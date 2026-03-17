Steven Spielberg revela que acredita em ETs: ‘Não estamos sozinhos’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cineasta Steven Spielberg afirmou acreditar na possibilidade de vida extraterrestre e disse ter uma “forte suspeita” de que os humanos não estão sozinhos na Terra. A declaração foi feita durante um painel no Festival South by Southwest, no Texas, nos Estados Unidos, enquanto o diretor se prepara para lançar seu novo filme de ficção científica, “Dia D”, que aborda objetos voadores não identificados (OVNIs).

Embora não possua provas concretas sobre a existência de alienígenas, Spielberg afirmou considerar provável que existam outras formas de vida no universo. “Eu não sei mais do que qualquer um de vocês, mas tenho uma suspeita muito forte de que não estamos sozinhos aqui na Terra neste momento… e eu fiz um filme sobre isso”, afirmou o cineasta responsável por longas como “E.T. - o extraterrestre” e “Contatos imediatos de terceiro grau”.

O diretor também comentou ter ficado entusiasmado com declarações recentes do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama sobre o tema. Obama afirmou, em fevereiro de 2026, sobre os extraterrestres que "eles são reais, mas eu não os vi, nem estão sendo mantidos na Área 51". A declaração foi feita em tom de brincadeira durante um podcast.

Após a repercussão da entrevista, Obama publicou um trecho do vídeo em sua página no Instagram para esclarecer a declaração. Segundo ele, estatisticamente o universo é tão vasto que a existência de vida em algum lugar é plausível, mas a probabilidade de visitas alienígenas à Terra é baixa.

“Durante minha presidência não vi nenhuma evidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. De verdade”, afirmou.

Ao falar sobre as declarações de Obama, Spielberg revelou que sua primeira reação foi pensar no impacto que elas poderiam ter sobre o lançamento de seu novo filme. “Meu Deus, isso é ótimo para Dia D”, brincou.

Segundo o diretor, o ex-presidente teria tentado suavizar suas palavras após a repercussão. “Dois dias depois ele voltou atrás um pouco para dizer que acredita que existe vida no cosmos; o que, claro, todo mundo deveria acreditar. Porque ninguém deveria pensar que somos a única civilização inteligente em todo o universo”, disse Spielberg.

“Eu acho desde criança que não estamos sozinhos. Isso sempre me pareceu óbvio. A grande pergunta é: estamos sozinhos agora? E estivemos sozinhos nos últimos 80 anos? Estivemos sozinhos nos últimos milhares de anos?”, questionou o cineasta.

Apesar de não ter tido qualquer experiência alienígena, Spielberg confessou que gostaria de ter um encontro pessoal com seres de outros planetas. “Eu fiz um filme chamado ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’ e nunca tive nem mesmo um encontro imediato de primeiro ou segundo grau”, disse em tom de brincadeira.

“Por que nunca vi nada? Metade dos meus amigos já viu OVNIs. Onde está a justiça nisso? Se alguém estiver ouvindo por aí… Eu não tenho medo de alienígenas. Não tenho medo algum”, apontou.

O diretor também afirmou que seu novo filme explora as possíveis consequências sociais de uma confirmação oficial sobre vida extraterrestre. “Acho que nosso filme leva em consideração o possível caos social que poderia acontecer. Se fosse anunciado que existe interação [com alienígenas] acontecendo há décadas, isso causaria uma ruptura em muitos sistemas de crença. Mas não acho que seria um caminho sem volta”, avaliou.

Spielberg afirmou que o interesse por extraterrestres sempre foi pessoal, muito antes de se tornar um dos cineastas mais influentes de Hollywood. Ainda no início da carreira, ele já desejava produzir um filme sobre OVNIs, mas a ideia era vista com desconfiança pelos estúdios.

O projeto só se concretizou depois do enorme sucesso de “Tubarão”. Com a liberdade criativa conquistada após o êxito comercial do longa, Spielberg conseguiu realizar “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”, lançado em 1977 e considerado um dos filmes mais marcantes sobre o tema.

Na época, a ideia de um filme sério sobre alienígenas ainda era vista com ceticismo pela indústria. O próprio diretor relembrou que muitos executivos acreditavam que a história parecia inspirada em tabloides sensacionalistas.

Nos últimos anos, o interesse do cineasta voltou a crescer. Spielberg contou que se sentiu motivado a revisitar o tema após uma reportagem publicada pelo The New York Times, em 2017, que revelou a existência de um programa secreto do governo americano dedicado a investigar objetos voadores não identificados. Audiências realizadas no Congresso dos Estados Unidos, nas quais militares e especialistas discutiram fenômenos aéreos não identificados, também reacenderam sua curiosidade.

Esses acontecimentos acabaram influenciando diretamente seu novo projeto, “Dia D”, que aborda o impacto global provocado pela confirmação da existência de vida extraterrestre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia