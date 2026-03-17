Kiki Shepard, atriz de ‘Grey’s anatomy’, morre aos 74 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz, apresentadora e dançarina Kiki Shepard morreu na segunda-feira (16/3), aos 74 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada pela assessora da artista, LaShirl Smith.

Segundo a representante, Shepard sofreu um ataque cardíaco fulminante. A morte foi considerada inesperada.

Com uma carreira marcada pela versatilidade, Kiki Shepard atuou como apresentadora, produtora, atriz, dançarina e coreógrafa. Ela ganhou grande notoriedade na televisão americana ao comandar por 15 anos o programa “Showtime at the Apollo”, ao lado do comediante Steve Harvey.

A dupla apresentou a atração entre 1987 e 2002 no histórico Apollo Theater, no Bairro do Harlem, em Nova York, conhecido por revelar talentos da música e do entretenimento.

Além do trabalho como apresentadora, Shepard também teve participações em diversas produções televisivas. Ela apareceu em séries como “A different world”, “Baywatch”, “Baywatch nights”, “NYPD Blue” e “Mind your business”.

Shepard também participou de um episódio da série “Todo mundo odeia o Chris”, em 2009. Uma das participações mais recentes da atriz foi na série “Grey's Anatomy”. Na 20ª temporada, exibida em 2024, ela interpretou a personagem Erika Desai no episódio intitulado “You make my heart explode”.

No cinema, a artista integrou o elenco do filme “Blackjack Christmas”. Shepard também teve presença constante nos palcos, participando de montagens de musicais e espetáculos como “Bubbling brown sugar”, “Reggae”, “Your arms too short to box with God” e “Porgy and Bess”.

Antes de se tornar conhecida na televisão, Kiki iniciou sua trajetória artística como dançarina profissional nos anos 1970. Na época, integrou a companhia D.C. Repertory Dance Company, dando os primeiros passos em uma carreira que mais tarde se estenderia por diversas áreas do entretenimento.

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Ao longo de décadas de atuação, Shepard construiu uma trajetória marcada pela presença na televisão americana e pela contribuição à cena artística ligada à música, à dança e ao teatro.