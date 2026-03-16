Premiação mostra que Oscar não é tão previsível como supõem apostadores

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



O mercado de apostas já se tornou comum em eventos esportivos. Neste ano, ele ganhou espaço também em Hollywood, com o Oscar entrando no radar das plataformas do ramo. Ao todo, mais de US$ 120 milhões (cerca de R$ 640 milhões) foram apostados na cerimônia do último domingo (15/3). Segundo o “The New York Times”, o valor representa de seis a sete vezes o volume movimentado em toda a temporada de premiações do ano passado.



Os dois maiores sites de apostas – Polymarket e Kalshi – acertaram o vencedor de 19 das 24 categorias desta edição. No Globo de Ouro, realizado em janeiro, a Polymarket errou somente duas das 28 categorias.



Entre os erros, as apostas indicavam “Uma batalha após a outra” como vencedor de Melhor Fotografia, mas o prêmio ficou com Autumn Durald Arkapaw, de “Pecadores”. Também houve falha em Melhor Curta-Metragem de Animação, em que “Borboleta” era o favorito, mas venceu “A garota que chorava pérolas”.



A plataforma ainda errou Melhor Documentário, ao apostar em “A vizinha perfeita”, enquanto o troféu ficou com “Sr. Ninguém contra Putin”. Já em Melhor Direção de Elenco, as apostas apontavam a vitória de “Pecadores”, enquanto o prêmio foi para Cassandra Kulukundis, por “Uma batalha após a outra”.



Empate

Houve ainda empate em uma das categorias. Na Polymarket, as regras determinavam que, nesse caso, o vencedor seria o filme cujo nome aparecesse primeiro em ordem alfabética. Assim, quem apostou em “Os cantores” recebeu o pagamento. A regra considerava a ordem dos títulos originais em inglês, “The singers” e “Two people exchanging saliva”.



Na Kalshi foi diferente. Por lá, era possível apostar no empate, e aproximadamente 40 pessoas acertaram. Quem tinha esse contrato viu o investimento render 100 vezes o valor apostado. Já quem comprou contratos para qualquer um dos indicados acabou perdendo.



A Polymarket também acertou tendências gerais da premiação. O mercado indicava que “Uma batalha após a outra” ganharia seis Oscars e “Pecadores” levaria quatro. Também acertou que “Frankenstein” ficaria com três estatuetas e previu que “O agente secreto” e “Marty Supreme” não ganhariam nenhum prêmio.



Houve ainda mercados paralelos de apostas, como quais artistas compareceriam à cerimônia e o que seria dito no palco durante os discursos. A Polymarket, também tem seções de apostas em geopolítica e eleições. Há uma seção dedicada especialmente ao Irã que monetiza o conflito em curso com EUA e Israel. Nela, usuários apostam desde a data de um possível cessar-fogo até se o regime dos aiatolás pode ou não cair em breve.

A reação de Delroy Lindo chamou atenção durante o anúncio do prêmio vencido por Sean Penn no Oscar. Enquanto o teatro e os concorrentes aplaudiam, o ator de Pecadores permaneceu imóvel e visivelmente abatido. Segundo relatos da imprensa internacional, Lindo parecia bastante desapontado com o resultado e evitou qualquer celebração no momento. Kieran Culkin foi o apresentador porque havia vencido a mesma categoria no ano anterior. Ele ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme A Real Pain. Nas imagens, Jacob Elordi , Stelan Skarsgaard e Benicio de Toro sorriem e aplaudem Sean Penn, cuja foto foi exibida porque ele não estava presente. Pessoas próximas disseram que Delroy Lindo ficou “devastado”, refletindo a grande expectativa em torno de sua possível vitória. Delroy Lindo foi um dos nomes que mais repercutiram no anúncio dos indicados em janeiro . Sua atuação no filme “Pecadores”, de Ryan Coogler, foi bastante intensa, mas ele concorreu com rivais igualmente grandes. E a disputa foi acirrada. Divulgação A indicação foi interpretada por críticos como uma espécie de reparação simbólica, diante de uma trajetória sólida construída ao longo de décadas em Hollywood, especialmente a partir dos anos 1990. -Divulgação" width="685" height="470" /> A indicação foi interpretada por críticos como uma espécie de reparação simbólica, diante de uma trajetória sólida construída ao longo de décadas em Hollywood, especialmente a partir dos anos 1990. -Divulgação" width="685" height="470" /> A indicação foi interpretada por críticos como uma espécie de reparação simbólica, diante de uma trajetória sólida construída ao longo de décadas em Hollywood, especialmente a partir dos anos 1990. Divulgação A discussão sobre a ausência de premiações ao longo de sua trajetória ganhou maior destaque em 2020, quando ele ficou de fora da lista de indicados após a recepção positiva de sua atuação em “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee. -Reprodução do Youtube Canal Good Morning America" width="685" height="470" /> A discussão sobre a ausência de premiações ao longo de sua trajetória ganhou maior destaque em 2020, quando ele ficou de fora da lista de indicados após a recepção positiva de sua atuação em “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee. -Reprodução do Youtube Canal Good Morning America" width="685" height="470" /> A discussão sobre a ausência de premiações ao longo de sua trajetória ganhou maior destaque em 2020, quando ele ficou de fora da lista de indicados após a recepção positiva de sua atuação em “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee. Reprodução do Youtube Canal Good Morning America Delroy Lindo é um ator anglo-americano cuja carreira no cinema e no teatro se estende por mais de cinco décadas, marcada por papéis memoráveis e uma constância de trabalho que o estabeleceu como um intérprete muito respeitado de Hollywood. - Reprodução do Flickr August Wilson" width="685" height="470" /> Delroy Lindo é um ator anglo-americano cuja carreira no cinema e no teatro se estende por mais de cinco décadas, marcada por papéis memoráveis e uma constância de trabalho que o estabeleceu como um intérprete muito respeitado de Hollywood. - Reprodução do Flickr August Wilson" width="685" height="470" /> Delroy Lindo é um ator anglo-americano cuja carreira no cinema e no teatro se estende por mais de cinco décadas, marcada por papéis memoráveis e uma constância de trabalho que o estabeleceu como um intérprete muito respeitado de Hollywood. Reprodução do Flickr August Wilson Nascido em 18 de novembro de 1952 na capital britânica Londres, Lindo mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos e iniciou sua trajetória artística nos palcos, onde ganhou prestígio antes de se tornar uma presença frequente nas telas. -Reprodução do Youtube Canal Good Morning America" width="685" height="470" /> Nascido em 18 de novembro de 1952 na capital britânica Londres, Lindo mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos e iniciou sua trajetória artística nos palcos, onde ganhou prestígio antes de se tornar uma presença frequente nas telas. -Reprodução do Youtube Canal Good Morning America" width="685" height="470" /> Nascido em 18 de novembro de 1952 na capital britânica Londres, Lindo mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos e iniciou sua trajetória artística nos palcos, onde ganhou prestígio antes de se tornar uma presença frequente nas telas. Reprodução do Youtube Canal Good Morning America Sua estreia no cinema aconteceu em 1976, na comédia “ Find the Lady” , e logo em seguida ele participou de “ E a Festa Acabou ” (1979), no papel de um sargento do exército, demonstrando desde cedo sua versatilidade- Reprodução do Youtube Canal he Rich Eisen Show" width="685" height="470" /> Sua estreia no cinema aconteceu em 1976, na comédia “ Sua estreia no cinema aconteceu em 1976, na comédia “ Find the Lady” , e logo em seguida ele participou de “ E a Festa Acabou ” (1979), no papel de um sargento do exército, demonstrando desde cedo sua versatilidade Reprodução do Youtube Canal he Rich Eisen Show Após um período focado principalmente no teatro durante a década de 1980, que incluiu uma indicação ao prêmio Tony por sua atuação em “ Joe Turner’s Come and Gone de August Wilson”, Lindo retornou ao cinema com mais frequência no início dos anos 1990. - Reprodução do Youtube Canal SAG-AFTRA Foundation" width="685" height="470" /> Após um período focado principalmente no teatro durante a década de 1980, que incluiu uma indicação ao prêmio Tony por sua atuação em “- Reprodução do Youtube Canal SAG-AFTRA Foundation" width="685" height="470" /> Após um período focado principalmente no teatro durante a década de 1980, que incluiu uma indicação ao prêmio Tony por sua atuação em “ Joe Turner’s Come and Gone de August Wilson”, Lindo retornou ao cinema com mais frequência no início dos anos 1990. Reprodução do Youtube Canal SAG-AFTRA Foundation Em 1992, ele participou de “ Malcolm X” , de Spike Lee, interpretando West Indian Archie, um personagem complexo que confronta o protagonista vivido por Denzel Washington, papel que consolidou sua colaboração com o diretor e chamou a atenção da crítica. - Divulgação" width="685" height="470" /> Em 1992, ele participou de “- Divulgação" width="685" height="470" /> Em 1992, ele participou de “ Malcolm X” , de Spike Lee, interpretando West Indian Archie, um personagem complexo que confronta o protagonista vivido por Denzel Washington, papel que consolidou sua colaboração com o diretor e chamou a atenção da crítica. Divulgação No ano seguinte, em “Uma Família de Pernas pro Ar” (1994), também dirigido por Lee, Lindo deu vida a Woody Carmichael, o pai de família em um retrato afetuoso da vida no Brooklyn dos anos 1970. - Divulgação" width="685" height="470" /> No ano seguinte, em- Divulgação" width="685" height="470" /> No ano seguinte, em “Uma Família de Pernas pro Ar” (1994), também dirigido por Lee, Lindo deu vida a Woody Carmichael, o pai de família em um retrato afetuoso da vida no Brooklyn dos anos 1970. Divulgação Ainda em 1995, ele estrelou “Get Shorty” como o carismático gangster Bo Catlett, trazendo humor e presença marcante a essa comédia policial que se tornou um clássico cult. - Reprodução do Youtube Canal berkeleyrep" width="685" height="470" /> Ainda em 1995, ele estrelou “Get Shorty” como o carismático gangster Bo Catlett, trazendo humor e presença marcante a essa comédia policial que se tornou um clássico cult. - Reprodução do Youtube Canal berkeleyrep" width="685" height="470" /> Ainda em 1995, ele estrelou “Get Shorty” como o carismático gangster Bo Catlett, trazendo humor e presença marcante a essa comédia policial que se tornou um clássico cult. Reprodução do Youtube Canal berkeleyrep No mesmo ano, em “Irmãos de Sangue”, também de Spike Lee, Lindo interpretou Rodney, um traficante de drogas brutal, oferecendo uma performance intensa que expandiu ainda mais seu alcance dramático. - Reprodução do Youtube Canal Screen Bites" width="685" height="470" /> No mesmo ano, em “Irmãos de Sangue”, também de Spike Lee, Lindo interpretou Rodney, um traficante de drogas brutal, oferecendo uma performance intensa que expandiu ainda mais seu alcance dramático. - Reprodução do Youtube Canal Screen Bites" width="685" height="470" /> No mesmo ano, em “Irmãos de Sangue”, também de Spike Lee, Lindo interpretou Rodney, um traficante de drogas brutal, oferecendo uma performance intensa que expandiu ainda mais seu alcance dramático. Reprodução do Youtube Canal Screen Bites Em 1996, Lindo pode ser visto em “O Preço de um Resgate”, ao lado de Mel Gibson, no papel do agente do FBI Lonnie Hawkins. Dois anos depois, em “Regras da Vida”, ele interpretou Arthur Rose, um trabalhador de pomares com conflitos morais profundos, em um drama que recebeu ampla aclamação crítica. -Divulgação" width="685" height="470" /> Em 1996, Lindo pode ser visto em “O Preço de um Resgate”, ao lado de Mel Gibson, no papel do agente do FBI Lonnie Hawkins. Dois anos depois, em “Regras da Vida”, ele interpretou Arthur Rose, um trabalhador de pomares com conflitos morais profundos, em um drama que recebeu ampla aclamação crítica. -Divulgação" width="685" height="470" /> Em 1996, Lindo pode ser visto em “O Preço de um Resgate”, ao lado de Mel Gibson, no papel do agente do FBI Lonnie Hawkins. Dois anos depois, em “Regras da Vida”, ele interpretou Arthur Rose, um trabalhador de pomares com conflitos morais profundos, em um drama que recebeu ampla aclamação crítica. Divulgação Ao longo dos anos 2000, sua filmografia continuou diversificada, participando de filmes como “60 Segundos” (2000), no papel do detetive Roland Castlebeck, e “O Núcleo” (2003), no qual interpretou o Dr. Brazzzelton em um thriller de ficção científica. -Divulgação" width="685" height="470" /> Ao longo dos anos 2000, sua filmografia continuou diversificada, participando de filmes como “60 Segundos” (2000), no papel do detetive Roland Castlebeck, e “O Núcleo” (2003), no qual interpretou o Dr. Brazzzelton em um thriller de ficção científica. -Divulgação" width="685" height="470" /> Ao longo dos anos 2000, sua filmografia continuou diversificada, participando de filmes como “60 Segundos” (2000), no papel do detetive Roland Castlebeck, e “O Núcleo” (2003), no qual interpretou o Dr. Brazzzelton em um thriller de ficção científica. Divulgação Em “ Domino” (2005), Lindo assumiu o personagem Claremont Williams em um filme de ação estilizado, e em “Os Exonerados” (2005) ele viveu Delbert Tibbs na dramatização das histórias de pessoas exoneradas após condenações injustas. - Reprodução do Flickr Drew Altizer" width="685" height="470" /> Em “- Reprodução do Flickr Drew Altizer" width="685" height="470" /> Em “ Domino” (2005), Lindo assumiu o personagem Claremont Williams em um filme de ação estilizado, e em “Os Exonerados” (2005) ele viveu Delbert Tibbs na dramatização das histórias de pessoas exoneradas após condenações injustas. Reprodução do Flickr Drew Altizer Em 2020, seu papel como Paul em “Destacamento Blood”, outro trabalho com Spike Lee, foi amplamente elogiado e considerado por muitos como merecedor de indicações premiadas, mesmo que não tenha sido reconhecido pela Academia naquela oportunidade. - Divulgação" width="685" height="470" /> Em 2020, seu papel como Paul em “Destacamento Blood”, outro trabalho com Spike Lee, foi amplamente elogiado e considerado por muitos como merecedor de indicações premiadas, mesmo que não tenha sido reconhecido pela Academia naquela oportunidade. - Divulgação" width="685" height="470" /> Em 2020, seu papel como Paul em “Destacamento Blood”, outro trabalho com Spike Lee, foi amplamente elogiado e considerado por muitos como merecedor de indicações premiadas, mesmo que não tenha sido reconhecido pela Academia naquela oportunidade. Divulgação O reconhecimento tardio veio em 2025 com sua performance como Delta Slim no filme â??Pecadoresâ? (2025), dirigido por Ryan Coogler, papel que rendeu a Lindo sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante aos 73 anos.Â - DivulgaÃ§Ã£o" width="685" height="470" /> O reconhecimento tardio veio em 2025 com sua performance como Delta Slim no filme â??Pecadoresâ? (2025), dirigido por Ryan Coogler, papel que rendeu a Lindo sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante aos 73 anos.Â - DivulgaÃ§Ã£o" width="685" height="470" /> O reconhecimento tardio veio em 2025 com sua performance como Delta Slim no filme â??Pecadoresâ? (2025), dirigido por Ryan Coogler, papel que rendeu a Lindo sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante aos 73 anos.Â DivulgaÃ§Ã£o Delroy Lindo é casado com Nashormeh desde 1990. O casal tem um filho, Damiri Lindo, que nasceu em 2001. -Reprodução do Youtube" width="685" height="470" /> Delroy Lindo é casado com Nashormeh desde 1990. O casal tem um filho, Damiri Lindo, que nasceu em 2001. -Reprodução do Youtube" width="685" height="470" /> Delroy Lindo é casado com Nashormeh desde 1990. O casal tem um filho, Damiri Lindo, que nasceu em 2001. Reprodução do Youtube Voltar Próximo



