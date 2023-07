Boca Juniors anuncia contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani

436

O Boca Juniors anunciou neste sábado (29) em suas redes sociais a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani.



"Edinson Cavani chegou a acordo para se incorporar ao Boca até dezembro de 2024", publicou o clube argentino em sua conta no Instagram.



Cavani é esperado em Buenos Aires nas próximas horas para assinar um contrato de um ano e meio e ser inscrito a tempo de disputar as oitavas de final da Copa Libertadores, em que o Boca enfrenta o Nacional do Uruguai.



A Conmebol permite aos clubes que participam das fases decisivas do torneio a possibilidade de fazer cinco modificações antes das oitavas, com três nomes provisórios que podem ser regularizados até a próxima segunda-feira, 31 de julho.



O atacante chega sem custos após acertar sua saída do Valencia da Espanha, encerrando um de ciclo de 16 anos no futebol europeu.



Cavani, de 36 anos, surgiu no Danubio do Uruguai, mas muito cedo se transferiu para o Palermo da Itália, onde também defendeu o Napoli por sete temporadas.



Em 2020, foi para o Paris Saint-Germain e, dois anos depois, assinou com o Manchester United, até chegar ao Valencia, no ano passado.



Ele é o segundo maior artilheiro da seleção uruguaia com 58 gols, dez a menos que Luis Suárez. Com a camisa 'Celeste', são 136 jogos e um título, o da Copa América de 2011, além de quatro participações em Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022).