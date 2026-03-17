5 filmes iranianos premiados para entender a sociedade do país

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O cinema iraniano é uma janela poderosa para a complexa e vibrante sociedade do país. Com narrativas que exploram desde dilemas familiares até críticas sociais sutis, os filmes do Irã conquistaram o mundo e acumularam prêmios nos maiores festivais. Suas histórias oferecem uma perspectiva única sobre os costumes, as leis e os desafios cotidianos de sua população.

Para quem busca entender melhor a cultura iraniana por meio da sétima arte, a reportagem preparou uma lista com cinco produções aclamadas. São obras que combinam roteiros inteligentes e atuações marcantes, refletindo as tensões entre tradição e modernidade que definem o Irã contemporâneo.

Leia Mais

‘A separação’

Primeiro filme iraniano vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012, o drama de Asghar Farhadi acompanha a história de um casal de classe média em Teerã que enfrenta um dilema: deixar o país para oferecer um futuro melhor à filha ou permanecer para cuidar de um pai com Alzheimer. A decisão desencadeia uma série de conflitos que expõem as divisões de classe, as burocracias do sistema judiciário e o peso das tradições religiosas na vida urbana.

A imagem reflete o dilema central de "A separação", um dos filmes iranianos aclamados por abordar questões familiares e sociais.Divulgação/Reprodução

‘O apartamento’

Outro filme de Asghar Farhadi que levou o Oscar em 2017, a trama segue um casal de atores que se muda para um novo apartamento. A vida deles é transformada quando a esposa é atacada no imóvel. O marido, então, inicia uma busca por vingança que testa os limites morais do casal e discute temas como honra, machismo e justiça em uma sociedade conservadora na qual a reputação da família é valorizada acima do bem-estar psicológico da vítima.

Atores de "O spartamento" ilustram a profundidade dos dramas iranianos, abordando dilemas morais e sociais em um país de complexas tradições.Divulgação/ Reprodução

‘Filhos do paraíso’

Com uma abordagem mais sensível, o filme de Majid Majidi narra a história de dois irmãos de uma família pobre. Após o menino perder o único par de sapatos da irmã, eles decidem compartilhar o dele para não contar aos pais. A obra é um retrato delicado da infância, da inocência e das dificuldades econômicas enfrentadas por muitas famílias, mostrando a força dos laços familiares em meio à adversidade.

O filme iraniano “Filhos do paraíso” explora a delicadeza e os desafios da infância, um dos temas recorrentes no cinema do país.Divulgação/ Reprodução

‘Persépolis’

Baseada na história em quadrinhos autobiográfica de Marjane Satrapi, esta animação conta a história de uma jovem durante a Revolução Islâmica de 1979 e a guerra Irã-Iraque. Com um traço simples e poderoso, o filme aborda temas como repressão política, liberdade individual e identidade cultural, mostrando o impacto dos grandes eventos históricos na vida de uma pessoa comum.

“Persépolis” é uma coprodução internacional (principalmente francesa) e foi banido no Irã devido às suas críticas abertas ao regime pós-revolução.

A animação "Persépolis" retrata os dilemas e conflitos enfrentados por uma família iraniana durante a Revolução Islâmica de 1979.Divulgação/ Reprodução

‘O vento nos levará’

Dirigido pelo mestre Abbas Kiarostami, o longa mostra uma equipe de filmagem que chega a uma remota vila curda. Eles fingem ser engenheiros enquanto esperam a morte de uma senhora centenária para documentar um ritual funerário local. O filme é uma reflexão poética sobre o choque entre o urbano e o rural, a vida e a morte, e a dificuldade de compreender uma cultura completamente diferente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O vento nos levará", de Abbas Kiarostami, um dos filmes iranianos que traduz a complexidade da vida em regiões remotas.Divulgação/ Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.