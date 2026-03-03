Zendaya e Tom Holland se casaram?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Os fãs de Zendaya e Tom Holland foram pegos de surpresa nos últimos dias por declarações do stylist Law Roach indicando que os dois haviam se casado em segredo. No tapete vermelho do Actor Awards 2026, no domingo (1º/3), Roach, responsável pelos looks de Zendaya há anos, foi questionado pelo programa Entertainment Tonight sobre o casamento da atriz. A resposta foi direta: “O casamento já aconteceu. Vocês perderam”. Ao ser perguntado se falava sério, ele reafirmou, rindo: “É verdade!”.
Quem também entrou na conversa foi Claire Stoermer, mãe da atriz. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um trecho da entrevista de Law Roach, mas adicionou a legenda “The laugh…” (“A risada…”) acompanhada de um emoji gargalhando.
A publicação aumentou ainda mais a confusão. Internautas passaram a questionar se a mãe estaria rindo da declaração do stylist — sugerindo que o casamento não teria acontecido — ou se estaria apenas reagindo ao fato de a filha ter mantido a cerimônia em sigilo.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o suposto casamento.
Noivado e histórico do casal
Zendaya e Tom Holland teriam iniciado o romance em 2017, quando se conheceram nas filmagens de “Homem-Aranha: de volta ao lar”. À época, ambos afirmavam que mantinham apenas uma amizade. O relacionamento foi assumido publicamente em 2021.
Os rumores de noivado começaram no Globo de Ouro 2025, quando Zendaya apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda. No dia seguinte, o site TMZ confirmou o noivado, citando fontes próximas ao casal. Segundo a revista People, Holland já planejava o pedido há algum tempo.
Em setembro de 2025, durante um evento, o ator corrigiu um repórter que se referiu a Zendaya como sua namorada. Rindo, ele respondeu: “Noiva”.
Robert Downey Jr. contou uma história curiosa envolvendo Tom Holland e Gwyneth Paltrow durante seu discurso de homenagem à atriz no evento The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment. O ex-intérprete do Homem de Ferro brincou sobre a memória da colega, dizendo que ela é “impossivelmente inteligente, mas eternamente confusa com as dinâmicas básicas do Universo Cinematográfico Marvel”.
Wikimedia Commons / Gage Skidmore; Georges Biard
Downey Jr. relatou o diálogo ocorrido no set: Paltrow perguntou “Quem é aquele?”, e ele respondeu: “Aquele é o Homem-Aranha. O nome dele é Peter. Ele é o Tom Holland. Você já fez quatro filmes com ele”. Na verdade, os dois só fizeram 3 filmes juntos.
Reprodução/Instagram Gwyneth Paltrow
A primeira aparição de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel ocorreu em 2016, no filme “Capitão América: Guerra Civil”. Em 2017, ele protagonizou, ao lado de Zendaya, que interpretou MJ, o primeiro longa solo do herói, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, que acompanha a tentativa de Peter Parker de conciliar a vida escolar com as responsabilidades de super-herói.
Divulgação
Em 2018, reprisou o papel em “Vingadores: Guerra Infinita”, longa em que os heróis da Marvel se unem para enfrentar Thanos, vilão que busca reunir artefatos de poder.
Divulgação
Em “Vingadores: Ultimato”, Holland voltou a interpretar Peter Parker. O enredo acompanha os esforços finais dos heróis para reverter as consequências das ações de Thanos, filme que encerrou uma fase do Universo Cinematográfico Marvel e é a segunda maior bilheteria de todos os tempos com mais de 2,7 bilhões de dólares.
Divulgação
O ator também protagonizou o segundo filme solo do herói, “Homem-Aranha: Longe de Casa”, ambientado após os eventos de “Vingadores: Ultimato”, que acompanha uma viagem escolar pela Europa.
divulgação/Columbia Pictures
“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, lançado em 2021, terceiro filme solo do personagem, mostra as consequências da revelação da identidade do herói e trouxe participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, que já haviam interpretado o personagem nos cinemas. A produção se tornou a maior bilheteria de um longa solo do Homem-Aranha, com mais de 1,9 bilhões de dólares mundialmente.
Divulgação
Holland voltará a viver o personagem em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, previsto para 2026. O filme deve abordar as consequências do capítulo anterior, com Peter Parker em uma nova fase da vida, focada nos estudos universitários e na tentativa de deixar a vida de herói para trás. Diante de uma nova ameaça, ele voltará a vestir o traje e se une a um aliado inesperado.
Divulgação
Em setembro de 2025, inclusive, durante as gravações de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, o ator sofreu uma concussão leve e precisou ser levado ao hospital. Como o caso não foi grave, ele se recuperou e as filmagens foram retomadas. A estreia está prevista para 31 de julho de 2026.
Reprodução Instagram /@tomholland2013
Thomas Stanley Holland nasceu em 1º de junho de 1996, em Kingston upon Thames, Londres, no Reino Unido. É filho de Nicola Elizabeth Frost, fotógrafa, e Dominic Holland, comediante e autor. Estudou dança e teatro na BRIT School for Performing Arts and Technology e iniciou cedo atividades ligadas ao teatro musical.
Wikimedia Commons / DenP-Images
O início profissional ocorreu no teatro. Em 2008, integrou o elenco do musical “Billy Elliot – O Musical”, no West End, em Londres, onde interpretou o personagem-título em parte da temporada. A produção acompanha a história de um garoto que sonha em estudar balé em meio a conflitos familiares.
Reprodução Youtube
O primeiro filme que estrelou e que o projetou para o grande público foi “O Impossível”, baseado em uma história real e lançado em 2012. Na produção, ele interpretou Lucas Bennett e contracenou com Ewan McGregor e Naomi Watts. O longa retrata a experiência de uma família atingida pelo tsunami no Oceano Índico em 2004, que afetou países como Sri Lanka, Índia e Tailândia.
Divulgaçação
Outros títulos de sua filmografia incluem “Minha Nova Vida”, “Wolf Hall” e “No Coração do Mar”, além de “Mundo em Caos”, “Cherry: Inocência Perdida”, “Uncharted: Fora do Mapa” e “Entre Estranhos”.
Divulgação
Ele também foi escalado como protagonista de “A Odisseia”, novo projeto de Christopher Nolan, com estreia prevista para 2026.
Divulgação
Em 2024, Holland estrelou a peça “Romeu e Julieta” no West End.
Reprodução/@tomholland2013
Na infância, foi diagnosticado com dislexia e já relatou que também possui TDAH.
Reprodução/@tomholland2013
Tom Holland e Zendaya estão em um relacionamento desde 2017. O noivado do casal, que já era especulado pela imprensa internacional após a atriz ser vista com um anel em uma premiação, foi confirmado. Fontes indicam que o pedido ocorreu entre o Natal e o Ano Novo de 2024.
Reprodução/Instagram