Por que o ET de Varginha é considerado o caso Roswell brasileiro?

Mistérios, versões oficiais contestadas e forte presença militar aproximam o caso de Varginha do episódio de Roswell, nos EUA, símbolos da ufologia mundial

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/01/2026 14:19

Destroços de um objeto voador não identificado apareceram na mídia como restos de um disco voador. O Exército americano afirmou que era um balão metereológico
Destroços de um objeto voador não identificado apareceram na mídia como restos de um disco voador. O Exército americano afirmou que era um balão metereológico crédito: Universal History Archive/UIG/Getty Images

Quase 50 anos antes de Varginha (MG) entrar para a história da ufologia brasileira, um episódio ocorrido no deserto do Novo México já havia se tornado referência mundial sobre objetos voadores não identificados. Conhecido como o Caso Roswell, o evento é frequentemente apontado como o “irmão mais velho” do episódio mineiro e rendeu à Varginha o apelido de Roswell brasileiro.

Naquela época, os Estados Unidos já viviam uma onda de relatos sobre “discos voadores”. Em 24 de junho de 1947, o piloto Kenneth Arnold afirmou ter visto nove objetos voando em formação a cerca de 1.900 km/h, velocidade considerada impossível para a tecnologia da época. O relato ganhou enorme repercussão e popularizou o termo “disco voador”, usado até hoje.

Poucas semanas depois, no início de julho daquele ano, o fazendeiro William Mac Brazel encontrou destroços espalhados no rancho dele, próximo à cidade de Roswell. Sem telefone, ele demorou alguns dias para comunicar o ocorrido ao xerife local, que acionou o Exército. O oficial de inteligência Jesse Marcel foi enviado para investigar a área.

No dia seguinte, o jornal Roswell Daily Record publicou uma manchete histórica: “RAAF (Campo Aéreo do Exército de Roswell) captura disco voador em rancho na região de Roswell”. O comunicado oficial afirmava que os militares haviam recuperado os destroços de um “disco voador”.

No entanto, 24 horas depois, o Exército mudou sua versão e declarou que o material era, na verdade, de um balão meteorológico. A imprensa publicou fotos de Marcel segurando fragmentos que pareciam papel alumínio, reforçando a nova explicação oficial.

Duas versões, um mistério duradouro

Décadas depois, em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton T. Friedman retomou o caso e entrevistou Jesse Marcel. O militar afirmou que a versão do balão era uma encenação para encobrir o que realmente havia sido encontrado. Segundo ele, parte do material recuperado tinha propriedades incomuns: parecia papel alumínio, mas, ao ser amassado, voltava automaticamente à forma original.

Outros envolvidos no episódio também passaram a afirmar que não se tratava de um balão comum. O caso ganhou novas camadas com teorias sobre corpos extraterrestres, autópsias secretas e pedidos misteriosos feitos à funerária local — elementos que alimentaram livros, documentários, filmes e séries.

Em 1994 e 1997, o governo dos Estados Unidos publicou relatórios reafirmando a versão oficial. Segundo os documentos, os destroços pertenciam ao Projeto Mogul, um programa ultrassecreto destinado a monitorar testes nucleares soviéticos durante a Guerra Fria. Para muitos, porém, a explicação chegou tarde demais e não eliminou as contradições iniciais.

O espelho brasileiro

Em janeiro de 1996, Varginha entrou para a história da ufologia após o relato de três jovens que afirmaram ter visto uma criatura não humana em um terreno baldio. O episódio foi seguido por relatos de capturas, movimentação militar incomum, supostas mortes relacionadas ao caso e até envolvimento de forças internacionais.

Assim como em Roswell, as autoridades brasileiras negaram qualquer evento extraordinário. O Inquérito Policial Militar (IPM nº 18/97) concluiu que não houve queda de objeto nem captura de criaturas, classificando os relatos como suposições sem comprovação documental. Ainda assim, o caso nunca se encerrou no imaginário popular.

Pesquisadores apontam diversos pontos em comum entre Roswell e Varginha, incluindo uma resposta militar rápida e controle da informação; mudanças ou disputas na narrativa oficial; testemunhos civis e militares conflitantes; documentos classificados ou de difícil acesso; e transformação dos episódios em símbolos culturais.

Para Marco Antonio Petit, coeditor da Revista UFO, a comparação vai além da ufologia. “Roswell e Varginha mostram um padrão: primeiro o silêncio, depois uma explicação simplificadora. Quando os documentos não são totalmente abertos, o caso nunca se encerra”, avalia.

Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes.
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso reprodução YouTube

Apesar das semelhanças, os contextos são distintos. Roswell ocorreu em plena Guerra Fria, quando projetos secretos realmente existiam. Varginha aconteceu em um período democrático, com maior circulação de informação. Nos Estados Unidos, parte dos documentos foi desclassificada décadas depois; no Brasil, o conteúdo do IPM permaneceu inacessível ao público por anos.

Ainda assim, nos dois casos, testemunhas só se sentiram à vontade para falar anos depois. Para os ufólogos, isso diz muito sobre o ambiente de pressão vivido por essas pessoas. 

Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha
Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema,
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema, "usuário da internet" convocou médicos, jornalistas e ufólogos para tentar desvendar o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu análise sobre placa misteriosa com inscrições | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 26/3/96:
Estado de Minas, 26/3/96: "Ufólogo acusa Mãe Dinah de se aproveitar do caso do ET de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/3/96:
Estado de Minas, 28/3/96: "Filmado em todo o País, objeto no céu não passa de uma ilusão ótica" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraíram também ufólogos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraÃ­ram tambÃ©m ufÃ³logos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 30/3/96: placa com
Estado de Minas, 30/3/96: placa com "inscrição misteriosa" foi atribuída a disco voador por moradores de Januária| 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorístico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃ­stico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 14/5/96:
Estado de Minas, 14/5/96: "ufólogos acreditam que a 'criatura' capturada dia 20 de janeiro esteja sendo estudada na Unicamp" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por "autoridade judicial" alegava supostas "capturas de criaturas" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 24/6/96 |
Estado de Minas, 24/6/96 | "Rafael Toledo, arranjador, e Wolr Borges, vocalista, já fazem sucesso com a música" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas

