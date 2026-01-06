‘O ônibus perdido’ é boa opção de filme disponível no streaming 

O inglês Paul Greengrass fez uma carreira contando histórias de pessoas comuns que se veem em meio a acontecimentos trágicos: “Vôo United 93”, de 2006, fala dos passageiros de um dos quatro aviões sequestrados por terroristas durante o ataque de 11 de setembro de 2001.



“Capitão Phillips”, de 2013, tem Tom Hanks como um oficial da Marinha Mercante que é sequestrado por piratas na costa da Somália, e “22 de julho”, de 2018, conta o aterrorizante ataque de um criminoso neonazista a um acampamento de jovens na Noruega. Greengrass também dirigiu blockbusters de grande orçamento, como três filmes da série do personagem Jason Bourne, papel de Matt Damon.



Agora, o cineasta volta sua atenção para um dos maiores desastres naturais da história da Califórnia – os incêndios que atingiram o Norte do estado em 2018, causando 85 mortes e a destruição de 18 mil imóveis e estruturas. “O ônibus perdido”, em cartaz na Apple TV, conta a história de um motorista de ônibus escolar, interpretado por Matthew McConaughey, que precisa transportar um grupo de 22 crianças e a professora da turma por um cenário devastado pelas chamas.



O filme foi adaptado de trechos do livro “Paradise: one town's struggle to survive an American wildfire”, de Lizzie Johnson, e é inspirado pela história real de um motorista chamado Kevin McKay.



Toda a ação do filme é centrada nos acontecimentos próximos ao dia 8 de novembro de 2018, quando uma linha elétrica defeituosa se rompeu e provocou um incêndio que, propagado pelos fortes ventos que sopravam, queimou por duas semanas uma área de 620 quilômetros quadrados.



Kevin McKay (McConaughey) é motorista do sistema de transporte escolar da região e está numa pior. Perdeu o pai e mora com a mãe doente e um filho adolescente com quem mal fala – a mãe e o filho do personagem são vividos, respectivamente, por Kay McConaughey e Levi McConaughey, mãe e filho do ator. A ex-mulher não para de reclamar e o cachorro da família está com câncer. No trabalho, a chefe se recusa a lhe dar horas extras, e McKay está prestes a perder o emprego.



Alerta

Em meio a essa tempestade familiar e profissional, um pequeno incidente numa linha elétrica causa um incêndio que começa a se espalhar pela região. Os bombeiros logo percebem que a situação pode fugir do controle e emitem um alerta para evacuação de toda a região.



McKay está num ônibus vazio voltando para a garagem quando recebe a incumbência de buscar 22 alunos e uma professora, Mary – papel de Ludwig America Ferrera, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por “Barbie” – numa escola localizada em uma área que fica na direção da propagação do incêndio.



“O ônibus perdido” começa como um drama pessoal e logo se torna um filme-catástrofe repleto de cenas de ação, com imagens impressionantes das chamas engolindo quarteirões inteiros. E Kevin McKay vira um herói improvável ao tentar salvar a vida da turma de alunos.



A primeira metade, mostrando o início do incêndio e a progressão da tragédia, é bem mais interessante que a segunda, dominada por cenas de bravura e heroísmo que não fogem dos clichês desse tipo de filme. Mas tudo é tão habilmente conduzido pela direção segura de Greengrass que se destaca em meio à programação de filmes do streaming. É um artigo cada vez mais raro – diversão para adultos.

“O ÔNIBUS PERDIDO”

(EUA, 2025, 2h09) Direção: Paul Greengrass. Com Matthew McConaughey, America Ferrera e Yul Vazquez. Disponível no Apple TV+.