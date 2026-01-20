Assine
CELEBRIDADE ON-LINE

ET de Varginha nas redes sociais: como o caso virou meme e debate online

Caso de avistamento de extraterrestre chega à internet, mostrando como a internet transformou um mistério ufológico em humor, engajamento e memória coletiva

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/01/2026 18:20

Memes nas redes sociais mostram como seria o atendimento do ET de Varginha no SUS
Memes nas redes sociais mostram como seria o atendimento do ET de Varginha no SUS crédito: Redes sociais

Há 30 anos, um episódio ocorrido em Varginha, no Sul de Minas, se transformou em um dos maiores mistérios da cultura pop brasileira. O suposto avistamento de um “extraterrestre” em 20 de janeiro de 1996 saiu das páginas de jornais e das telas de TV e hoje vive um renascimento nas redes sociais como meme e assunto em alta na web. 

O caso começou com o relato de três jovens que disseram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Poucos dias depois, a primeira reportagem televisiva sobre o episódio foi exibida pela TV Alterosa/SBT em 1º de fevereiro de 1996, marcando o início da atenção midiática ao caso.

Na época, a imprensa nacional ampliou a cobertura rapidamente: jornais e revistas imprimiram versões conflitantes, boatos e explicações diversas, e programas como Fantástico dedicaram reportagens ao episódio — numa mistura de investigação jornalística, sensacionalismo e curiosidade popular.

Décadas depois, o ET de Varginha tornou-se figura constante na cultura digital brasileira. Ele aparece em vídeos humorísticos, como o do criador Chico da Tiana, que imagina um alienígena consultando um “Guia Quatro Rodas da Terra” e escolhendo Varginha como destino de viagem.

“Vocês já calcularam que um dia o ET tava no planeta dele, domingo à tarde, lavou a nave, passou um pretinho no pneu: ‘Eu vou na Terra hoje, mas eu quero saber o que que tem lá’. Aí ele puxou o Guia Quatro Rodas da Terra: Caribe, Maldivas, tem Litoral Norte do Brasil, Egito... Ah, eu vou em Varginha!”, disse num show, arrancando piadas da plateia. Em outro, ele brinca com o fato da cidade ser tipicamente mineira. “Até o ET já teve lá”, brincou.

No Porta dos Fundos, o enredo também trafega no terreno do humor ao colocar um alienígena confuso em contato com tecnologia humana — celular, internet, carro — promovendo uma hilariante colisão entre mundos e linguagens.

E no TikTok, um perfil mostra o ET de Varginha de IA, em que o alien aparece de boné e camiseta percorrendo cidades de Minas Gerais, como se fosse um turista interplanetário em férias. Em dos posts, ele aparece curtindo o show do Raça Negra, soltando a voz ao som de “Cheia de manias”.

@et.de.varginha.ia O ET de Varginha apareceu no show do Raça Negra em pleno frio mineiro e causou! Entre luzes, casacos e muita sofrência, ele mostrou que é fã raiz. O mais mineiro dos extraterrestres curtindo um clássico da música brasileira! Comenta aí se você me encontrou, haha! #ETdeVarginha #RaçaNegra #ShowAoVivo #MineiroDoEspaço #SambaRomântico #VarginhaMG #CheiaDeManias som original - ET de Varginha IA

Memes renovados

O caso voltou às redes sociais com força em janeiro de 2026 com o aniversário de 30 anos do caso e o lançamento da série documental “O Mistério de Varginha”, da TV Globo, que apresenta depoimentos inéditos. Um deles é o do médico Ítalo Denelle Venturelli, que afirmou ter visto imagens de uma cirurgia em um “ser estranho” no hospital da cidade — relato que gerou ampla repercussão e memes sobre o SUS atender até visitantes de outro planeta.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrou na brincadeira com uma publicação bem-humorada, mostrando o ET com uma carteirinha do SUS e sendo atendido por serviços do sistema público, o que provocou respostas como “o SUS é pra todos, inclusive interplanetários”.

“Agora imagine se o ET de Varginha fosse para os Estados Unidos?? Ia sair da Terra com uma conta de hospital gigantesca pra pagar por uma suturinha. SUS MAIORAL, EUA NADINHA”, escreveu um perfil ironizando o sistema de saúde dos Estados Unidos.

“Como eu amo esse país, que povo fascinante, mano. o Et de Varginha é a prova viva de que o Brasil é um lugar lúdico e onírico, completamente fora da realidade e é por isso que eu sou apaixonado. o brasileiro é um ser fantástico, sério”, escreveu outro. Veja mais publicações nas redes:

Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema, "usuário da internet" convocou médicos, jornalistas e ufólogos para tentar desvendar o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 26/3/96: "Ufólogo acusa Mãe Dinah de se aproveitar do caso do ET de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/3/96: "Filmado em todo o País, objeto no céu não passa de uma ilusão ótica" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraÃ­ram tambÃ©m ufÃ³logos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 30/3/96: placa com "inscrição misteriosa" foi atribuída a disco voador por moradores de Januária| 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃ­stico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 14/5/96: "ufólogos acreditam que a 'criatura' capturada dia 20 de janeiro esteja sendo estudada na Unicamp" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por "autoridade judicial" alegava supostas "capturas de criaturas" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 24/6/96 | "Rafael Toledo, arranjador, e Wolr Borges, vocalista, já fazem sucesso com a música" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas

