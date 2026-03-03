Zendaya e Tom Holland se casaram?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs de Zendaya e Tom Holland foram pegos de surpresa nos últimos dias por declarações do stylist Law Roach indicando que os dois haviam se casado em segredo. No tapete vermelho do Actor Awards 2026, no domingo (1º/3), Roach, responsável pelos looks de Zendaya há anos, foi questionado pelo programa Entertainment Tonight sobre o casamento da atriz. A resposta foi direta: “O casamento já aconteceu. Vocês perderam”. Ao ser perguntado se falava sério, ele reafirmou, rindo: “É verdade!”.

A declaração rapidamente repercutiu em redes sociais e levantou dúvidas entre fãs e veículos internacionais. Procurados pela imprensa, Zendaya e Holland ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Quem também entrou na conversa foi Claire Stoermer, mãe da atriz. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um trecho da entrevista de Law Roach, mas adicionou a legenda “The laugh…” (“A risada…”) acompanhada de um emoji gargalhando.

A publicação aumentou ainda mais a confusão. Internautas passaram a questionar se a mãe estaria rindo da declaração do stylist — sugerindo que o casamento não teria acontecido — ou se estaria apenas reagindo ao fato de a filha ter mantido a cerimônia em sigilo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o suposto casamento.

Noivado e histórico do casal

Zendaya e Tom Holland teriam iniciado o romance em 2017, quando se conheceram nas filmagens de “Homem-Aranha: de volta ao lar”. À época, ambos afirmavam que mantinham apenas uma amizade. O relacionamento foi assumido publicamente em 2021.

Os rumores de noivado começaram no Globo de Ouro 2025, quando Zendaya apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda. No dia seguinte, o site TMZ confirmou o noivado, citando fontes próximas ao casal. Segundo a revista People, Holland já planejava o pedido há algum tempo.

Em setembro de 2025, durante um evento, o ator corrigiu um repórter que se referiu a Zendaya como sua namorada. Rindo, ele respondeu: “Noiva”.

Os dois estão confirmados no elenco de “A Odisseia”, novo longa de Christopher Nolan, com estreia prevista para julho.

