Acervo do Giramundo corre risco depois da exposição no Palácio das Artes

Na visita à exposição em cartaz no Palácio das Artes, prorrogada até 26 de abril, os bonecos do Grupo Giramundo parecem protegidos e valorizados. Porém, a impressão é enganosa. O diretor da companhia, Marcos Malafaia, alerta que o acervo está apenas provisoriamente seguro e pode voltar a enfrentar risco concreto de deterioração assim que a mostra terminar.

“A exposição chama a atenção e dá a dimensão que o acervo tem, como algo grande e difícil de ser mantido”, diz Malafaia. “Os bonecos foram restaurados, estão lá todos lindos, maravilhosos, com pinturas refeitas. Mas se eles voltarem para nossas caixas empilhadas e apertadas na umidade, não vão durar”.

A companhia mineira chegou a manter museu próprio na Rua Varginha, no Bairro Floresta, mas está fechado desde 2019. Desde então, o acervo, com milhares de itens, permanece guardado em galpões, longe do público e exposto a danos físicos e infestação de cupins, risco constante para peças majoritariamente feitas de madeira. Em 2025, mais de 100 bonecos foram perdidos por causa dessas condições.

Até 26 de abril, Grupo Giramundo expõe bonecos e outros elementos cênicos no Palácio das Artes Leandro Couri/EM/D.A. Press No sábado (11/10), será aberta na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, do Palácio das Artes, a exposição 'Ocupação Giramundo', em cartaz até o dia 22 de fevereiro, com entrada gratuita. Leandro Couri/EM/D.A. Press O grupo montou mais de 40 espetáculos com bonecos que podem ser manuseados por meio de fios, varas, luvas ou até vestidos. Leandro Couri/EM/D.A. Press A mostra tem cerca de 600 peças, entre bonecos, máscaras, objetos de cena e elementos cenográficos. Os objetos referem-se à trajetória do grupo no teatro, no cinema e na televisão. Leandro Couri/EM/D.A. Press A curadoria é organizada em três grandes eixos. O primeiro é a 'Coleção Álvaro Apocalypse', com obras criadas entre 1970 e 2003 pelo artista, considerado o maior criador de bonecos do Brasil. Há também a 'Coleção Giramundo século 21' e a 'Cine Giramundo. Leandro Couri/EM/D.A. Press Além da exposição inédita de bonecos, a mostra inclui atividades educativas, mostra de cinema, espetáculo e visitas guiadas. Leandro Couri/EM/D.A. Press No domingo (12/10) será apresentado o espetáculo 'Alice no País das Maravilhas', às 17h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro. Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Malafaia afirma que o problema ultrapassa a gestão da companhia, envolvendo a preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte. “O caminho é que a gente, seja a comunidade de Belo Horizonte ou do estado, comece a pensar em um lugar para guardar esses bonecos, porque eles precisam de um museu”, afirma.

Por enquanto, o grupo segue fazendo negociações com o objetivo de sensibilizar tanto o poder público quanto a iniciativa privada para encontrar um espaço definitivo para as peças.

“O Giramundo conseguiu guardar o acervo e trazê-lo ele até os dias de hoje, mas não garante mais a preservação. Assim, a gente perde espetáculos, perde história. Belo Horizonte merece o Museu Giramundo”, conclui Marcos Malafaia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria