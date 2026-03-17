Oscar 2026: Warner Bros é o estúdio com maior número de estatuetas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Warner Bros. Pictures se consagrou como o estúdio mais premiado no Oscar 2026, garantindo um total de 11 estatuetas nas 24 categorias da noite. As produções “Uma Batalha Após a Outra”, “Pecadores” e “A Hora do Mal” foram os principais destaques e seguem em cartaz nos cinemas brasileiros.

O grande nome da premiação foi “Uma Batalha Após a Outra”, que venceu em seis das 13 categorias em que foi indicado. O longa levou os prêmios de: melhor filme, melhor direção (Paul Thomas Anderson), melhor ator coadjuvante (Sean Penn), melhor escalação de elenco, melhor roteiro adaptado e melhor montagem. A edição marcou a primeira vez que o diretor Paul Thomas Anderson foi premiado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

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“Pecadores” também obteve reconhecimento significativo. O filme, que já havia se destacado como o mais indicado na história da premiação, venceu em quatro das 16 categorias que disputava. O longa garantiu as estatuetas de: melhor ator (Michael B. Jordan), melhor roteiro original, melhor trilha original e melhor fotografia.

A Warner Bros. Pictures também celebrou a vitória de Amy Madigan, que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em “A Hora do Mal”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.