"(In) Vulneráveis": drama médico made in Brasil

Na Unidade de Pronto Atendimento Chica Xavier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tudo pode acontecer. Esse é o clima de “(In) Vulneráveis”, nova série da Universal TV. Nas palavras de Regina, enfermeira-chefe interpretada por Zezé Motta, naquela zona de conflito “tem negro, branco, indígena, quilombo, condomínio de luxo, milícia e tráfico”

A UPA é fictícia, mas os fatos, dificuldades e personagens fazem parte da realidade vivida por milhares de pessoas no Brasil. As protagonistas Regina, Lorena (Simone Cerqueira), Keyla (Júlia Tizumba) e Mercedes (Jade de Axé) são quatro enfermeiras com personalidades e enredos diferentes. Dani Suzuki, Felipe Rocha e Leandro Firmino também compõem o elenco.

“É muito emocionante estrear no audiovisual nesse contexto, com personagem de destaque. É muita responsabilidade. Ainda mais ao lado da Zezé Motta, a maior referência que temos, que abriu caminhos para tantas atrizes negras. Considero uma bênção”, diz a mineira Júlia Tizumba.

Simone, Jade e Júlia conquistaram os papéis ao vencerem o reality “No jogo”, da E! Entertainment, no ano passado. Doze atrizes negras competiram pelas personagens, cujas tramas já haviam sido escritas. Os episódios do reality estão disponíveis no streaming Universal+.

“Era um território muito novo para mim. No contexto dos testes, foi preciso ter muita coragem. Mas o fato de ser reality show com atrizes negras tornou tudo mais leve. Estávamos muito 'uma por todas e todas por uma'. Tinha união, o abraço dessas mulheres”, explica Julia.

Lorena, personagem de Simone Cerqueira, tem destaque na trama. Já na casa dos 40 anos, a enfermeira vive um relacionamento abusivo e nunca havia trabalhado fora. O marido, Paulo (Timóteo Heiderick), vigia a UPA de forma quase ininterrupta nos primeiros plantões da mulher. Leva flores e chocolates, exigindo que ela volte para casa. Apesar das adversidades, Lorena se destaca no trabalho pela forma como cuida dos pacientes.

Regina (Zezé Motta) sofre preconceito porque está envelhecendo. Como chefe, passa a ter sua capacidade questionada por colegas e pelo médico responsável pela unidade. Ainda assim, resolve as mais diversas complicações que surgem na UPA Chica Xavier.

Já Keyla (Júlia Tizumba) e Mercedes (Jade de Axé) dão o toque de leveza à trama, apesar dos desafios que enfrentam na vida pessoal. Keyla é divertida, mas carrega dores não abordadas diretamente no enredo, embora perceptíveis nas falas da moça. O mesmo ocorre com Mercedes. Cotada para substituir Regina, lida com medos e frustrações.

“Keyla é o alívio, um ponto solar na narrativa. Ela tem os conflitos dela, como todos os seres humanos, mas traz a tônica da alegria, sempre solta uma piadinha para descontrair nos momentos mais delicados. Isso tem muito a ver comigo”, revela Júlia Tizumba.

“(IN) VULNERÁVEIS”

Minissérie com quatro episódios. Domingo, às 20h, no canal privado Universal TV. O terceiro capítulo será exibido em 15/3; o quarto, em 22/3. Ainda não há previsão de estreia nas plataformas de streaming.

