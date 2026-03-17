Zendaya e Teyana Taylor brigaram durante premiação?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo que circula nas redes sociais levantou rumores de uma possível discussão entre as atrizes Zendaya, estrela de “Euphoria” e “Homem-Aranha”, e Teyana Taylor, de “Uma batalha após a outra”, durante o Essence Black Women in Hollywood Awards, realizado na última quinta-feira (12/3). As imagens, no entanto, não indicam que tenha havido briga entre as duas artistas.

What’s really going on between Zendaya and Teyana Taylor? pic.twitter.com/llkvcX4ENI — Surajit (@Surajit_) March 16, 2026

A premiação reuniu nomes de destaque do cinema, da televisão e da música. Realizado anualmente, o evento celebra as contribuições e conquistas de mulheres negras na indústria do entretenimento.

Após a cerimônia, um pequeno vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens foram inicialmente publicadas no X por uma página chamada La Zapp People, que sugeriu que Zendaya e Teyana Taylor teriam protagonizado uma “discussão acalorada” nos bastidores.

No vídeo, as duas aparecem próximas, conversando e gesticulando enquanto trocam palavras. A publicação rapidamente viralizou e gerou especulações sobre o que estaria acontecendo.

No entanto, pessoas que estavam presentes no evento afirmaram que a interação foi amigável. Segundo relatos, as duas atrizes estavam, na verdade, trocando elogios e conversando de forma descontraída. Em outro momento da mesma noite, Zendaya e Taylor também posaram juntas para fotos, o que reforça a ideia de que não houve qualquer desentendimento.

Zendaya, Kerry Washington & Teyana Taylor at the 2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards! pic.twitter.com/UKcMnmNm63 — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) March 13, 2026

Internautas também passaram a questionar a interpretação inicial do vídeo. Muitos apontaram que as duas artistas pareciam relaxadas, sorrindo e conversando normalmente. Alguns usuários destacaram ainda que as atrizes aparecem de mãos dadas em parte das imagens, algo que contradiz a ideia de um conflito.

Enquanto o debate se espalhava online, as duas já haviam chamado atenção no tapete vermelho do evento por seus looks. Zendaya usou um vestido vintage criado pelo designer Eugene Alexander, peça que já havia sido usada por Sarah Jessica Parker no filme “Sex and the city”. O modelo também apareceu em um ensaio fotográfico de 1987 com a cantora Whitney Houston.

Já Teyana Taylor apostou em um vestido longo desenhado por Sabina Bilenko, com detalhes transparentes e bordados de borboletas. Os dois visuais foram apontados por especialistas em moda como alguns dos mais marcantes da noite.

Desentendimento com segurança no Oscar

A única discussão envolvendo Teyana Taylor, que realmente ocorreu nos últimos dias, aconteceu durante o Oscar 2026, realizado no domingo (15/3) no Dolby Theatre, também em Los Angeles.

Após subir ao palco com a equipe do filme “Uma batalha após a outra”, vencedor do prêmio de Melhor Filme, a atriz foi filmada discutindo com um segurança enquanto tentava voltar à área do palco. No vídeo que circula nas redes, Taylor aparece visivelmente irritada ao confrontar o funcionário.

“Você é um homem colocando as mãos em uma mulher. Você é muito grosso. Você é muito rude”, gritou a artista. Segundo o site TMZ, a atriz tentava retornar ao palco ao lado de Pam Abdy, presidente da Warner Bros., quando um segurança teria bloqueado a passagem e colocado as mãos nela para impedir que avançasse.

Ainda nas imagens, Taylor afirma que foi empurrada durante a tentativa de acesso. “Ele literalmente me empurrou. Não me toque, não me empurre com força”, declarou. Até o momento, a organização do Oscar não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

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