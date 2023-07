Nasa lançará relatório sobre extraterrestres em agosto

A Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) vai divulgar em agosto um documento sobre os recentes relatos de “provas extraterrestres”. O anúncio foi feito na última quinta-feira (27/7) pelo diretor da agência espacial estadunidense Bill Nelson durante uma visita oficial à Argentina.

No dia do anúncio, um ex-funcionário de inteligência dos EUA, David Grusch, teria afirmado que a agência havia encontrado material biológico não humano durante pesquisas com objetos voadores não identificados (OVNIs) . Nelson foi questionado sobre a questão por um repórter presente na coletiva após a reunião, que ocorreu na Casa Rosada.