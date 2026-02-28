Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NA TV

Artistas lamentam a morte de Dennis Carvalho

Ator e diretor de sucessos como 'Dancin'Days' morreu neste sábado (28/2), aos 78 anos, no Rio de Janeiro; a causa não foi divulgada, a pedido da família

Publicidade
Carregando...
AS
ADRIELLY SOUZA
AS
ADRIELLY SOUZA
Repórter
28/02/2026 15:34

compartilhe

SIGA
x
De camiseta, boné e óculos escuros, com folha de papel na mão, Dennis Carvalho dirige cena de novela
O diretor Dennis Carvalho, durante as gravações da novela 'Sangue bom' (2013), da TV Globo crédito: Paulo Cardeal/Divulgação Caption

A morte de Dennis Carvalho, aos 78 anos, provocou uma onda de comoção no meio artístico neste sábado (28/2). O ator e diretor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e teve a morte confirmado pela unidade de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Reconhecido como um nome importante da televisão brasileira, Dennis construiu uma trajetória sólida tanto diante das câmeras quanto nos bastidores, especialmente como diretor de novelas que marcaram época.

Nas redes sociais, colegas de profissão fizeram questão de prestar tributo. Lucio Mauro Filho destacou a influência do diretor no audiovisual e relembrou produções emblemáticas conduzidas por ele. Já o autor Walcyr Carrasco afirmou que o fim de fevereiro trouxe "mais uma dor imensa", chamando Dennis de peça fundamental da dramaturgia nacional.

A atriz e cantora Emanuelle Araújo também lamentou a perda, classificando sua partida como um grande prejuízo para a arte brasileira.

Dennis iniciou sua carreira ainda jovem, em 1964, atuando em uma adaptação de Oliver Twist exibida pela antiga TV Paulista. Poucos anos depois, em 1968, passou a integrar o elenco da TV Tupi, em São Paulo, participando da novela "Antonio Maria", ao lado de grandes nomes da dramaturgia.

O convite para integrar a TV Globo veio pelas mãos de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Na emissora, Dennis consolidou sua trajetória e participou de momentos históricos da teledramaturgia, incluindo a primeira versão de "Roque Santeiro", de Dias Gomes, que acabou censurada no dia da estreia durante a ditadura militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o veto, o elenco foi direcionado para outra produção marcante, "Pecado Capital", escrita por Janete Clair.

Tópicos relacionados:

ator cultura dennis-carvalho diretor luto morte novelas tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay