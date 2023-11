Bessette Kennedy, também conhecida como Carolyn Bessette-Kennedy, teve grande influência na moda durante os anos 1990. Ela era esposa de John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. Reconhecida por seu estilo elegante, minimalista e sofisticado, ela era frequentemente vista usando grifes renomadas, como Calvin Klein, Narciso Rodriguez e Jil Sander.

Seu guarda-roupa consistia em peças clássicas e atemporais, como calças de alfaiataria, blazers, camisas brancas e vestidos de seda. Carolyn era adepta de looks monocromáticos, cores neutras e cortes simples. Inspiradas nela, muitas pessoas passaram a adotar estilo mais minimalista, elegante e discreto. Seus looks se tornaram referência para mulheres que buscavam uma aparência sofisticada e chique.

Assim que começou a namorar JFK Jr., em 1994, Carolyn deixou de ser máquina de fazer imagens e passou a ser um produto dela. Perseguido implacavelmente pelos paparazzi em Nova York, o casal se tornou assunto interminável dos tabloides.

Bessette Kennedy teve de caminhar na corda bamba para equilibrar a própria agência, sua carreira e seu estilo pessoal com as expectativas de ingressar em uma dinastia americana como a dos Kennedy. Muito de como ela fez isso ocorreu por meio da moda.

“Carolyn Bessette-Kennedy foi uma resposta moderna ao chique americano atemporal de sua sogra, Jacqueline Kennedy Onassis, bem como de CZ Guest e Slim Keith”, diz Michael Kors no livro “A life in fashion”, lançado recentemente nos EUA por Sunita Kumar Nair.

Ao aderir à paleta de cores bastante neutra de cinzas, pretos e brancos (uma seção inteira do livro é dedicada a seu hábil emprego da cor bege), maquiagem mínima e poucos acessórios, Bessette Kennedy estabeleceu um estilo exclusivo que acenou para os anos 1990. Aquele cool nova-iorquino incorporava tênis, bonés de beisebol e toques de vermelho, mas ainda permanecendo gracioso e elegante.

O look de noiva de Bessette causou grande impacto pela simplicidade em uma época que favorecia o tule, os babados e o drama exagerado.

Há rumores de que Meghan Markle baseou seu vestido de noiva Givenchy no visual de Carolyn. Ela combinou um vestido branco, desenhado por seu amigo e colega Narciso Rodriguez, com luvas de tule até o cotovelo, véu transparente e cabelo puxado para trás em um coque solto na nuca.

“Carolyn literalmente mudou a indústria de noivas ao descer os degraus da igreja”, disse Fern Mallis, ex-diretor executivo do Council Fashion Designers of America (CFDA).

“Todo mundo usava vestidos justos naquela época, mas fazer dele o seu vestido de noiva? Nele ela não era vistosa em seu corpo, mas ainda era sexy e sedutora. Ela fez isso, ela desafiou você a fazer isso. Esse é o legado dela”, apontou.

Carolyn ajudou a trazer de volta a popularidade do cabelo liso, contrastando com o visual volumoso e ondulado que era tendência na época. Infelizmente, ela faleceu em acidente aéreo aos 33 anos, junto do marido e da irmã, em 1999. A morte prematura interrompeu a influência que tinha na moda, mas sua elegância e estilo continuam lembrados e admirados até hoje.

Nascida em White Plains, Nova York, e criada principalmente em Greenwich, Connecticut, Bessette frequentou a Universidade de Boston. Depois da passagem como vendedora da Calvin Klein no Chestnut Hill Mall em Newton, Massachusetts, tornou-se diretora de publicidade da marca. Quando deixou a Calvin Klein, passou a se dedicar à produção de shows.