Robert Pattinson e Zendaya estão noivos?

Leitores do jornal norte-americano Boston Globe foram pegos de surpresa ao verem um anúncio de noivado dos atores Robert Pattinson e Zendaya. A publicação, com direito a foto romântica dos dois, avisava até a data do casamento: 3 de abril de 2026. No entanto, tudo isso era apenas uma ação de marketing do filme “The Drama”, da A24, estrelado pela dupla.
O anúncio, publicado na edição da última terça-feira (9/12) do jornal, imitava perfeitamente os comunicados tradicionais de noivado que aparecem na seção de estilo. A foto mostrava Zendaya sentada no colo de Pattinson, exibindo um anel de noivado.
“O Sr. e a Sra. Roger Harwood, de Baton Rouge, Louisiana, anunciam o noivado de sua filha, Emma Harwood, com Charlie Thompson, filho do Sr. e da Sra. Alan Thompson, de Londres”, dizia o texto publicado. Emma e Charlie são os personagens interpretados pelos atores na comédia romântica.
O anúncio seguia detalhando as vidas fictícias dos “noivos”: ela, formada em Inglês pela Universidade de Boston; ele, doutor em História da Arte e diretor de um museu. O texto final anunciava que o casal se casaria em 3 de abril de 2026 — exatamente o dia do lançamento do filme nos Estados Unidos. No Brasil, o longa chega em 9 de abril de 2026, distribuído pela Diamond Films.
A confusão foi tanta que o próprio Boston Globe precisou ir ao Instagram explicar. “Um anúncio no Boston Globe de hoje apresentava dois rostos familiares: Robert Pattinson e Zendaya. Era um anúncio de noivado fictício para seus personagens no próximo filme da A24, ‘The Drama’”, escreveu o jornal.
“Na segunda-feira, os editores da equipe de Estilo de Vida/Artes do Boston Globe receberam um pedido inusitado: Será que poderíamos adiar a publicação da nossa coluna diária "TV Critic's Corner" para que um anúncio pudesse ocupar o espaço na versão impressa, bem ao lado da coluna de conselhos românticos ‘Love letters’? O anúncio em questão era, na verdade, um falso anúncio de noivado dos personagens interpretados por Robert Pattinson e Zendaya no filme ‘The Drama’, da A24, dirigido por Kristoffer Borgli e filmado em Boston. Mas o anúncio do Globe revela mais detalhes”, salientou na publicação.
Apesar da comoção, Zendaya e Pattinson não têm qualquer romance fora da ficção. A atriz de “Euphoria” é noiva de Tom Holland. Já Pattinson está noivo de Suki Waterhouse, com quem teve uma filha em março de 2024.
Trailer
Um teaser divulgado pela Diamond Films mostra que, apesar da fachada romântica, a história está longe de ser um conto de fadas. A prévia começa com Emma (Zendaya) e Charlie (Pattinson) posando como um casal apaixonado às vésperas do casamento. Mas logo o clima muda.
Zendaya aparece bebendo além da conta. Pattinson sofre um sangramento nasal enquanto familiares o amparam. Em outra cena quente do trailer, os dois fazem sexo — com direito a Zendaya dando um tapa no rosto do ator.
“Os planos perfeitos de casamento de um casal se tornam um caos quando um segredo chocante vem à tona dias antes da cerimônia”, revela a sinopse.
Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”. Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz.
Reprodução/Instagram
O casal se conheceu nos bastidores do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" em 2017 e tornou o romance público em 2021. Reprodução/Homem-Aranha
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas "queridinhas" de Hollywood! wikimedia commons/Toglenn
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia. Reprodução/@zendaya
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina. wikimedia commons/Nicole Alexander
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, "No Ritmo", em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue. reprodução/instagram @zendaya
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem. divulgação
Após "No Ritmo", Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série "Agente K.C.", onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos. reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. reprodução
Seu papel como Michelle "MJ" Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), trouxe reconhecimento global. reprodução
A personagem "MJ" foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática. divulgação
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019. Divulgação
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. divulgação/hbo
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em "O Rei do Show", onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”. Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Divulgação
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como "Replay" e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação "Pé Pequeno". wikimedia commons/Toglenn
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars. reprodução