A queda de um objeto vindo do céu no lago Djupsjøen na Noruega, próximo à fronteira com a Suécia, em 1947, fez com que um grupo de ufólogos realizassem uma operação para buscar o que quer que tenha caído no local.

A busca pelo Objeto Voador Não Identificado (Ovni) que está submerso há 77 anos começou quando um sonar indicou a presença de algo com 14 metros de comprimento e três de largura, de acordo com informações da emissora RTBF, nessa quinta-feira (7/8).

O norueguês Arnulf Loken, integrante do Centro Norueguês de Ovnis, se mostrou entusiasmado com a busca, mas apontou que a possibilidade de ser algo que já seja conhecido é maior do que algo desconhecido oriundo de outro planeta.