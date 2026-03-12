Seriado 'Juntas e separadas' destaca a força da solidariedade feminina

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Quatro mulheres, na casa dos 40, têm vivências parecidas, tornam-se amigas e criam sua própria rede de apoio. Laura (Sheron Menezzes), Ana Lia (Natália Lage), Claudinha (Debora Lamm) e Joana (Luciana Paes) protagonizam “Juntas e separadas” (GloboPlay), com roteiro de Thalita Rebouças e Julia Araripe. A direção é assinada por Mini Kerti.

A série é a primeira produção para adultos de Thalita Rebouças, escritora conhecida por livros infantojuvenis, vários deles adaptados para o audiovisual – “Fala sério, mãe” (2017), “Tudo por um popstar” (2018) e “Pai em dobro” (2021).

Desta vez, ela se desafia, trilha um caminho diferente e usa as próprias experiências, aos 51 anos, para contar a história do quarteto de amigas.

“A ideia surgiu quando comecei a escrever um livro baseado nas amizades que fiz depois de me separar do primeiro marido. Formou-se à minha volta uma rede de sororidade com mulheres incríveis, que se tornaram grandes amigas e me deram conselhos incríveis. Todos eles estão na série”, conta Thalita Rebouças. “Comecei a escrever e pensei: cara, isso não é livro, isso vai ser a minha primeira série. Estou muito feliz, não podia estar mais realizada.”

Os desafios enfrentados por Laura, Ana Lia, Claudinha e Joana se baseiam no que ocorreu com a autora após o fim do longo casamento. Thalita passou a se reunir com mulheres que viviam realidades parecidas. Sentadas em mesas de bar, elas se apoiam ao lidar com menopausa e redescoberta da sexualidade e do próprio corpo.

O ponto de partida da trama é o divórcio de Laura, apresentadora de TV com carreira consolidada. Ana Lia, produtora do programa, dá conforto à recém-divorciada e a apresenta para as amigas Joana e Claudinha.

Enquanto Ana Lia precisa lidar com a saída dos filhos de casa e teme se envolver romanticamente, Joana cuida do pai com Alzheimer e decide ser atriz, dedicando-se à nova profissão. Claudinha, professora de química, tem duas filhas e precisa lidar com o ex-marido, que não aceita o divórcio. Quando conhece Júlia (Aline Borges), ela se depara com sentimentos que sempre reprimiu.

“Amizade é aliança que fica. É lindo isso. Sou tão grata a minhas amigas, porque quando você se separa, acha que chegou ao fundo do poço. Elas foram importantíssimas na minha vida. Já me casei de novo e me separei de novo. Estou ficando PHD em separação”, comenta Thalita. “Esta série é homenagem à amizade feminina, à importância de uma mulher dar a mão para a outra.”

Para Débora Lamm, amizade é sentimento plural e vasto. “É uma das manifestações de amor mais bonitas, porque a amizade, a princípio, trabalha com a liberdade, com a não cobrança. É o amor no seu exercício mais puro.”

Ciclo da escassez

A trama, com 10 episódios, não se limita à sororidade das quatro protagonistas. Há outras personagens marcantes, como Dina (Claudia di Moura), mãe de Laura.

“Ela tem a filha como melhor amiga. Vê o resultado de sua insistência de que o 'ciclo da escassez' precisava acabar nela. Ainda jovem, potente e podendo brindar, comemora a vitória da filha. Não estamos acostumadas a ver isso. Quando ascende, a mulher preta, geralmente, está sem os pais”, comenta.

“É bonito e importante me ver como atriz, mulher, mãe e preta, esta mulher que criou a filha e mostrou que é possível cortar o ciclo da escassez”, conclui Claudia di Moura.

“JUNTAS E SEPARADAS”

Série com 10 episódios, no Globoplay. Roteiro: Thalita Rebouças e Julia Araripe. Direção: Mini Kerti. Com Sheron Menezzes, Natália Lage, Debora Lamm, Luciana Paes e Claudia di Moura. Primeiro episódio liberado para não assinantes, o restante acessível apenas com assinatura ativa.

