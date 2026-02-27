Até agora, o John-John e a Carolyne de 'História de amor' não convenceram

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Os Windsor no Reino Unido, os Kennedy nos Estados Unidos. Não há outra família real sem coroa como o poderoso clã. Se John Kennedy e Jackie foram rei e rainha, seu filho caçula, John F. Kennedy Jr., foi o príncipe. A partir da comovente imagem do garoto de 3 anos batendo continência para o caixão do pai assassinado, o mundo o acompanhou até o fim, que foi trágico, seguindo a “maldição” que acompanha a família.

Ryan Murphy, que filma como ninguém a vida dos outros, em especial os cruéis e muito famosos (vide “American crime story”, “Feud” e “Monstros”), dá início à nova série de antologia com “História de amor”. Em nove episódios, o quinto estreando hoje (27/2) no Disney+, a primeira temporada tem o subtítulo “John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”.

Só quem não viveu os anos 1990 não sabe de quem se trata. Não havia casal mais célebre, o topo da escala dos privilegiados. Sempre na cola, séquitos de paparazzi acompanharam o relacionamento entre o solteiro mais cobiçado do mundo (era assim mesmo que John-John era apresentado) e a loira estilosa. O relacionamento durou pouco, cinco anos ao todo – ficaram casados menos de três.

A série começa com o voo que matou o casal, além de Lauren, irmã de Carolyn, em julho de 1999. A caminho de um casamento, o trio viajava no pequeno avião pilotado por John, que caiu no Atlântico, perto de Martha's Vineyard, Massachusetts. A sequência só os mostra embarcando, com Carolyn já bastante descontente. Vemos o avião no céu claro – se a série vai mostrar o acidente em si, só o derradeiro episódio poderá responder.

A partir dessa abertura, a produção retrocede até o início dos anos 1990. John é interpretado pelo modelo Paul Anthony Kelly, que deve ter sido escolhido pela semelhança física, não pelos dotes dramáticos.

Já Sarah Pidgeon, com alguma experiência em TV (“As pequenas coisas da vida” e “The Wilds”), consegue dar as devidas nuances a Carolyn, jovem aparentemente comum com olho clínico para a moda que queria tudo, menos carregar o peso do sobrenome Kennedy.

Nepobaby

Os quatro episódios já lançados vão por esse caminho. John alcançou os 30 anos e não tem rumo na vida. Tenta fugir do estereótipo do nepobaby, tem carisma e simpatia em excesso, mas é de personalidade fraca. O contrário das duas mulheres mais importantes de sua vida: a mãe, Jackie (Naomi Watts, constrangedora), e a irmã, Caroline (Grace Gummer), duas fortalezas.

Ele tomou duas bombas no exame da Ordem dos Advogados, informam os tabloides. Não quer seguir carreira no direito, e o seguimos tentando emplacar no mercado editorial. Já Carolyn, mais assertiva, é a vendedora em ascensão da marca Calvin Klein que se tornará o braço direito do estilista, vivido por Alessandro Nivola.

Inteligente, ela foge às investidas de John, que viveu por cinco anos um namoro termina-e-volta com a atriz Darryl Hannah, vivida de forma débil por Dree Hemingway. Até que Carolyn e John finalmente se acertam, o que ocorre pouco depois da morte de Jackie. A história os segue entre brigas e reconciliações, pressões da fama, perseguição dos paparazzi e o legado dos Kennedy. Há problemas de sobra.

Até agora, a série procura o lado mais fácil. Cada sequência é embalada por um hit dos anos 1990 – de Madonna, outra conquista de John, Lenny Kravitz, Peter Gabriel, Björk e Duran Duran –, com a estética dos videoclipes da época. É pouco, ainda mais com cinco episódios pela frente. Por ora, “História de amor” mais parece romance embalado com a antiga roupagem da MTV.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“HISTÓRIA DE AMOR: JOHN F. KENNEDY JR. E CAROLYN BESSETTE”

• Quatro dos nove episódios estão disponíveis no Disney+. Nesta sexta (27/2), estreia o quinto. Novos capítulos às sextas.