ET de Varginha nas redes sociais: como o caso virou meme e debate online
Caso de avistamento de extraterrestre chega à internet, mostrando como a internet transformou um mistério ufológico em humor, engajamento e memória coletiva
compartilheSIGA
Há 30 anos, um episódio ocorrido em Varginha, no Sul de Minas, se transformou em um dos maiores mistérios da cultura pop brasileira. O suposto avistamento de um “extraterrestre” em 20 de janeiro de 1996 saiu das páginas de jornais e das telas de TV e hoje vive um renascimento nas redes sociais como meme e assunto em alta na web.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O caso começou com o relato de três jovens que disseram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Poucos dias depois, a primeira reportagem televisiva sobre o episódio foi exibida pela TV Alterosa/SBT em 1º de fevereiro de 1996, marcando o início da atenção midiática ao caso.
Leia Mais
Na época, a imprensa nacional ampliou a cobertura rapidamente: jornais e revistas imprimiram versões conflitantes, boatos e explicações diversas, e programas como Fantástico dedicaram reportagens ao episódio — numa mistura de investigação jornalística, sensacionalismo e curiosidade popular.
Décadas depois, o ET de Varginha tornou-se figura constante na cultura digital brasileira. Ele aparece em vídeos humorísticos, como o do criador Chico da Tiana, que imagina um alienígena consultando um “Guia Quatro Rodas da Terra” e escolhendo Varginha como destino de viagem.
“Vocês já calcularam que um dia o ET tava no planeta dele, domingo à tarde, lavou a nave, passou um pretinho no pneu: ‘Eu vou na Terra hoje, mas eu quero saber o que que tem lá’. Aí ele puxou o Guia Quatro Rodas da Terra: Caribe, Maldivas, tem Litoral Norte do Brasil, Egito... Ah, eu vou em Varginha!”, disse num show, arrancando piadas da plateia. Em outro, ele brinca com o fato da cidade ser tipicamente mineira. “Até o ET já teve lá”, brincou.
No Porta dos Fundos, o enredo também trafega no terreno do humor ao colocar um alienígena confuso em contato com tecnologia humana — celular, internet, carro — promovendo uma hilariante colisão entre mundos e linguagens.
E no TikTok, um perfil mostra o ET de Varginha de IA, em que o alien aparece de boné e camiseta percorrendo cidades de Minas Gerais, como se fosse um turista interplanetário em férias. Em dos posts, ele aparece curtindo o show do Raça Negra, soltando a voz ao som de “Cheia de manias”.
@et.de.varginha.ia O ET de Varginha apareceu no show do Raça Negra em pleno frio mineiro e causou! Entre luzes, casacos e muita sofrência, ele mostrou que é fã raiz. O mais mineiro dos extraterrestres curtindo um clássico da música brasileira! Comenta aí se você me encontrou, haha! #ETdeVarginha #RaçaNegra #ShowAoVivo #MineiroDoEspaço #SambaRomântico #VarginhaMG #CheiaDeManias som original - ET de Varginha IA
Memes renovados
O caso voltou às redes sociais com força em janeiro de 2026 com o aniversário de 30 anos do caso e o lançamento da série documental “O Mistério de Varginha”, da TV Globo, que apresenta depoimentos inéditos. Um deles é o do médico Ítalo Denelle Venturelli, que afirmou ter visto imagens de uma cirurgia em um “ser estranho” no hospital da cidade — relato que gerou ampla repercussão e memes sobre o SUS atender até visitantes de outro planeta.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrou na brincadeira com uma publicação bem-humorada, mostrando o ET com uma carteirinha do SUS e sendo atendido por serviços do sistema público, o que provocou respostas como “o SUS é pra todos, inclusive interplanetários”.
Diretamente dos arquivos do Ministério da Saúde, imagens inéditas da passagem do ET de Varginha pelo SUS!— Alexandre Padilha (@padilhando) January 8, 2026
A THREAD: 1/6 pic.twitter.com/2FRiZolWD9
“Agora imagine se o ET de Varginha fosse para os Estados Unidos?? Ia sair da Terra com uma conta de hospital gigantesca pra pagar por uma suturinha. SUS MAIORAL, EUA NADINHA”, escreveu um perfil ironizando o sistema de saúde dos Estados Unidos.
“Como eu amo esse país, que povo fascinante, mano. o Et de Varginha é a prova viva de que o Brasil é um lugar lúdico e onírico, completamente fora da realidade e é por isso que eu sou apaixonado. o brasileiro é um ser fantástico, sério”, escreveu outro. Veja mais publicações nas redes:
O desperdício de lágrimas que é chorar pelo Borba gato em chamas sendo que a estátua do ET de Varginha não só está de pé e inteiraça como está usando máscara. Vamos reconhecer os verdadeiros símbolos brasileiros por favor pic.twitter.com/ZB3noZmlA4— Roh (@rosenroh) July 25, 2021
to com hiperfoco no et de varginhapic.twitter.com/YEMl9Vr9PL— let (@midnightslights) January 9, 2026
ET de Varginha chegando no seu disco voador pic.twitter.com/qw8qIPHMze— Gato Louco (@gatoloucobrazil) January 9, 2026
Olha aí ele tentando se disfarçar que não e o ET de Varginha , criando um corpo gordo, mas todos sabem que este ET é gatíssima,portanto sua máscara caiu @elonmusk agora tá tudo claro como você nesta foto branco ,,parece um queijo mineiro, hahahahah mineiro exatamente onde você… pic.twitter.com/Etffogn6Fe— VEIA APAIXONADA PELAS FILHAS ESSAS TRES LINDAS AI (@M94227M) January 13, 2026
ET de Varginha, ET Bilu e Chupacabras na Ilha de Caras (1998) pic.twitter.com/IuLRsbFcZ0— MarchaDaHistória (@MarchaHist) December 4, 2024
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia