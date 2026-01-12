O que se sabe hoje sobre o Caso Varginha, três décadas depois

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Trinta anos após o episódio que colocou Varginha, no Sul de Minas, no centro da ufologia mundial, o chamado Caso ET de Varginha permanece cercado por versões conflitantes, contradições oficiais e relatos que resistem ao tempo. Entre testemunhos mantidos, depoimentos desmentidos e investigações inconclusivas, o que se sabe hoje é que o caso está longe de um consenso — mas segue vivo no imaginário coletivo e no debate público.

As principais testemunhas do caso — Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva — nunca alteraram seus relatos ao longo de quase três décadas. Mesmo após intensa exposição, preconceito, bullying e impactos psicológicos profundos, as três reafirmam que o que viram não era um animal conhecido nem um ser humano.

Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva em 2026 TV Globo / reprodução

“Durante esses quase 30 anos, a gente nunca mudou uma vírgula do que disse. A nossa verdade é a mesma desde o primeiro dia”, afirmou Liliane ao documentário da TV Globo.

“Aquilo não era um bicho comum. Não era gente. Eu sei o que eu vi”, reforçou Kátia. Parte dos próprios ufólogos passou a tratar os relatos das três mulheres como um núcleo distinto dentro do caso, separado das versões que surgiram posteriormente envolvendo militares e autoridades.

“Na minha concepção, o que há de autêntico no caso é apenas o depoimento das três senhoras; o restante foi sendo construído com suposições e crendices”, avaliou o pesquisador Ubirajara Rodrigues no documentário “O Mistério de Varginha”. Apesar de ser um dos primeiros a se dedicar ao caso, hoje ele nega qualquer indício de criatura não humana.

Militares ampliaram o caso, mas hoje se contradizem

Nos anos 1990, o caso ganhou novas proporções com depoimentos atribuídos a militares do Corpo de Bombeiros e do Exército, que afirmavam ter participado da captura, transporte e atendimento médico de uma criatura não humana.

Três desses relatos se tornaram centrais — e hoje, 30 anos depois, seguem caminhos distintos. Uma das peças mais emblemáticas do caso foi uma fita cassete com a voz de um bombeiro afirmando que a criatura capturada “não era deste mundo”.

“O Corpo de Bombeiros colocou dentro de uma caixa. Não é deste mundo. Não é”, dizia a gravação, tratada por anos como prova-chave da suposta captura.

Em 2019, no entanto, o autor do áudio foi localizado pelo ufólogo João Marcelo Marques Rios e negou completamente a história, afirmando que o depoimento foi manipulado. “Não teve nada. Nada. Foi tudo uma manipulação. Eu fui orientado a gravar aquilo”, disse o bombeiro à TV Globo.

Segundo ele, o arrependimento veio logo após a gravação. “Depois eu me arrependi. Fiquei com culpa”, contou. O ufólogo Vitório Pacaccini, responsável pelas primeiras investigações do caso, afirmou que orientou militares a negarem relatos caso se sentissem inseguros.

O segundo militar, um cabo do Exército que afirma ter visto uma criatura em um hospital, mantém a versão apresentada há 30 anos, sob condição de anonimato. “Eu me deparei com algo que parecia uma mesa de inox. Vi pés e protuberâncias. Parecia uma pessoa queimada. Foi coisa de segundos”, relatou no documentário.

Apesar disso, outros pesquisadores levantam suspeitas de que ele teria recebido dinheiro para sustentar o relato. O militar nega. “Não ganhei dinheiro. Ofertas eu tive, mas não ganhei”, afirmou.

O terceiro militar, que dizia ter participado do transporte da criatura de Varginha para Campinas, desmentiu completamente a história diante das câmeras após três décadas. “Não existe ET de Varginha. Isso é uma das maiores farsas que já existiu”, declarou à produção de TV.

Ele afirma que o depoimento foi ensaiado, condicionado à promessa de pagamento de cerca de R$ 5 mil — valor alto para a época — que nunca teria sido pago. “Eu era jovem, inocente. Acabei caindo na conversa. Me arrependo muito. A única coisa que ganhei foi culpa”, disse.

Vitório Pacaccini nega veementemente qualquer pagamento ou manipulação e divulgou uma nota pública classificando as acusações como “mentira leviana” e “grave ofensa” à sua trajetória. “Jamais paguei um centavo a quem quer que seja, muito menos induzi, orientei ou manipulei qualquer testemunha a dizer aquilo que eu desejava ouvir. Tal acusação é inteiramente falsa, absurda e desprovida de qualquer lastro na realidade, configurando grave ofensa à minha honra, à minha trajetória e à seriedade do trabalho desenvolvido ao longo de três décadas”, afirmou na nota.

“Ressalto, ainda, que sempre deixei absolutamente claro, desde o primeiro contato com testemunhas e seus familiares, que a segurança física, emocional e institucional de todos era prioridade. Por esse motivo, sempre orientei que, caso em algum momento se sentissem ameaçados, coagidos ou em situação de risco, poderiam negar ou silenciar sobre informações anteriormente prestadas, sem que isso jamais resultasse em qualquer recriminação por parte minha ou de meus colegas de pesquisa”, pontuou.

A morte de um militar e as dúvidas que persistem

Um dos pontos mais sensíveis do caso é a morte do soldado da Polícia Militar Marco Eli Chereze, em fevereiro de 1996, pouco depois dos acontecimentos. Jovem e saudável, ele morreu após um quadro de infecção generalizada.

Morte de Marco Eli Chereze foi ligada ao avistamento do ET de Varginha Acervo EPTV/ Reprodução TV Globo/Reprodução

Segundo ufólogos que investigam o caso, Chereze participou de uma operação noturna nas proximidades do bairro Jardim Andere. O objetivo da ação, segundo esses depoimentos, seria a captura de uma criatura descrita por testemunhas como não humana. De acordo com essas versões, o militar teve contato direto com o ser, sem equipamentos de proteção. Pouco tempo depois, apresentou sinais de mal-estar e foi internado. O quadro evoluiu rapidamente, culminando na morte do policial. Pesquisadores afirmam que a criatura teria liberado uma substância tóxica durante a abordagem.

O Inquérito Policial Militar (IPM nº 18/97) concluiu que a morte ocorreu por choque séptico após cirurgia de rotina, negando qualquer relação com o caso Varginha. Ufólogos, no entanto, questionam essa versão. “Era um rapaz extremamente jovem e saudável. Nenhum médico conseguia explicar por que o corpo dele parou de lutar”, afirma Edison Boaventura Jr.

O sepultamento discreto, com caixão lacrado, alimentou especulações na cidade e segue como um dos elementos mais controversos da narrativa.

Investigações oficiais não encerraram o mistério

O Inquérito Policial Militar nº 908/1997, do Superior Tribunal Militar, não confirma a existência de uma criatura extraterrestre. “Não foi possível comprovar a existência de criatura extraterrestre, tampouco explicar de forma conclusiva todos os acontecimentos narrados”, diz o relatório.

A investigação ainda afirma que, na verdade, as jovens teriam confundido a criatura com Luiz Antônio de Paula, conhecido na cidade como “Mudinho”, um homem em situação de vulnerabilidade social, com deficiência mental, frequentemente visto circulando pela região. Agachado, sujo de lama e assustado, ele foi interpretado como algo fora do comum.

ET de Varginha, na verdade, seria um homem de cócoras, segundo o Exército Reprodução

Pacaccini questiona essa explicação. “As meninas conheciam o Mudinho. Ele era uma figura comum da cidade. Como três jovens, em estado de choque e pavor, descreveriam um ser com pele viscosa, cheiro de amoníaco e três protuberâncias na cabeça se fosse apenas um vizinho agachado?”, aponta.

Nova testemunha

O médico neurologista Ítalo Denelle Venturelli afirmou ter visto imagens de uma cirurgia realizada em um “ser estranho”, com características não humanas, e diz que também teve contato visual direto com a criatura dentro de um hospital da cidade, em janeiro de 1996.

Formado há quase 50 anos e ex-diretor de três hospitais de Varginha, Venturelli afirma que manteve o relato em sigilo por medo de descrédito profissional. No entanto, desde 2025, veio a público narrar que viu o suposto ET.

Neurologista Ítalo Denelle Venturelli afirmou ter visto imagens de uma cirurgia realizada em um 'ser estranho' no hospital regional de Varginha, em 1996 Moment of Contact / Reprodução

Em depoimento ao documentário “Mistério de Varginha”, da TV Globo, ele contou que o contato ocorreu em meio a uma movimentação atípica do Exército nos arredores do Hospital Regional, onde ele atuava à época. Venturelli conta que foi chamado por um colega médico, identificado apenas como Marcos Vinícius — já falecido —, para ver algo “diferente”.

“Ele me mostrou um vídeo. Era como se fosse uma criança, ele dando uns pontos. Perguntei o que era aquilo, e ele apontou para um leito. Quando me afastei um pouco, vi que o alien estava ali”, relatou à atração.

“Não era verde nem marrom. Era branco, branquinho. O crânio tinha forma de gota, a boca era pequena e os olhos, lilás, também em forma de gota. Ele estava tranquilo, consciente. Parecia um anjo”, afirmou.

Segundo Venturelli, o contato visual durou poucos minutos. Ele relata que o ser o observou e chegou a olhar pela janela do quarto antes de voltar o olhar para ele. “Era completamente diferente do humano, mas não causava medo”, disse.

De acordo com o neurologista, o colega médico apresentou versões diferentes sobre o procedimento realizado: inicialmente, teria falado na implantação de uma válvula; depois, disse que apenas suturou um ferimento. “No vídeo, aparece ele dando ponto, usando luvas. Alguém filmou para ele. O Marcos tinha essa fita e mostrava para várias pessoas”, contou.

Venturelli acredita que as imagens ainda possam existir e vir a público. “Se o pessoal ver essa fita, pira”, afirmou.

