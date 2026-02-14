Após expulsão no BBB 26, Sol Vega é cercada por fãs na Sapucaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois de deixar o BBB 26 em meio a uma polêmica, Sol Vega reapareceu em clima de festa. A ex-sister esteve na Marquês de Sapucaí na noite desta sexta-feira (13), durante o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, e acabou virando atração fora da avenida.

Veterana do reality -ela também integrou o elenco do BBB 4-, Sol circulou pelos camarotes e pela área próxima aos desfiles distribuindo sorrisos e atendendo a pedidos de fotos. Foliões se aproximaram para cumprimentá-la e registrar o momento.

A presença dela acontece poucos dias após a expulsão anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt, na tarde de quarta-feira (11). A decisão veio depois de um desentendimento com Ana Paula Renault dentro da casa. O apresentador entrou na programação para comunicar oficialmente a saída da participante.

A Série Ouro -antigo Grupo de Acesso- abriu os desfiles no Sambódromo, reunindo escolas que disputam uma vaga no Grupo Especial.

Na primeira noite passaram pela avenida agremiações como Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, União do Parque Acari, , União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral.