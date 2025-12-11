Robert Pattinson e Zendaya estão noivos?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Leitores do jornal norte-americano Boston Globe foram pegos de surpresa ao verem um anúncio de noivado dos atores Robert Pattinson e Zendaya. A publicação, com direito a foto romântica dos dois, avisava até a data do casamento: 3 de abril de 2026. No entanto, tudo isso era apenas uma ação de marketing do filme “The Drama”, da A24, estrelado pela dupla.

O anúncio, publicado na edição da última terça-feira (9/12) do jornal, imitava perfeitamente os comunicados tradicionais de noivado que aparecem na seção de estilo. A foto mostrava Zendaya sentada no colo de Pattinson, exibindo um anel de noivado.

Anúncio de jornal divulga casamento entre Robert Pattinson e Zendaya A24 / Instagram

“O Sr. e a Sra. Roger Harwood, de Baton Rouge, Louisiana, anunciam o noivado de sua filha, Emma Harwood, com Charlie Thompson, filho do Sr. e da Sra. Alan Thompson, de Londres”, dizia o texto publicado. Emma e Charlie são os personagens interpretados pelos atores na comédia romântica.

O anúncio seguia detalhando as vidas fictícias dos “noivos”: ela, formada em Inglês pela Universidade de Boston; ele, doutor em História da Arte e diretor de um museu. O texto final anunciava que o casal se casaria em 3 de abril de 2026 — exatamente o dia do lançamento do filme nos Estados Unidos. No Brasil, o longa chega em 9 de abril de 2026, distribuído pela Diamond Films.

A confusão foi tanta que o próprio Boston Globe precisou ir ao Instagram explicar. “Um anúncio no Boston Globe de hoje apresentava dois rostos familiares: Robert Pattinson e Zendaya. Era um anúncio de noivado fictício para seus personagens no próximo filme da A24, ‘The Drama’”, escreveu o jornal.

“Na segunda-feira, os editores da equipe de Estilo de Vida/Artes do Boston Globe receberam um pedido inusitado: Será que poderíamos adiar a publicação da nossa coluna diária "TV Critic's Corner" para que um anúncio pudesse ocupar o espaço na versão impressa, bem ao lado da coluna de conselhos românticos ‘Love letters’? O anúncio em questão era, na verdade, um falso anúncio de noivado dos personagens interpretados por Robert Pattinson e Zendaya no filme ‘The Drama’, da A24, dirigido por Kristoffer Borgli e filmado em Boston. Mas o anúncio do Globe revela mais detalhes”, salientou na publicação.

Apesar da comoção, Zendaya e Pattinson não têm qualquer romance fora da ficção. A atriz de “Euphoria” é noiva de Tom Holland. Já Pattinson está noivo de Suki Waterhouse, com quem teve uma filha em março de 2024.

Trailer

Um teaser divulgado pela Diamond Films mostra que, apesar da fachada romântica, a história está longe de ser um conto de fadas. A prévia começa com Emma (Zendaya) e Charlie (Pattinson) posando como um casal apaixonado às vésperas do casamento. Mas logo o clima muda.

Zendaya aparece bebendo além da conta. Pattinson sofre um sangramento nasal enquanto familiares o amparam. Em outra cena quente do trailer, os dois fazem sexo — com direito a Zendaya dando um tapa no rosto do ator.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os planos perfeitos de casamento de um casal se tornam um caos quando um segredo chocante vem à tona dias antes da cerimônia”, revela a sinopse.