Faz 30 anos que Varginha passou a ser famosa por uma suposta aparição de extraterrestre. Em setembro de 2025, a cidade inaugurou uma nova atração turística ligada ao famoso caso do ET. Uma escultura de quatro metros de altura, criada pelo artista plástico Renato Criaturas, foi instalada em frente ao Memorial do ET, no bairro Vila Paiva. Divulgação Conhecido por seu trabalho com criaturas fantásticas e pela participação na criação de personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, Renato projetou o monumento para se tornar ponto de parada obrigatória. Divulgação A secretária de Turismo, Rosana Carvalho, destacou que a obra valoriza o Memorial e reforça a identidade da cidade: "Varginha já é referência internacional por sua história, e este novo atrativo vem para enriquecer a experiência de quem visita a cidade. Nossa expectativa é de que o fluxo turístico aumente e, com isso, todo o comércio local também seja beneficiado". Divulgação A fama da cidade começou em 20 de janeiro de 1996, quando três jovens mulheres disseram ter avistado uma criatura marrom, de olhos vermelhos e de cabeça grande na cidade do interior de Minas Gerais. reprodução YouTube O episódio tomou uma proporção tão grande que chegou a ganhar uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo. reprodução YouTube TV Globo Em meio aos boatos, chegou a especular-se que a criatura teria passado, inclusive, por autópsia. Após 20 anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos que participaram do caso, voltou atrás e afirmou que não houve contato com nenhum extraterrestre. reprodução YouTube Os documentos oficiais do Exército, divulgados pela revista “IstoÉ”, em 2017, afirmaram que as meninas teriam visto “mudinho”, um morador local com problemas mentais. reprodução YouTube Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes. reprodução YouTube O apelo da propaganda sobre o tal extraterrestre foi irresistível e a cidade passou a ter no turismo um ponto forte na economia. Um monumento ao disco voador dá boas-vindas aos visitantes. Oluap2512 wikimedia commons Uma outra estátua - esta da suposta criatura - também faz sucesso numa praça e chama atenção principalmente das crianças. reprodução YouTube O caso ainda é cercado de mistério até hoje. Em entrevista recente ao portal G1, o ufólogo Edison Boaventura Jr. afirmou que acredita que militares esconderam a verdade, para acobertar o episódio. reprodução YouTube Mas o caso de Varginha não foi o único envolvendo supostas aparições estranhas no Brasil. reprodução YouTube Em 1977, várias pessoas da região de Colares, interior do Pará, afirmaram ter avistado objetos luminosos no céu. reprodução YouTube Algumas inclusive relataram ter tido queimaduras no corpo e outros problemas de saúde. reprodução YouTube TV Globo Uma operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o caso. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Andre Gustavo Stumpf Filho - wikimedia commons O líder da “Operação Prato” na época foi o capitão Uyrangê Bolívar de Hollanda Lima. Ele deu uma longa entrevista à revista “UFO”, 20 anos depois, alegando que imagens do caso haviam sido escondidas pela Aeronáutica. Meses depois, ele se suicidou. reprodução youtube Em outro episódio, na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados em quatro estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. reprodução TV Globo O caso ficou conhecido como “A noite dos discos voadores”. É o maior número de registros de OVNIs já avistados de uma única vez. Cinco caças da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram a ser acionados para irem atrás dos objetos. reprodução Tv Globo Relatos dos militares indicam que os objetos pareciam “estrelas”, se moviam de forma anormal e mudavam de cor. O Fantástico divulgou áudios da operação, em que o controlador de voos da torre de São José dos Campos, Sérgio Motta, pede que não contassem a ninguém o que ele havia testemunhado. reprodução TV Globo Antes mesmo desse caso, outro já havia chamado a atenção da mídia e das autoridades. Foi em 6/3/1982, no estádio “Morenão” (foto), em Campo Grande (MS), durante o jogo Operário x Vasco da Gama. Operaniano Ms2016 wikimedia commons Jogadores e torcedores afirmaram ter avistado um objeto em forma de cilindro que, segundo eles, emitia luzes enquanto sobrevoava o estádio. Jan Mallander por Pixabay Há relatos de que o local em torno do estádio se tornou um palco de tentativas de suicídio, o que levou a administração local a instalar câmeras de vigilância como precaução. Fronteira - wikimedia commons Além disso, um grupo de cientistas fez uma descoberta importante que pode reforçar a ideia de vida alienígena fora da Terra. Myersalex/Pixabay Foram encontradas moléculas com fósforo em uma nuvem de gás densa, localizada a aproximadamente 74 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nas bordas da galáxia. reprodução ufmg.br Anteriormente, acreditava-se que o fósforo, um elemento essencial para a vida como a conhecemos, fosse escasso no espaço. Unsplash/Vincentiu Solomon Porém, com a detecção de uma grande quantidade desse material nas extremidades da galáxia, astrônomos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, sugerem que a possibilidade de vida alienígena pode ser bem maior do que se pensava... reprodução / E.T.: O Extraterrestre Em 2023, um dos grandes nomes da NASA, a agência espacial americana, fez uma declaração que surpreendeu muita gente. Administrador da Nasa, Bill Nelson disse que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre. Domínio público A declaração foi dada durante entrevista coletiva após a divulgação do relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) encomendado pela Nasa em 14/9. Divulgação Nasa Astronauta e político (foi senador), ele disse: “Se acredito que existe vida num universo tão vasto que é difícil compreender o seu tamanho? Minha resposta é sim”. Domínio público O relatório de 33 páginas aponta que o surgimento de objetos voadores não identificados não pode ser explicado como evento extraterrestre, mas que as apurações e os estudos ainda estão em andamento. Albert Antony Unsplash “Queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência”, afirmou Nelson. E você: acredita em vida extraterrestre? PhotoVision pixabay Voltar Próximo

Um caso sem consenso

Trinta anos depois, o Caso Varginha permanece dividido entre crença, ceticismo e dúvida. Não há consenso científico, nem prova definitiva. O que existe é um conjunto de relatos humanos, documentos incompletos e versões que se chocam.

“O Caso Varginha não se sustenta por uma única evidência, mas pelo conjunto de fatos nunca esclarecidos”, resume o ufólogo Marco Antonio Petit. Para as testemunhas, no entanto, o legado é mais íntimo e doloroso. “O que dói não é as pessoas não acreditarem. É saber que muita coisa nunca foi explicada”, diz Kátia.