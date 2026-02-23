Cancelados pelo público? Relembre as maiores rejeições do BBB

Ao longo de mais de duas décadas, o "Big Brother Brasil" recebeu alguns participantes que não apenas foram eliminados, como também saíram da casa com taxas de rejeição que entraram para a história do programa. Essas votações expressivas refletem o poder do público e as narrativas construídas dentro do confinamento.

O comportamento dos jogadores e as alianças podem gerar reações intensas fora da casa. As porcentagens recordes geralmente estão ligadas a conflitos marcantes, percepção de falsidade ou atitudes consideradas problemáticas pelos espectadores. Conheça os cinco participantes que tiveram as maiores rejeições em paredões do reality.

Leia Mais

As cinco maiores rejeições da história do BBB

5. Camilla Maia (BBB 25): 94,67%

A trancista carioca foi eliminada no sétimo paredão da edição ao enfrentar Renata e Vilma. Sua postura no jogo e os embates com outros participantes resultaram em forte rejeição do público, colocando-a no top 5 histórico das maiores eliminações do programa, e a anônima mais rejeitada em um paredão triplo na história do reality.

4. Aline dos Santos (BBB 5): 95%

Uma das primeiras grandes rejeições da história do reality, Aline foi eliminada após uma rivalidade direta com Grazi Massafera, uma das participantes mais queridas daquela edição. O público tomou o lado de Grazi, garantindo a saída de Aline com um percentual que, na época, parecia insuperável.

3. Viih Tube (BBB 21): 96,69%

A influenciadora digital conseguiu escapar de vários paredões, mas quando finalmente enfrentou a votação popular, saiu com uma taxa altíssima. O público a eliminou por considerar seu jogo calculista e falso, principalmente pela forma como se relacionava com os diferentes grupos da casa, adaptando suas alianças conforme a conveniência.

2. Nego Di (BBB 21): 98,76%

O comediante foi o terceiro eliminado de uma das edições mais intensas do programa. Sua participação ficou marcada pela aliança com Karol Conká, Lumena e Projota, grupo que gerou forte antipatia do público. A rejeição de Nego Di foi uma resposta às suas estratégias e ao tratamento dado a outros participantes, como Lucas Penteado.

1. Karol Conká (BBB 21): 99,17%

A rapper detém o recorde absoluto de rejeição do "Big Brother Brasil". Sua passagem pelo programa foi marcada por polêmicas, especialmente pela relação com Lucas Penteado e Juliette Freire. As atitudes da cantora geraram uma mobilização nacional pela sua eliminação, resultando em uma porcentagem histórica que dificilmente será superada.

Vale a menção honrosa para Patrícia Leitte (BBB 18), que, por muito tempo, figurou no ranking com 94,26% dos votos, após uma rivalidade intensa com a campeã da edição, Gleici Damasceno.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata