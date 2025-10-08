Tom Holland protagoniza momento fofo envolvendo Zendaya: “Noiva”

As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. Foto: Reprodução/Instagram