BBB

Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26; confira a votação

Ele é o terceiro pipoca eliminado do programa, após as saídas de Brígido e Matheus do grupo de anônimos

Folhapress - Notícias
Repórter
Repórter
17/02/2026 22:32 - atualizado em 17/02/2026 22:32

Marcelo foi eliminado com com 68,56% dos votos
Marcelo foi eliminado com com 68,56% dos votos crédito: Manoella Mello/Divulgação TV Globo

Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26 (Globo), com 68,56% dos votos. O participante disputou a permanência na casa com Samira e Solange Couto.

Ele é o terceiro pipoca eliminado do programa, após as saídas de Brígido e Matheus do grupo de anônimos.

Solange Couto e Samira foram as menos votadas e escaparam da eliminação. Eles receberam 15,19% e 16,25% dos votos, respectivamente.

Discurso de Tadeu

O apresentador usou metáforas de carnaval no discurso. "Já que estamos no carnaval, eu diria que nesse desfile todo mundo precisa lutar para ser destaque. Não pode esmorecer, relaxar, se não tudo fica mais difícil. Há tantas formas de se destacar, escolha a sua, mas tem que se destacar. Senão, como explicar para quem estava assistindo na TV? O desfile é inesquecível a cada integrante, mas qual integrante é inesquecível pro público?".

"Você acha que merecia nota 10 em todos os quesitos? Tem que ser o tempo todo com samba no pé, e é difícil sambar em cima do muro. O samba atravessou, seu enredo não vingou. A verdade é que já era tarde demais para prometer. O carnaval acabou pra você, Marcelinho", decretou.

Confira como foi a votação

Marcelo

Média: 68,56%

Voto Único: 69,85%

Voto Torcida: 65,56%

Samira

Média: 16,25%

Voto Único: 16,19%

Voto Torcida: 16,38%

Solange Couto

Média: 15,39%

Voto Único: 13,96%

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Voto Torcida: 18,06%

