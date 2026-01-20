ET de Varginha nas redes sociais: como o caso virou meme e debate online

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Há 30 anos, um episódio ocorrido em Varginha, no Sul de Minas, se transformou em um dos maiores mistérios da cultura pop brasileira. O suposto avistamento de um “extraterrestre” em 20 de janeiro de 1996 saiu das páginas de jornais e das telas de TV e hoje vive um renascimento nas redes sociais como meme e assunto em alta na web.

O caso começou com o relato de três jovens que disseram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Poucos dias depois, a primeira reportagem televisiva sobre o episódio foi exibida pela TV Alterosa/SBT em 1º de fevereiro de 1996, marcando o início da atenção midiática ao caso.

Na época, a imprensa nacional ampliou a cobertura rapidamente: jornais e revistas imprimiram versões conflitantes, boatos e explicações diversas, e programas como Fantástico dedicaram reportagens ao episódio — numa mistura de investigação jornalística, sensacionalismo e curiosidade popular.

Décadas depois, o ET de Varginha tornou-se figura constante na cultura digital brasileira. Ele aparece em vídeos humorísticos, como o do criador Chico da Tiana, que imagina um alienígena consultando um “Guia Quatro Rodas da Terra” e escolhendo Varginha como destino de viagem.

“Vocês já calcularam que um dia o ET tava no planeta dele, domingo à tarde, lavou a nave, passou um pretinho no pneu: ‘Eu vou na Terra hoje, mas eu quero saber o que que tem lá’. Aí ele puxou o Guia Quatro Rodas da Terra: Caribe, Maldivas, tem Litoral Norte do Brasil, Egito... Ah, eu vou em Varginha!”, disse num show, arrancando piadas da plateia. Em outro, ele brinca com o fato da cidade ser tipicamente mineira. “Até o ET já teve lá”, brincou.

No Porta dos Fundos, o enredo também trafega no terreno do humor ao colocar um alienígena confuso em contato com tecnologia humana — celular, internet, carro — promovendo uma hilariante colisão entre mundos e linguagens.

E no TikTok, um perfil mostra o ET de Varginha de IA, em que o alien aparece de boné e camiseta percorrendo cidades de Minas Gerais, como se fosse um turista interplanetário em férias. Em dos posts, ele aparece curtindo o show do Raça Negra, soltando a voz ao som de “Cheia de manias”.

Memes renovados

O caso voltou às redes sociais com força em janeiro de 2026 com o aniversário de 30 anos do caso e o lançamento da série documental “O Mistério de Varginha”, da TV Globo, que apresenta depoimentos inéditos. Um deles é o do médico Ítalo Denelle Venturelli, que afirmou ter visto imagens de uma cirurgia em um “ser estranho” no hospital da cidade — relato que gerou ampla repercussão e memes sobre o SUS atender até visitantes de outro planeta.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrou na brincadeira com uma publicação bem-humorada, mostrando o ET com uma carteirinha do SUS e sendo atendido por serviços do sistema público, o que provocou respostas como “o SUS é pra todos, inclusive interplanetários”.

Diretamente dos arquivos do Ministério da Saúde, imagens inéditas da passagem do ET de Varginha pelo SUS!



A THREAD: 1/6 pic.twitter.com/2FRiZolWD9 — Alexandre Padilha (@padilhando) January 8, 2026

“Agora imagine se o ET de Varginha fosse para os Estados Unidos?? Ia sair da Terra com uma conta de hospital gigantesca pra pagar por uma suturinha. SUS MAIORAL, EUA NADINHA”, escreveu um perfil ironizando o sistema de saúde dos Estados Unidos.

“Como eu amo esse país, que povo fascinante, mano. o Et de Varginha é a prova viva de que o Brasil é um lugar lúdico e onírico, completamente fora da realidade e é por isso que eu sou apaixonado. o brasileiro é um ser fantástico, sério”, escreveu outro. Veja mais publicações nas redes:

O desperdício de lágrimas que é chorar pelo Borba gato em chamas sendo que a estátua do ET de Varginha não só está de pé e inteiraça como está usando máscara. Vamos reconhecer os verdadeiros símbolos brasileiros por favor pic.twitter.com/ZB3noZmlA4 — Roh (@rosenroh) July 25, 2021

to com hiperfoco no et de varginhapic.twitter.com/YEMl9Vr9PL — let (@midnightslights) January 9, 2026

ET de Varginha chegando no seu disco voador pic.twitter.com/qw8qIPHMze — Gato Louco (@gatoloucobrazil) January 9, 2026

Olha aí ele tentando se disfarçar que não e o ET de Varginha , criando um corpo gordo, mas todos sabem que este ET é gatíssima,portanto sua máscara caiu @elonmusk agora tá tudo claro como você nesta foto branco ,,parece um queijo mineiro, hahahahah mineiro exatamente onde você… pic.twitter.com/Etffogn6Fe — VEIA APAIXONADA PELAS FILHAS ESSAS TRES LINDAS AI (@M94227M) January 13, 2026

ET de Varginha, ET Bilu e Chupacabras na Ilha de Caras (1998) pic.twitter.com/IuLRsbFcZ0 — MarchaDaHistória (@MarchaHist) December 4, 2024

