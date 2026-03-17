'Duna: Parte 3' ganha primeiro trailer com Timothée Chalamet

“Duna”, 2021 – Em 2021, a nova versão do diretor Denis Villeneuve se propõe a ser uma adaptação mais grandiosa e séria da primeira metade do livro. A segunda parte, lançada em 2024, também foi sucesso de público e crítica.

A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de "Duna: Parte Três", encerramento da trilogia de ficção científica dirigida por Denis Villeneuve.

O material sugere uma reconciliação entre Paul Atreides, vivido por Timothée Chalamet, e Chani, personagem de Zendaya, que começam o trailer debatendo nomes para um futuro filho.

O trailer também destaca a ampliação da guerra liderada por Paul, com batalhas espaciais e terrestres, além da introdução de um novo antagonista, Scytale, interpretado pelo ator Robert Pattinson. Em tom mais sombrio, o protagonista questiona os efeitos do poder e da guerra, em diálogo com sua mãe, vivida por Rebecca Ferguson. "Quanto mais eu luto, mais nossos inimigos revidam", diz Atreides.

Imagens oficiais divulgadas pelo estúdio mostram um Paul diferente dos primeiros filmes, com marcas de cicatrizes no rosto.

A princesa Irulan, de Florence Pugh, e Alia, de Anya Taylor-Joy, aparecem em cenários de destruição. O elenco ainda inclui Jason Momoa, que retorna como Duncan Idaho, e Isaach de Bankolé, como o líder fremen Farok.

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Segundo Villeneuve, o terceiro filme se passa 17 anos após os eventos anteriores e terá tom mais tenso e acelerado. "Se o primeiro era contemplativo e o segundo um filme de guerra, este é um thriller", afirmou. Filmado na Hungria e em regiões desérticas, com uso de câmeras IMAX, o longa tem estreia prevista para 18 de dezembro.