Já sabe? Quanto o BBB rende mensalmente a Tadeu Schmidt

RF
Redação Flipar
    A renovação veio acompanhada de aumento salarial, elevando seus ganhos fixos mensais de cerca de R$ 400 mil para aproximadamente R$ 450 mil, colocando-o entre os nomes mais bem pagos da TV aberta. As informações são do "Observatório da TV". Foto:
    Enquanto o reality está no ar, porém, os valores crescem de forma significativa. Isso ocorre por causa de ações comerciais, campanhas publicitárias e ativações com patrocinadores do programa. Seus rendimentos, então, podem ultrapassar R$ 2 milhões por mês do BBB. Foto: instagram/BBB
    Assim, relembre a carreira do jornalista, que irá para sua quinta edição como apresentador do reality mais popular do Brasil. O famoso é irmão caçula do ex-craque do basquete Oscar Schmidt. Além disso, é tio de Bruno Schmidt, campeão olímpico de vôlei de praia. Foto: Reprodução / Instagram @tadeuschmidt
    Com uma família de esportistas, Tadeu Schmidt não desperdiçou sua chance e também ingressou neste universo com seu 1,92 m de altura. Ele foi levantador de vôlei, sendo até convocado para a seleção brasileira de base. Foto: Youtube/ Canal GNT
    Tadeu Schmidt é casado com a jornalista Ana Cristina Schmidt desde 2000. O casal se conheceu em 1998 e oficializou a união dois anos depois. Ambos são discretos quanto à vida social e têm duas filhas, Valentina e Laura. Foto: Divulgação da TV Globo
    O jornalista iniciou a carreira, em 1994, na TV Nacional de Brasília, onde nasceu. No entanto, depois de três anos, se tornou repórter esportivo da TV Globo Brasília no DFTV e começou a deslanchar na profissão. Foto: Reprodução / TV Globo
    Em 2000, foi transferido para a matriz no Rio de Janeiro e passou a integrar a equipe do Esporte Espetacular e Globo Esporte. A partir dessa mudança, participou de coberturas como a da Fórmula 1 e da Copa do Mundo de 2006. Foto: instagram/BBB
    Quando passou a integrar o bloco de esportes do Fantástico, criou um novo formato para a apresentação dos gols da rodada no domingo. Passou a comentários bem humorados e conversando diretamente com o público de forma informal. Foto: reprodução TV Globo
    Tadeu foi responsável pela criação dos "Cavalinhos do Fantástico", bonecos de manipulação que comentam os jogos com ele. O quadro fez enorme sucesso enquanto o apresentador esteve à frente, inclusive com as crianças. Foto: Reprodução TV Globo
    Além disso, criou o quadro onde caso um jogador marcasse três gols em uma única partida, poderia pedir uma música para tocar em seu vídeo. A dinâmica caiu no gosto do imaginário dos atletas, que pediam suas canções. Foto: Reprodução TV Globo
    Em 2008, inovou com o bloco Detetive Virtual, do qual foi apresentador por quase 13 anos. O quadro se caracterizava por revelar se o conteúdo apresentado pelos internautas de todo o mundo é verdade ou mentira. Foto: reprodução instagram
    Em 2011, ganhou o prêmio de Melhor Jornalista Esportivo de Televisão do Comunique-se. Dois anos depois, assumiu de vez o comando do Fantástico. Antes disso, foi apresentador do bloco de esportes do programa jornalístico Bom Dia Brasil. Foto: Reprodução TV Globo
    De uns tempos pra cá, Tadeu Schmidt tem investido pesado na musculação. Ele também aderiu às sessões de fisioterapia, geralmente uma vez por semana, para evitar lesões e liberar as tensões. Foto: Instagram/Reprodução
    Deixou o Fantástico no dia 14 de novembro de 2021, dando lugar à jornalista Maju Coutinho e ao comentarista Alex Escobar. Foto: Reprodução / Instagram @tadeuschmidt
    A partir de 2022, assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert. Sob seu comando, o BBB teve os seguintes vencedores: Arthur Aguiar (2022), Amanda Meireles (2023), Davi Brito (2024) e Renata Saldanha (2025). Foto: Reprodução Gshow
