Morre o diretor e ator Dennis Carvalho, aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (28/2) o diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital Copa Star, onde ele estava internado. A pedido da família, não foram divulgados mais detalhes da morte.



"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", diz a nota do hospital.



Dennis Carvalho deixa três filhos.

Nascido em São Paulo em 1946, Dennis começou a carreira ainda criança, aos 11 anos, e estreou na TV Tupi aos 18. Nos anos 1970, estreou na Globo atuando em novelas como "Pecado Capital", "Locomotivas" e "O Casarão". A estreia como diretor aconteceu só em 1977, com a novela "Sem Lenço, Sem Documento".

