Além de Varginha: 5 casos ufológicos que marcaram a história do Brasil

O Caso Varginha, um dos relatos ufológicos mais famosos do mundo, voltou aos holofotes com a proximidade do seu 30º aniversário e o lançamento de novas produções sobre o tema. O episódio de 1996 em Minas Gerais marcou o imaginário popular, mas o Brasil possui um histórico rico de outros eventos misteriosos que continuam a desafiar explicações e a atrair a atenção de curiosos.

Muito antes da suposta captura de um ser extraterrestre no sul de Minas, as Forças Armadas brasileiras já haviam se envolvido diretamente em investigações de fenômenos aéreos não identificados. Esses registros, alguns oficiais e outros baseados em testemunhos consistentes, compõem um acervo de histórias que vão de simples avistamentos a contatos diretos e eventos trágicos.

Outros relatos ufológicos notáveis no Brasil

Operação Prato: Entre 1977 e 1978, a Força Aérea Brasileira (FAB) conduziu uma investigação militar para apurar uma série de avistamentos de luzes misteriosas na cidade de Colares, no Pará. Moradores locais relatavam ataques de objetos voadores, que emitiam feixes de luz e causavam queimaduras e perfurações, no fenômeno que ficou conhecido como "chupa-chupa". A operação gerou milhares de páginas de relatórios, fotos e filmes, parte dos quais já foi liberada ao público.

A Noite Oficial dos OVNIs: Em 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram detectados por radares e observados por pilotos e tripulações de voos comerciais e militares sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A FAB acionou caças para interceptar os alvos, mas os objetos desapareceram e reapareceram em alta velocidade, em uma perseguição que durou horas e foi confirmada publicamente pelo então ministro da Aeronáutica.

O Caso da Ilha de Trindade: Considerado um clássico da ufologia mundial, o episódio ocorreu em 1958 a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil. O fotógrafo Almiro Baraúna, que estava na embarcação, registrou uma sequência de imagens de um objeto discoide sobrevoando a ilha. As fotos foram analisadas por peritos e sua autenticidade foi confirmada pela Marinha na época, tornando-se um dos casos mais documentados do país.

O Caso das Máscaras de Chumbo: Em agosto de 1966, os corpos de dois técnicos em eletrônica foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói (RJ). Ao lado deles, havia máscaras de chumbo, semelhantes às usadas para proteção contra radiação. A investigação revelou que os dois eram interessados em ufologia e espiritualidade e acreditavam que teriam um encontro com extraterrestres. A causa das mortes nunca foi totalmente esclarecida.

O ET de Mairiporã: Em 1979, na cidade de Mairiporã, em São Paulo, um homem afirmou ter tido um contato direto com um ser de baixa estatura e cabeça grande, que teria saído de uma nave pousada em um campo. O caso ganhou notoriedade pelos detalhes do relato e pelos vestígios físicos supostamente deixados no local, como marcas no solo e alterações na vegetação. A história foi investigada por ufólogos, mas nunca houve uma conclusão oficial.