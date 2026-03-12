Assine
Nina Maia apresenta "Inteira" na casa de shows Autêntica

Nesta quinta-feira (12/3), a cantora e compositora traz seu trabalho autoral a BH. Daqui a 10 dias, ela será uma das atrações do Lollapalooza, em SP

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
12/03/2026 02:00

Cantora Nina Maia usa botas e vestido, sentada em cadeira antiga, sob um facho de luz
Nina Maia foi indicada à categoria Revelação do Prêmio APCA, em 2024 crédito: Elisa Mendes/divulgação

Belo-horizontina radicada em São Paulo, a cantora e compositora Nina Maia se apresenta nesta quinta-feira (12/3), às 22h15, na Autêntica. Será uma espécie de “esquenta” para o show dela no Lollapalooza, no próximo dia 22, em São Paulo.

Nina vai mostrar as canções do álbum autoral “Inteira”, com o qual foi indicada à categoria Revelação do prêmio APCA, em 2024. A sonoridade de seu trabalho mescla música brasileira contemporânea, indie pop e jazz.

“Nina estreia como uma veterana. Ela tem uma maturidade que me deixa perplexo. Não é da sua geração. É sem geração. Mas não nega nada”, escreveu o autor português Valter Hugo Mãe sobre “Inteira”.

A artista mineira já dividiu o palco com Liniker, Tiê, Josyara, Bruno Berle e Jadsa, entre outros destaques da cena musical contemporânea. A banda que toca com ela na Autêntica reúne Pedro Lacerda (bateria), Francisca Barreto (cello), Thales Hash (viola), Yann Dardenne (guitarra) e Valentim Frateschi (baixo e synth bass).

Ingressos custam R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (portaria), com vendas on-line na plataforma Sympla. A banda Pluma abre a noite, às 21h.