“Robotização”

Apesar da ascensão recente, muitos especialistas da indústria cinematográfica são contra esse tipo de mercado. Para eles, o conhecimento humano continua sendo mais confiável do que algoritmos. Além do risco de vício em jogos, críticos apontam preocupação com a “robotização” de um conhecimento construído ao longo de anos de experiência.



Outros argumentam que os mercados de previsão não geram análises originais, mas se baseiam nas projeções feitas pelos próprios críticos e jornalistas de cinema. Como há dinheiro envolvido, muitos apostadores fazem pesquisa antes de apostar e acabam seguindo as opiniões de quem acompanha de perto a corrida pelo Oscar.

Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido AFP / redes sociais Alice Carvalho e Robério Diógenes AFP Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto' AFP Carlos Francisco e Isabel Zuáa Karina Chancey Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar AFP Gabriel Domingues AFP Gabriel Leone e Thomas Aquino AFP Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP Voltar Próximo



A ascensão das apostas também elevou preocupações com o uso de informações privilegiadas. Embora a Academia utilize um sistema de votação secreto e considerado seguro, o mercado levanta receios sobre possíveis vazamentos de resultados antes da cerimônia.



O crítico Scott Feinberg, da “The Hollywood Reporter”, teve desempenho melhor que o algoritmo: acertou 21 categorias, incluindo a vitória de “A garota que chorava pérolas” em animação – resultado que as casas de apostas erraram. Já na “Variety”, o jornalista Clayton Davis teve desempenho abaixo da média da revista neste ano, com 18 acertos.



Ele previu que “Pecadores” levaria sete estatuetas, contra três de “Uma batalha após a outra”, mas acertou a categoria de Melhor Documentário, em que as casas de apostas falharam. Ambos cobrem cinema há aproximadamente 20 anos.

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Os erros humanos e das casas de apostas mostram o óbvio – não existe previsão infalível. Os erros mostram que as premiações de cinema ainda carregam uma boa dose de subjetividade e imprevisibilidade.