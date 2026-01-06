ET de Varginha estreia nesta terça-feira (6/1) na Globo

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 20 de janeiro de 1996, três jovens voltavam do trabalho em Varginha, no Sul de Minas, quando viram uma criatura estranha num terreno baldio entre os bairros Jardim Andere e Santana. O episódio repercutiu rapidamente pelo país e ficou conhecido como o “caso do ET de Varginha”.

O inquérito investigativo realizado à época constatou que não se tratava de extraterrestre, mas do rapaz com transtornos mentais que andava pela cidade, quase sempre agachado, conhecido como “Mudinho”.

No entanto, Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima e Valquíria Aparecida Silva sustentam até hoje que viram um extraterrestre, conforme contam em entrevista para a série documental “O mistério de Varginha”, produzida pela TV Globo e com coprodução da EPTV.

Dirigida por Ricardo Calil e Paulo Gonçalves, “O mistério de Varginha” se divide em três episódios, que serão exibidos nesta terça (6/1), amanhã e quinta-feira, na TV Globo, na faixa das 23h, depois de “O auto da Compadecida 2”. A série também estará disponível no Globoplay.

No primeiro episódio, Ricardo e Paulo reconstituem a história, trazendo os depoimentos de Kátia, Liliane e Valquíria. Nos capítulos seguintes, traçam paralelos com outros casos ufológicos e apresentam argumentos de críticos para rebater as histórias.

“Não queríamos direcionar a opinião do espectador, e sim mostrar todos os lados possíveis”, afirma Paulo Gonçalves. “Estamos, afinal, tratando de um assunto polêmico, por assim dizer. Tem gente que acredita e que não acredita. É um tema que envolve paixão das pessoas. Por isso, respeitamos todos os depoimentos e não julgamos ninguém”, acrescenta.

Ufologista arrependido

A série conta também com depoimentos de militares que participaram do inquérito investigativo, de pessoas que afirmaram ter visto seres extraterrestres e do ufologista Ubirajara Rodrigues, o primeiro a estudar o caso. Foi ele quem fez o primeiro contato com as meninas e as estimulou a fazer o retrato falado do suposto ET.

“A gente conseguiu com ele um vídeo inédito, feito três dias depois que elas disseram ter visto a criatura”, conta Paulo. “Estavam chorando e assustadas. Afirmaram ter visto um buraco no chão, com uma pegada e forte cheiro de amônia”.

Ubirajara foi entusiasta do ET de Varginha por muito tempo. No entanto, mudou de opinião. Diz que conversou com especialistas e reviu os próprios conceitos. Fez até mea-culpa, julgando-se responsável por ter influenciado a opinião das meninas na época.

Terreno baldio

As moças discordam. Para elas, havia mesmo a criatura marrom com três protuberâncias na cabeça naquele terreno baldio. Alegam que se fosse alguém da cidade, por exemplo o “Mudinho”, saberiam reconhecê-lo.

Apesar de investigações apontarem a inexistência do ET, o mistério segue vivo no imaginário popular. Varginha, aliás, soube muito bem aproveitar o mito, incorporando a imagem do extraterrestre em slogans turísticos e materiais promocionais. Tem até Memorial do ET na cidade.

“O MISTÉRIO DE VARGINHA”



Minissérie com três episódios. Desta terça a quinta-feira (6 a 8/1), às 23h, na TV Globo, depois de “O auto da Compadecida 2”. A produção também estará disponível no Globoplay.