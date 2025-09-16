Assine
overlay
Início Gerais
OVNIS

Ufólogos afirmam que Forças Armadas escondem documentos sobre OVNIs

Autor de livro sobre o Et de Varginha diz que as Forças Armadas capturaram sigilosamente as criaturas da cidade mineira e ocultaram o caso

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
16/09/2025 17:39 - atualizado em 16/09/2025 20:57

compartilhe

Siga no
x
Ufólogos afirmam em audiência pública que Forças Armadas escondemdocumentos
Ufólogos afirmam em audiência pública que Forças Armadas escondem documentos há décadas crédito: TV CÃ¢mara dos Deputados/DivulgaÃ§Ã£o

Ufologia, LAI (Lei de Acesso à Informação) e potenciais impactos à informação da sociedade foram temas de audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), na manhã desta terça-feira (16/9).

Renomados ufólogos brasileiros participaram da audiência: Fernando Ramalho, Thiago Ticchetti, Marco Peti e Vitório Pacaccini, que foi um dos primeiros do ramo a investigar o caso do ET de Varginha, no Sul de Minas. 

O evento sobre Ovnis (Objetos Voadores Não Identificados) foi organizado pelo deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) e tinha por objetivo discutir o avistamento de Ovnis sob a perspectiva da segurança do espaço aéreo brasileiro e da soberania nacional.

O presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, Marco Peti, destacou que eventos ufológicos vêm sendo acobertados pelas Forças Armadas do Brasil desde as suas descobertas nos anos 50. "A Marinha tem um dossiê enorme de documentos", afirmou.

Leia Mais

Segundo Fernando Ramalho, vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, a audiência pública teve o objetivo principal de denunciar os supostos documentos sobre Ovnis que estão sendo escondidos pelas Forças Armadas. "Primeiro a gente tem que falar o que está acontecendo e depois chamar os militares para falar. O que estamos fazendo aqui é uma denúncia. Tem muita coisa ‘cabeluda’ que é escondida pelo poder militar e isso é um direito de todos e temos que ter acesso a isso", ressaltou.

Para Vitório Pacaccini, autor do livro "Incidente em Varginha" de 1996, a audiência pública representou um marco na história da ufologia brasileira. Sobre o famoso caso do ‘ET de Varginha’, ocorrido em 1996, ele disse que as Forças Armadas falharam. "Eles (os militares) sabiam que aquelas criaturas que lá estavam eram Ets. Hoje temos certeza de que foram pelo menos cinco criaturas que foram capturadas de forma sigilosa pelas forças militares. Sofri todo um processo de intimidação. As forças militares ocultam a presença de Ets e também acredito que para evitar o pânico na população", considerou.

A Ufologia ou Ovnilogia é o conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados que sirvam de objeto de investigação a governos, grupos independentes de jornalistas e de cientistas ou da sociedade em geral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem solicitou posicionamentos para Marinha e Exército do Brasil sobre as afirmações dos ufólogos durante a audiência pública e não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Tópicos relacionados:

na-camara-dos-deputados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay