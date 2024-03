Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (8), enfraquecidos pelo fantasma de uma oferta mundial excessivamente abundante, apesar dos cortes na produção da aliança Opep+.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 1,06%, fechando a 82,08 dólares.

A referência americana, o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, caiu 1,16%, para 78,01 dólares.

Segundo Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, "o mercado está preocupado com os fluxos adicionais provenientes da América, enquanto a demanda desacelera".

O analista fez referência especial aos Estados Unidos, que atualmente produzem 13,2 milhões de barris por dia, um nível próximo ao seu recorde absoluto de 13,3 milhões.

O comentário também inclui a Guiana, que agora extrai mais de 600.000 barris diários, quando sua produção era quase nula há apenas cinco anos.

A Venezuela também está passando por uma fase de ascensão, com os volumes de 2023 aumentando um terço em relação aos de 2020.

