Morre Matt Clark, ator de 'De Volta para o Futuro 3'

Matt Clark, ator que interpretou um barman em "De volta para o futuro 3", morreu aos 89 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia na coluna.

A informação foi confirmada pela família ao site norte-americano TMZ. Parentes do ator afirmaram que Clark morreu no domingo (15/3), em sua casa, no Texas. "Ele amava trabalhar com pessoas boas e valorizava quem colocava a família em primeiro lugar. Sentia-se sortudo e morreu como viveu: em seus próprios termos", disseram os familiares.

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Clark fez uma participação no terceiro filme da popular franquia de ficção científica, lançado em 1990. Na trama, ele viveu o barman no Velho Oeste. Apesar de breve, a aparição acabou se tornando lembrada por fãs da saga protagonizada por Michael J. Fox e Christopher Lloyd.