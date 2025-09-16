Ufólogos afirmam que Forças Armadas escondem documentos sobre OVNIs

Ufologia, LAI (Lei de Acesso à Informação) e potenciais impactos à informação da sociedade foram temas de audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), na manhã desta terça-feira (16/9).

Renomados ufólogos brasileiros participaram da audiência: Fernando Ramalho, Thiago Ticchetti, Marco Peti e Vitório Pacaccini, que foi um dos primeiros do ramo a investigar o caso do ET de Varginha, no Sul de Minas.

O evento sobre Ovnis (Objetos Voadores Não Identificados) foi organizado pelo deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) e tinha por objetivo discutir o avistamento de Ovnis sob a perspectiva da segurança do espaço aéreo brasileiro e da soberania nacional.

O presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, Marco Peti, destacou que eventos ufológicos vêm sendo acobertados pelas Forças Armadas do Brasil desde as suas descobertas nos anos 50. "A Marinha tem um dossiê enorme de documentos", afirmou.

Segundo Fernando Ramalho, vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, a audiência pública teve o objetivo principal de denunciar os supostos documentos sobre Ovnis que estão sendo escondidos pelas Forças Armadas. "Primeiro a gente tem que falar o que está acontecendo e depois chamar os militares para falar. O que estamos fazendo aqui é uma denúncia. Tem muita coisa ‘cabeluda’ que é escondida pelo poder militar e isso é um direito de todos e temos que ter acesso a isso", ressaltou.

Para Vitório Pacaccini, autor do livro "Incidente em Varginha" de 1996, a audiência pública representou um marco na história da ufologia brasileira. Sobre o famoso caso do ‘ET de Varginha’, ocorrido em 1996, ele disse que as Forças Armadas falharam. "Eles (os militares) sabiam que aquelas criaturas que lá estavam eram Ets. Hoje temos certeza de que foram pelo menos cinco criaturas que foram capturadas de forma sigilosa pelas forças militares. Sofri todo um processo de intimidação. As forças militares ocultam a presença de Ets e também acredito que para evitar o pânico na população", considerou.

A Ufologia ou Ovnilogia é o conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados que sirvam de objeto de investigação a governos, grupos independentes de jornalistas e de cientistas ou da sociedade em geral.

A reportagem solicitou posicionamentos para Marinha e Exército do Brasil sobre as afirmações dos ufólogos durante a audiência pública e não obteve resposta até o fechamento desta matéria.