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Morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead

Campbell tocou no Motörhead dos anos 1980 a 2015; ele morreu na noite dessa sexta-feira (13/3), aos 64 anos

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EDUARDO MOURA
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EDUARDO MOURA
Repórter
14/03/2026 13:04

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Phil morreu nessa sexta-feira (13/3)
Phil morreu nessa sexta-feira (13/3) crédito: Getty Images

FOLHAPRESS - Morreu na noite dessa sexta (13/3), aos 64 anos, o músico Phil Campbell, guitarrista da banda Motörhead por mais de 30 anos. Segundo comunicado da família, a morte ocorreu após "um longo período em tratamento intensivo depois de uma cirurgia grande e complexa".

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Campbell tocou no Motörhead dos anos 1980 a 2015. Naquele ano, a morte do líder do grupo de heavy metal, Lemmy Kilmister, também significou o fim da banda.

Posteriormente, o músico criou o Phil Campbell and the Bastard Sons com seus filhos. A banda tinha shows marcados na Europa até setembro deste ano.

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Criado em 1975, o Motörhead era um trio com som rápido e pesado. Influenciou tanto o heavy metal dos anos 1970 e 1980, com suas variações mais tenebrosas, quanto o punk que estourou na Inglaterra com os Sex Pistols, em 1977.

Lemmy foi fundador, baixista, compositor e cantor, sendo sua voz gutural uma das marcas registradas da banda.

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Campbell era descrito pela família como um marido dedicado, pai e avô carinhoso, conhecido entre os familiares pelo apelido "Bampi". Ele deixa esposa, filhos e netos.

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