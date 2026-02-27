Relembre paredões falsos que marcaram a história do BBB

A dinâmica do paredão falso é uma das mais aguardadas pelos fãs do “Big Brother Brasil”. Uma falsa eliminação, quando bem executada, tem o poder de virar o jogo de cabeça para baixo, revelando alianças e gerando entretenimento para o público.

Ao longo das edições, vários brothers e sisters protagonizaram voltas que mudaram completamente os rumos do reality. Cada um com sua particularidade, esses momentos ficaram marcados na memória dos telespectadores e se tornaram parte fundamental da história do programa.

Relembre paredões falsos marcantes do BBB

Ana Paula Renault (BBB16): Ana Paula protagonizou um retorno épico. Após ser "eliminada" com 74% dos votos, ela ficou em um quarto separado assistindo a tudo. Sua volta, com a frase "Olha elaaaa!", desestabilizou os rivais e marcou a história do reality. Gleici Damasceno (BBB18): a campeã da edição teve seu momento de virada em um paredão falso. Inspirada na novela “O outro lado do paraíso”, Gleici retornou de surpresa para a casa, imune e com o poder de indicar alguém direto para a berlinda. Sua frase “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta” marcou a edição. Carla Diaz (BBB21): no quarto secreto após ser eliminada, a atriz tinha acesso a áudios limitados da casa. Seu retorno, vestida de dummy, foi um dos pontos altos da temporada. A volta foi marcada pelo reencontro com Arthur Picoli, quando ela se ajoelhou e pediu que ele fosse seu parceiro no amor e no jogo, surpreendendo a todos. Anamara "Maroca" (BBB13): uma das pioneiras da dinâmica, Anamara foi para um quarto isolado após uma falsa eliminação, lá, ela pôde observar os outros participantes. Seu retorno à casa pegou todos de surpresa e a fortaleceu no jogo, garantindo mais algumas semanas de permanência no programa. Arthur Aguiar (BBB22): escolhido pelo público, o campeão da edição também passou pelo quarto secreto. Seu retorno, vestido de coelho da Páscoa, consolidou seu favoritismo e foi decisivo para sua trajetória até a final.

