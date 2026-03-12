Cia de Dança do Palácio das Artes apresenta 'Impulsos' até 22/3

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A Companhia de Dança do Palácio das Artes volta a apresentar “Impulsos”, a partir desta quinta-feira (12/3). A montagem, que estreou em novembro do ano passado, fará temporada no Teatro João Ceschiatti de quinta-feira a domingo, nesta e na próxima semana.

“Impulsos” reúne duas coreografias criadas por artistas convidados. “60 grãos”, de Alex Soares, parte de um ritual atribuído ao compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827). De acordo com relato do secretário do compositor, Anton Schindler, ele contava e separava exatamente 60 grãos de café para preparar uma xícara da bebida. O hábito servia como combustível para o processo de composição.

Em “60 grãos”, a proposta é investigar as sensações físicas provocadas pela cafeína. A coreografia traduz em movimentos os efeitos da bebida no corpo.

“Temos nos bailarinos um corpo cafeinado, um corpo alerta”, explica a diretora da companhia, Sônia Pedrosa. “Enquanto você assiste, seu corpo de espectador também vai ficando alerta na plateia, tomado pelas emoções.”

Gabriel Villela

Receber criadores convidados é prática recorrente da companhia. Neste ano, por exemplo, o grupo deve trabalhar com o diretor Gabriel Villela, que montou “Sonho de uma noite de verão”, clássico de Shakespeare (1564-1616), com o corpo de dança há mais de duas décadas.

A ideia é criar trabalhos mais curtos, com no máximo 30 minutos, que também possam circular por espaços alternativos.

A segunda coreografia do programa, “Plot”, foi criada por Alan Keller e apresenta temática completamente diferente.

Inspirada no universo dos jogos de RPG, ela se passa em uma pequena cidade ficcional. Cada intérprete assume determinado papel social, e todos formam uma espécie de tabuleiro humano.

Ao longo do espetáculo, bailarinos enfrentam desafios que vão além da coreografia, passando por escolhas morais e zonas de desconforto. “É muito bom, porque mostra a versatilidade da companhia”, afirma Sônia Pedrosa.

"Plot", coreografia de Alan Keller, cria cidade com base na dinâmica dos jogos de RPG e lança bailarinos em zonas de desconforto Paulo Lacerda/divulgação

“Plot” leva para o palco parte das emoções vividas no cotidiano. “Tem humor, leveza, alegria. A pessoa que está na plateia acaba sendo envolvida por essa cidade e se identifica com essas emoções”, observa a diretora.

O espetáculo “Impulsos” contou com a cocriação dos bailarinos. A companhia trabalha com a ideia do bailarino como criador e intérprete.

A partir das diretrizes do coreógrafo, eles desenvolvem situações próprias, na maioria das vezes inspiradas em experiências pessoais e nos temas propostos para cada obra.

Uma das diferenças entre as duas coreografias está no figurino. Em “60 grãos”, os bailarinos vestem preto. Já em “Plot”, surgem como cidadãos comuns de uma cidade qualquer, com roupas em tons terrosos.

A montagem será apresentada no Teatro João Ceschiatti, espaço do Palácio das Artes em formato de arena com capacidade para 125 pessoas. O público se acomoda nas laterais do palco, o que cria maior proximidade entre plateia e intérpretes.

“Os bailarinos ficam muito próximos, então o público é tomado pelas emoções”, diz Sônia Pedrosa. Atualmente, o grupo tem 18 bailarinos – 12 participam do espetáculo.

Memória

Em 2026, a Cia de Dança e o Palácio das Artes completam 55 anos. A data é momento de refletir sobre a trajetória construída ao longo de décadas, afirma a diretora.

“A gente chega cheio de memórias. É um lugar tecido a várias mãos. Para a companhia estar onde está hoje, muitas pessoas passaram por aqui e construíram o fazer artístico, esse espaço físico que conta muito. Foi uma construção árdua, artesanal”,observa.

Diretora da companhia há três anos, Sônia Pedrosa foi bailarina do grupo por cerca de 35 anos. A experiência no palco influencia a forma como ela conduz a gestão. Entre as metas da atual direção está a ampliação do acesso do público à dança, inclusive fora dos espaços tradicionais.

“O desafio principal é levar a dança a quem não consegue chegar ao Palácio das Artes. Queremos, cada vez mais, colocar os bailarinos em cena, cumprir nossa função social. A companhia precisa chegar à cidade, aos lugares, a espaços alternativos onde às vezes ninguém imagina que uma companhia possa estar.”

Avanço

Sônia destaca o avanço da dança contemporânea nas últimas décadas. “Houve grande evolução no trabalho de pesquisa e nas formas de propor conteúdo. Queremos provocar o público por meio de temas e reflexões que façam com que as pessoas se sintam contempladas”, revela.



Até 23 de março, a companhia realiza processo seletivo para bailarinas profissionais. As inscrições ficarão abertas até as 17h de 23/3.

“IMPULSOS”

Espetáculo da Cia de Dança do Palácio das Artes. Desta quinta-feira (12/3) a domingo (15/3) e entre os dias 19 e 22/3, no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Sessões de quinta a sábado, às 19h, e aos domingos, às 18h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do Palácio das Artes e na plataforma Sympla.