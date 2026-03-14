'Em família com Eliana' estreia na tarde deste domingo (15/3) na Globo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



São Paulo – Quem foi rainha nunca perde a majestade. Neste domingo (15/3), às 14h20, estreia na Globo o programa “Em família com Eliana”, que marca a volta da apresentadora à TV aberta. A atração vai reunir famosos e anônimos em meio a canções e histórias, prometendo emocionar e divertir famílias reunidas em frente à televisão.

Com 36 anos de profissão, Eliana não escondeu o entusiasmo com o novo projeto, lançado na terça-feira (10/3), durante entrevista coletiva com 60 profissionais de todo o país, em São Paulo. Também participaram o diretor do programa, Geninho Simonetti, a diretora de gênero, Mônica Almeida, e a produtora Polly Silva.

“Amo o que eu faço desde pequenininha. Isso não é da boca para fora. Ninguém me disse 'ela é bonitinha, é simpática, tem talento'. Eu quis ser artista desde que me alfabetizei e li em um papelzinho na rua: 'Teste para atriz, modelo'”, lembrou Eliana.

Aquele foi o primeiro “tombo” da carreira, que nem sequer tinha começado. “Minha mãe pegou as economias, mas era uma farsa. Perdemos tudo, mas não desistimos”, conta, referindo-se ao apoio que recebeu de dona Eva Michaelichen, que hoje tem 86 anos.

Com Daniel em Brotas

“Em família com Eliana” vai destacar histórias que revelam o lado pouco conhecido dos famosos. Neste domingo, ela viaja até Brotas, no interior de São Paulo, para acompanhar de perto a rotina doméstica do cantor Daniel.

“Quero conhecer o famoso por trás da fama, como a música transformou a vida dele, quem é ele dentro da família como pai, como filho, irmão”, diz a apresentadora.

Eliana levou a própria família para o sofá na estreia de seu programa domingueiro na Globo. Ela recebeu a irmã, Helena Michaelichen; a mãe, dona Eva; os filhos, Arthur e Manuela; e o marido, Adriano Ricco Bob Paulino/Globo

No palco, Eliana receberá anônimos do Brasil inteiro. Neste domingo, vão ao ar as irmãs Laís e Luísa, de Campina Grande (PB), o pai delas, o sanfoneiro Chico Amaro, e os irmãos Vaval, Neném e Neide.

Também estarão no palco as trigêmeas Gabriela, Juliana e Marcella ao lado dos pais, Valéria e Fred Caram, de São Paulo. Outros convidados de Eliana são os irmãos Andresito, Caraí e Anahy, conhecidos como Hermanos Guedes, de São Luiz Gonzaga (RS).

O júri que avaliará as apresentações reúne Pedro Bial e a mulher, Maria Prata, além do cantor Belo, que participa do programa acompanhado da filha Ingrid e da neta Alice. Também vão se sentar no sofá da loura o marido dela, Adriano Ricco; os filhos, Arthur e Manuela; a mãe, Eva; e a irmã, Helena.

Durante as discussões sobre o formato do programa, Eliana teve o insight de que a música sempre fez parte de sua vida. “Eu me lembro da sonoridade da zabumba, do triângulo e da sanfona quando ia para o agreste nordestino encontrar meus avós e meus tios por parte de pai. Tinha também meus primos cantando no final de tarde”, conta.

Das visitas à casa da avó, no Paraná, são vivas as memórias do violão e da sanfona. “Minha mãe tem até hoje a fita cassete com minhas tias cantando e uma criança, a pentelha aqui, atrapalhando a festa”, revelou, com bom humor.

Eliana acompanhou todo o processo de criação do programa. “Não sei chegar quando está tudo pronto. É gostoso participar de todas as etapas.” Nos tempos do “Sessão de desenhos” (SBT, 1992/ 1993), ela fazia questão de levar objetos para serem usados no cromaqui.

Os Brasis dentro do Brasil

A escolha da família como tema não foi à toa. Pesquisas indicaram que as pessoas sentem necessidade de se verem representadas na televisão. “Aqui (no programa), elas terão o sentimento de se reconhecerem. Vamos falar dos Brasis dentro do nosso Brasil. Esse é o grande diferencial”, ela aposta.

O diretor Simonetti conta que Eliana terá surpresas, apesar de a produção ser gravada. “Ela e os jurados vão se emocionar. Imprevisibilidade é fundamental para programas de auditório”, acredita.

A loura não se importa em não saber o que vai ao ar. “Gosto de me surpreender. Quando vocês estiverem assistindo aos musicais, estarei assistindo com vocês. Muitas emoções vão aflorar.”

Eliana deixou o SBT em 2024, depois de uma década e meia no canal de Silvio Santos. No mesmo ano, assinou com a Globo. Fez parte do “Saia justa” (GNT) e apresentou a quinta temporada do “The masked singer Brasil”.

Olhar feminino

Aos 53 anos, ela comenta que, quando começou, as pessoas não acreditavam que daria certo mulher no comando de programa de TV de domingo, pois só havia homens nessa função. “Mas as coisas foram se provando e já são 20 anos nesta comunicação. O olhar feminino tem seu valor”, afirma.

No GNT, a atração vai ganhar o spin-off “Em família com Eliana: Pode entrar”, exibido terça-feira (17/3), às 22h45. No Globoplay, ele estará disponível para assinantes premium na quarta-feira (18/3).



“EM FAMÍLIA COM ELIANA”

• Estreia neste domingo (15/3), às 14h20, na TV Globo.

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* O repórter viajou a convite da TV Globo