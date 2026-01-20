ET de Varginha: 13 filmes de alienígenas que marcaram a cultura pop

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se o ET de Varginha continua em alta depois de 30 anos, o cinema ajudou — e muito — a construir o imaginário coletivo sobre visitantes de outros mundos. Ao longo de décadas, filmes de alienígenas oscilaram entre o terror, a ficção científica, a aventura e a reflexão filosófica, influenciando a forma como o público interpreta relatos, teorias e mistérios como o ocorrido no Sul de Minas em 1996.

Do pânico da invasão à curiosidade pelo contato, reunimos 13 filmes sobre extraterrestres que marcaram a cultura pop, com sinopse e onde assistir.

“A guerra dos mundos” (1953)

Sinopse: Baseado no romance de H.G. Wells, o clássico mostra a invasão da Terra por marcianos tecnologicamente superiores, colocando a humanidade à beira da extinção.

Onde assistir: disponível para aluguel e compra em plataformas digitais como Prime Video, Apple TV e Google Play.

“Contatos imediatos de terceiro grau” (1977)

Sinopse: Pessoas comuns passam a ter experiências inexplicáveis ligadas a OVNIs, culminando em um dos retratos mais icônicos e otimistas do primeiro contato entre humanos e extraterrestres.

Onde assistir: aluguel e compra digital nas principais plataformas.

“Invasores de corpos” (1978)

Sinopse: Uma invasão silenciosa substitui humanos por cópias alienígenas sem emoções, em uma metáfora perturbadora sobre paranoia e perda de identidade.

Onde assistir: disponível para aluguel e compra no Prime Video.

“Alien, o oitavo passageiro” (1979)

Sinopse: Uma tripulação espacial enfrenta uma criatura letal e desconhecida a bordo de sua nave, redefinindo o terror de ficção científica.

Onde assistir: Disney+

“O enigma de outro mundo” (1982)

Sinopse: Em uma base na Antártida, cientistas descobrem uma criatura alienígena capaz de assumir a forma de qualquer ser vivo, gerando desconfiança extrema.

Onde assistir: aluguel e compra no Prime Video e na Apple TV.

“E.T. – o extraterrestre” (1982)

Sinopse: Um alienígena gentil fica preso na Terra e cria laços de amizade com um garoto, em uma das histórias mais emocionantes da ficção científica.

Onde assistir: disponível para aluguel no Prime Video.

“Predador” (1987)

Sinopse: Um grupo de soldados de elite passa a ser caçado por um alienígena altamente tecnológico em plena selva.

Onde assistir: Disney+

“Independence day” (1996)

Sinopse: Uma invasão alienígena em escala global ameaça a humanidade, em um blockbuster que virou sinônimo de destruição em massa e discursos patrióticos.

Onde assistir: Disney+

“Contato” (1997)

Sinopse: Uma cientista descobre uma mensagem de origem extraterrestre, levantando questões científicas, religiosas e filosóficas sobre o lugar da humanidade no universo.

Onde assistir: Mercado Play

“Sinais” (2002)

Sinopse: Estranhos sinais aparecem em plantações enquanto uma possível invasão alienígena se aproxima, em um suspense que mistura fé, medo e família.

Onde assistir: Disney+ e Netflix

“A chegada” (2016)

Sinopse: Linguistas e cientistas tentam se comunicar com alienígenas recém-chegados à Terra, em uma narrativa que discute linguagem, tempo e humanidade.

Onde assistir: HBO Max

“A vastidão da noite” (2019)

Sinopse: Em uma pequena cidade dos anos 1950, uma telefonista e um locutor de rádio investigam sons misteriosos que podem ter origem extraterrestre.

Onde assistir: Disponível para aluguel no Apple TV

“Não! Não olhe!” (2022)

Sinopse: Moradores de uma área rural da Califórnia testemunham eventos inexplicáveis no céu, em uma abordagem original sobre espetáculo, medo e observação.

Onde assistir: Universal+

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia