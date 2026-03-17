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DISCUSSÃO ACALORADA?

Zendaya e Teyana Taylor brigaram durante premiação?

As duas atrizes foram flagradas em interação acalorada, o que gerou boatos de uma discussão entre as duas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/03/2026 11:58

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Teyana Taylor e Zendaya conversando em premiação
Teyana Taylor e Zendaya conversando em premiação crédito: Redes sociais / reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais levantou rumores de uma possível discussão entre as atrizes Zendaya, estrela de “Euphoria” e “Homem-Aranha”, e Teyana Taylor, de “Uma batalha após a outra, durante o Essence Black Women in Hollywood Awards, realizado na última quinta-feira (12/3). As imagens, no entanto, não indicam que tenha havido briga entre as duas artistas.

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A premiação reuniu nomes de destaque do cinema, da televisão e da música. Realizado anualmente, o evento celebra as contribuições e conquistas de mulheres negras na indústria do entretenimento.

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Após a cerimônia, um pequeno vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens foram inicialmente publicadas no X por uma página chamada La Zapp People, que sugeriu que Zendaya e Teyana Taylor teriam protagonizado uma “discussão acalorada” nos bastidores.

No vídeo, as duas aparecem próximas, conversando e gesticulando enquanto trocam palavras. A publicação rapidamente viralizou e gerou especulações sobre o que estaria acontecendo.

No entanto, pessoas que estavam presentes no evento afirmaram que a interação foi amigável. Segundo relatos, as duas atrizes estavam, na verdade, trocando elogios e conversando de forma descontraída. Em outro momento da mesma noite, Zendaya e Taylor também posaram juntas para fotos, o que reforça a ideia de que não houve qualquer desentendimento.

Internautas também passaram a questionar a interpretação inicial do vídeo. Muitos apontaram que as duas artistas pareciam relaxadas, sorrindo e conversando normalmente. Alguns usuários destacaram ainda que as atrizes aparecem de mãos dadas em parte das imagens, algo que contradiz a ideia de um conflito.

Enquanto o debate se espalhava online, as duas já haviam chamado atenção no tapete vermelho do evento por seus looks. Zendaya usou um vestido vintage criado pelo designer Eugene Alexander, peça que já havia sido usada por Sarah Jessica Parker no filme “Sex and the city”. O modelo também apareceu em um ensaio fotográfico de 1987 com a cantora Whitney Houston.

Já Teyana Taylor apostou em um vestido longo desenhado por Sabina Bilenko, com detalhes transparentes e bordados de borboletas. Os dois visuais foram apontados por especialistas em moda como alguns dos mais marcantes da noite.

Desentendimento com segurança no Oscar

A única discussão envolvendo Teyana Taylor, que realmente ocorreu nos últimos dias, aconteceu durante o Oscar 2026, realizado no domingo (15/3) no Dolby Theatre, também em Los Angeles.

Após subir ao palco com a equipe do filme “Uma batalha após a outra”, vencedor do prêmio de Melhor Filme, a atriz foi filmada discutindo com um segurança enquanto tentava voltar à área do palco. No vídeo que circula nas redes, Taylor aparece visivelmente irritada ao confrontar o funcionário. 

“Você é um homem colocando as mãos em uma mulher. Você é muito grosso. Você é muito rude”, gritou a artista. Segundo o site TMZ, a atriz tentava retornar ao palco ao lado de Pam Abdy, presidente da Warner Bros., quando um segurança teria bloqueado a passagem e colocado as mãos nela para impedir que avançasse.

Ainda nas imagens, Taylor afirma que foi empurrada durante a tentativa de acesso. “Ele literalmente me empurrou. Não me toque, não me empurre com força”, declarou. Até o momento, a organização do Oscar não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

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Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”.-Reprodução/Instagram
Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”. Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. -Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. Reprodução/Instagram
O casal se conheceu nos bastidores do filme
O casal se conheceu nos bastidores do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" em 2017 e tornou o romance público em 2021. Reprodução/Homem-Aranha
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas "queridinhas" de Hollywood! wikimedia commons/Toglenn
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia.-Reprodução/@zendaya
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia. Reprodução/@zendaya
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina.-wikimedia commons/Nicole Alexander
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina. wikimedia commons/Nicole Alexander
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel,
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, "No Ritmo", em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue. reprodução/instagram @zendaya
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem.-divulgação
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem. divulgação
Após
Após "No Ritmo", Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série "Agente K.C.", onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos. reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. -reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. reprodução
Seu papel como Michelle
Seu papel como Michelle "MJ" Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), trouxe reconhecimento global. reprodução
A personagem
A personagem "MJ" foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática. divulgação
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019. Divulgação
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. -divulgação/hbo
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. divulgação/hbo
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em "O Rei do Show", onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”. Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática.-Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Divulgação
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como "Replay" e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação "Pé Pequeno". wikimedia commons/Toglenn
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars.-reprodução
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars. reprodução
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. -Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas.-youtube/MTV International
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas. youtube/MTV International
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo:
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo: "Duna" (2021) e "Duna: Parte 2" (2024). Divulgação
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme "Rivais", do diretor italiano Luca Guadagnino. divulgação

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