África e Brasil são cenários de 'A nobreza do amor', nova novela da Globo
Trama se passa no reino de Batanga e na cidade de Barro Preto, no Rio Grande do Norte. Folhetim estreia nesta segunda-feira (16/3), na faixa das 18h30
compartilheSIGA
Em “A nobreza do amor”, novela que estreia segunda-feira (16/3) na Globo, atores negros formam o núcleo de protagonistas reunidos em Batanga, reino fictício da África. Princesa e futura rainha de Batanga, Alika (Duda Santos) é filha única do rei Cayman II (Welket Bunguê) e da rainha Niara (Erika Januza).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Após grande turbulência no reino, causada pelo golpe do primeiro-ministro Jendal (Lázaro Ramos), o vilão do folhetim, a quem a mão de Alika havia sido prometida, a princesa foge para o Brasil e se dedica à missão de retomar Batanga para conduzi-la a tempos de paz e prosperidade.
Alika e a mãe, a rainha Niara (Erika Januza), se refugiam na casa de José/Zambi (Bukassa Kabengele), irmão do rei Cayman, na cidade de Barro Preto, interior do Rio Grande do Norte.
Identidade brasileira
Princesa e rainha assumem nova identidade no Brasil: Lúcia e Vera. No novo país, Lúcia/Alika conhece Tonho (Ronald Sotto), trabalhador de engenho com forte senso de justiça. O encanto entre os dois é imediato, embora não revelado inicialmente.
Leia Mais
Tonho é um rapaz simples, sensível e honesto, filho de Caetana (Cyria Coentro). Assim como os pais, o rapaz trabalha na maior fazenda de cana-de-açúcar de Barro Preto, que pertence a seu padrinho, o coronel Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes), de quem se tornou homem de confiança.
Na infância, Tonho foi o melhor amigo de Mirinho (Nicolas Prattes), filho do patrão, mas essa relação muda quando o herdeiro vai estudar no Recife. A chegada de Lúcia/Alika (Duda Santos) a Barro Preto desperta nele sentimentos nunca vividos. O jovem nutre o sonho de ter um pedaço de terra para ajudar seu povo.
Outro núcleo da trama é o da Turquia, formado por Omar (Rodrigo Simas), que ajuda a princesa e a rainha fugirem de Batanga e do vilão Jendal, e seu pai, o paxá Soliman (Marco Ricca).
Os personagens que vivem no Nordeste brasileiro são Tonho (Ronald Sotto) e a mãe, a cozinheira Caetana (Cyria Coentro), que trabalham para o dono de engenho Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes), casado com Graça (Fabiana Karla). O casal tem os filhos Mirinho (Lucas Prattes) e Ana Maria (Julia Lemos). Mundica (Samantha Jones) é a empregada da família.
Outro clã da elite de Barro Preto é formado pelo banqueiro Diógenes de Almeida Borges (Danton Mello), a mulher, Marta (Emanuelle Araújo), e as filhas Virgínia (Theresa Fonseca) e Aurelinda (Antonella Benevenutti).
Bartolomeu Lobo (Fábio Lago) é o prefeito da cidadezinha do Rio Grande do Norte, onde ficam a pensão de Geralda Ferreirinha (Carol Badra), a delegacia comandada por Fortunato Aragão (César Ferrario) e a mercearia de seu Miguel Curi (Eduardo Mossri).
LÁZARO RAMOS FALA SOBRE 'A NOBREZA DO AMOR':
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia