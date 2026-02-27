Acervo do Giramundo corre risco depois da exposição no Palácio das Artes
Companhia mineira de teatro de bonecos encontra dificuldades para preservar milhares de itens de seu acervo e busca apoio para abrigá-los em museu
Na visita à exposição em cartaz no Palácio das Artes, prorrogada até 26 de abril, os bonecos do Grupo Giramundo parecem protegidos e valorizados. Porém, a impressão é enganosa. O diretor da companhia, Marcos Malafaia, alerta que o acervo está apenas provisoriamente seguro e pode voltar a enfrentar risco concreto de deterioração assim que a mostra terminar.
“A exposição chama a atenção e dá a dimensão que o acervo tem, como algo grande e difícil de ser mantido”, diz Malafaia. “Os bonecos foram restaurados, estão lá todos lindos, maravilhosos, com pinturas refeitas. Mas se eles voltarem para nossas caixas empilhadas e apertadas na umidade, não vão durar”.
A companhia mineira chegou a manter museu próprio na Rua Varginha, no Bairro Floresta, mas está fechado desde 2019. Desde então, o acervo, com milhares de itens, permanece guardado em galpões, longe do público e exposto a danos físicos e infestação de cupins, risco constante para peças majoritariamente feitas de madeira. Em 2025, mais de 100 bonecos foram perdidos por causa dessas condições.
Malafaia afirma que o problema ultrapassa a gestão da companhia, envolvendo a preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte. “O caminho é que a gente, seja a comunidade de Belo Horizonte ou do estado, comece a pensar em um lugar para guardar esses bonecos, porque eles precisam de um museu”, afirma.
Por enquanto, o grupo segue fazendo negociações com o objetivo de sensibilizar tanto o poder público quanto a iniciativa privada para encontrar um espaço definitivo para as peças.
“O Giramundo conseguiu guardar o acervo e trazê-lo ele até os dias de hoje, mas não garante mais a preservação. Assim, a gente perde espetáculos, perde história. Belo Horizonte merece o Museu Giramundo”, conclui Marcos Malafaia.
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria