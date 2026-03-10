Assine
Série "Nua na rede" revela o drama de Rose Leonel

Em cinco episódios, atração conta a história da primeira vítima no Brasil do crime de divulgação de imagens íntimas sem consentimento

Repórter
10/03/2026 02:00

Rose Leonel teve 400 fotos manipuladas e vazadas pelo ex-namorado, crime que impactou severamente sua vida pessoal e profissional
Rose Leonel teve 400 fotos manipuladas e vazadas pelo ex-namorado, crime que impactou severamente sua vida pessoal e profissional

O drama e a luta da colunista paranaense Rose Leonel, cuja intimidade foi violada pelo ex-namorado após o fim do relacionamento, são temas da minissérie com cinco episódios que estreia nesta terça-feira (10/3), na plataforma HBO.

Em “Nua nas redes”, Rose revela sua história e a crueldade da devastação causada pelo vazamento de 400 fotos dela, no início dos anos 2000. O ex-namorado manipulava e criava imagens, causando impacto descomunal na cidade pequena onde a vítima morava.

Rose perdeu trabalho e amizades. Foi uma das primeiras vítimas no Brasil do crime de divulgação de imagens íntimas sem consentimento. O caso foi fundamental para a alteração da Lei Maria da Penha, que passou a reconhecer e criminalizar a violação da intimidade.

