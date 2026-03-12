Uma surpresa após a outra? O Oscar promete uma cerimônia imprevisível

A epopeia "Uma Batalha Após a Outra" ou o terror de "Pecadores"? Os favoritos a Melhor Filme do ano se enfrentam pela última vez neste domingo no Oscar, em uma final cheia de suspense.

A 98ª edição da cerimônia, conduzida pelo humorista Conan O'Brien, incluirá momentos eletrizantes e comoventes, como a apresentação ao vivo da canção indicada por "Guerreiras do K-pop", e uma homenagem ao ator Robert Redford, falecido no ano passado.

E, acima de tudo, promete um desfecho imprevisível. "Não saberemos quem vai ganhar até que o último envelope seja aberto", disse à AFP Clayton Davis, especialista em prêmios da Variety.

Dirigido por Ryan Coogler, "Pecadores" chega na frente com um recorde de 16 indicações, enquanto o retrato de Paul Thomas Anderson de um Estados Unidos contemporâneo, "Uma batalha Após a Outra", vem logo atrás com 13 indicações.

Davis afirmou que ambos os filmes, que dominaram a temporada de premiações, "desfrutam de muito respeito na indústria" e, matematicamente, têm chance de se tornar o maior vencedor de todos os tempos.

Os filmes com mais estatuetas são Ben-Hur (1959), "Titanic" (1997) e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003), com onze prêmios.

"Pecadores", que aborda o conflito racial que historicamente permeou a sociedade americana, também se beneficia de seu sucesso de bilheteria, opina Davis. Mas os gêneros que incluem terror ou musical não são tradicionalmente favoritos no Oscar.

O mesmo acontece com "Uma Batalha Após a Outra", que acompanha o desespero de um ex-guerrilheiro quando o passado volta para acertar as contas em um contexto marcado por tensões entre supremacistas brancos, ativistas e imigrantes, e que fez campanha como comédia.

- Duelo de titãs -

Davis vê o mesmo cenário na categoria de direção. A Academia vai premiar Anderson, que nunca ganhou um Oscar apesar de acumular 14 indicações? Ou Coogler, tornando-o o primeiro diretor negro a vencer nessa categoria na história do prêmio?

"Se você seguir as estatísticas, eu diria que Paul Thomas Anderson vai ganhar sem dúvida", disse o colunista. "No entanto, falei com muitos eleitores (...) e o carinho por Coogler é inegável".

Davis não descarta um cenário em que um ganhe Melhor Diretor e o outro Melhor Filme, um desfecho pouco frequente, mas que se tornou mais comum.

Outra disputa acirrada acontecerá em Melhor Filme Internacional, na qual o norueguês "Valor Sentimental", com um total de nove indicações, e o brasileiro "O Agente Secreto", com quatro, despontam como favoritos. "É a categoria mais difícil deste ano", disse Davis.

Ele destaca, por um lado, a popularidade que o ator Wagner Moura ganhou, protagonista do drama dirigido por Kleber Mendonça Filho e também indicado a Melhor Ator, assim como o fato de que ambos os filmes concorrem na categoria principal de Melhor Filme.

- Atuação -

Na categoria de atuação, os candidatos também estão roendo as unhas a apenas poucos dias da cerimônia de premiação no Teatro Dolby, em Hollywood. O único consenso nas previsões parece ser a provável vitória de Jessie Buckley como Melhor Atriz por sua atuação como uma mãe enlutada em "Hamnet".

Michael B. Jordan, com um duplo papel em "Pecadores", ganhou impulso depois de destronar o favorito Timothée Chalamet no prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood há duas semanas.

Mas Davis não descarta facilmente Chalamet, que cativou o público em "Marty Supreme", mas foi criticado durante o período de votação por comentários que menosprezavam a ópera e o balé como expressões artísticas.

Também estão na disputa Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

Na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, Teyana Taylor, que deu vida à indomável revolucionária Perfidia Beverly Hills em "Uma Batalha Após a Outra", está cabeça a cabeça com Amy Madigan, que interpreta a perversa bruxa de "A Hora do Mal". Davis também considera Wunmi Mosaku, de "Pecadores", uma forte candidata.

Entre os indicados como Melhor Ator Coadjuvante, a preferência parece se inclinar para Sean Penn, que interpreta um rígido militar, vilão em "Uma Batalha Após a Outra".

No entanto, Davis acredita que sua ausência em várias cerimônias da atual temporada de prêmios pode ter afetado suas chances, e destaca a concorrência do sueco Stellan Skarsgard ("Valor Sentimental") e do veterano Delroy Lindo ("Pecadores").

A 98ª edição do Oscar começará às 16h00 de Los Angeles (20h em Brasília).

