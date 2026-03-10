Letra em Cena comemora 10 anos com homenagem a seis autoras mineiras

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O projeto Letra em Cena inicia a programação de 2026 nesta terça-feira (10/3), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A abertura comemora os 10 anos da iniciativa idealizada pelo jornalista e escritor José Eduardo Gonçalves, que se tornou um dos principais encontros entre autores e leitores em Minas Gerais.

Para marcar a data, o ator Odilon Esteves, parceiro frequente do projeto, apresenta a performance “Para abrir outras janelas”, que, por meio da leitura de textos, aborda a literatura a partir do ponto de vista do leitor comum.

No palco, Odilon vai reverenciar seis autoras: Adélia Prado, Angela Lago, Carla Madeira, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Henriqueta Lisboa. Todas já tiveram a própria edição no Letra em Cena.

“É uma literatura diversa, com temáticas, contextos e linguagens muito diferentes. São mulheres completamente diferentes também na forma de se colocar no mundo”, afirma Esteves.

O ator selecionou três textos de cada uma. Durante o evento, o público votará e decidirá quais trechos serão lidos. “As pessoas podem escolher o que estão mais dispostas a ouvir nessa noite, o que despertou mais desejo”, diz.

A leitura em voz alta propõe outra forma de contato com a obra literária, observa Esteves. “Ao ler em voz alta, ofereço o olhar de quem se debruçou naquele texto, de quem leu muitas vezes e ensaiou aquilo. Mesmo que a plateia já conheça o texto, é como ganhar mais uma maneira de olhar para ele.”

Desde 2016, o Letra em Cena leva adiante a proposta de aproximar o público da literatura de maneira acessível, não acadêmica. A ideia inicial era homenagear a língua portuguesa a partir de autores falecidos. Com o passar do tempo, o formato se expandiu e passou a incluir escritores contemporâneos.

No início, as inscrições eram feitas por e-mail. Os interessados precisavam enviar nome completo, telefone, idade e profissão para garantir vaga. Atualmente, a participação ocorre mediante retirada de ingressos on-line na plataforma Sympla.

Odilon Esteves faz parte do projeto desde o primeiro ano. A estreia ocorreu na segunda sessão, dedicada a João Guimarães Rosa, com leitura de trechos de “Grande sertão: veredas”. Aquele encontro contou com palestra do professor Antônio Sérgio Bueno.

“Nesses 10 anos, participei de várias edições, inclusive na pandemia, quando o projeto precisou acontecer on-line”, conta o ator.

As mulheres, geralmente, são maioria na plateia, informa. “A luta das mulheres continua muito aguerrida. Se você pensar quantitativamente, o público de eventos literários é majoritariamente feminino, mas no mercado editorial os homens ainda são maioria”, pondera.

Odilon diz que o Letra em Cena ajuda a colocar em circulação autores que não estão em evidência. “É uma forma de trazer o foco para o escritor ou escritora esquecido na biblioteca, convidando o público a entrar em contato com aquela linguagem, com as paisagens que eles oferecem. Isso é uma riqueza. O projeto coloca vários autores na ordem do dia, deixando que cada pessoa escolha quem deseja realmente ler”, conclui.

LETRA EM CENA

Com o ator Odilon Esteves. Nesta terça-feira (10/3), às 19h, na biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.