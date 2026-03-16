Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NO CINEMA

Morre Matt Clark, ator de 'De Volta para o Futuro 3'

O ator de 89 anos participou do terceiro filme da franquia de ficcção científica, em 1990; ele teve complicações decorrentes de uma cirurgia na coluna

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
16/03/2026 18:14

compartilhe

SIGA
x
Matt Clark também participou de filmes como "Olho por olho" (1981) e "Sob o signo da vingança" (1973)
Matt Clark também participou de filmes como "Olho por olho" (1981) e "Sob o signo da vingança" (1973) crédito: Reprodução/Redes sociais

Matt Clark, ator que interpretou um barman em "De volta para o futuro 3", morreu aos 89 anos, após complicações decorrentes de uma cirurgia na coluna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A informação foi confirmada pela família ao site norte-americano TMZ. Parentes do ator afirmaram que Clark morreu no domingo (15/3), em sua casa, no Texas. "Ele amava trabalhar com pessoas boas e valorizava quem colocava a família em primeiro lugar. Sentia-se sortudo e morreu como viveu: em seus próprios termos", disseram os familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Clark fez uma participação no terceiro filme da popular franquia de ficção científica, lançado em 1990. Na trama, ele viveu o barman no Velho Oeste. Apesar de breve, a aparição acabou se tornando lembrada por fãs da saga protagonizada por Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Tópicos relacionados:

americano ator morre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay