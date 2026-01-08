Assine
overlay
Início Gerais
ESPECIAL

ET de Varginha: veja a primeira reportagem de TV do Brasil sobre o mistério

A TV Alterosa/SBT exibiu em 1º de fevereiro de 1996 a primeira matéria de TV no país sobre o caso, que repercutiu no Brasil e no exterior dias depois

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/01/2026 15:24 - atualizado em 08/01/2026 15:32

compartilhe

SIGA
x
Equipe da TV Alterosa/SBT de Varginha foi a primeira do Brasil a exibir reportagem de TV sobre o ET
Equipe da TV Alterosa/SBT de Varginha foi a primeira do Brasil a exibir reportagem de TV sobre o ET crédito: Reprodução

A primeira reportagem de TV no Brasil sobre o mistério do ET de Varginha foi ao ar em 1º de fevereiro de 1996, exibida na TV Alterosa/SBT. O vídeo de 2 minutos e 17 segundos de duração que tornaria a história popular em todo o país faz parte do arquivo dos Diários Associados Minas e foi digitalizado pelo Estado de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

1996-02-06 - Valquiria Silva (14 anos), Katia Andrade Xavier (22 anos) e Liliane Fatima Silva (17 anos) no local onde dizem terem visto o extraterrestre
06/02/1996 - Valquiria Silva (14 anos), Katia Andrade Xavier (22 anos) e Liliane Fatima Silva (17 anos) no local onde dizem terem visto o extraterrestre Tony Basilio/Arquivo EM

A reportagem exibida pelo Jornal da Alterosa dias depois de as jovens Liliane, Valquíria e Kátia supostamente terem avistado a criatura, na tarde de 20 de janeiro de 1996, contou com entrevista de uma das irmãs envolvidas no caso, comerciantes, militares e autoridades do município do Sul de Minas. A reportagem foi feita pela repórter Cláudia Tavares, da TV Alterosa de Varginha.

Veja a íntegra da primeira reportagem de TV do Brasil sobre o ET de Varginha.


Dos aguapés aos OVNIs

A reportagem da TV Alterosa/SBT sobre o mistério de Varginha foi ao ar na programação local daquele dia, que contava com a versão mineira do Aqui Agora e o Alterosa Notícias. Naquele mesmo dia, os noticiários mostraram os estragos das chuvas em Belo Horizonte ao longo do mês, como estava a greve dos cegonheiros em Minas, denunciou os problemas com aguapés na Lagoa da Pampulha, e conversou com a Rainha do Carnaval de BH de 1996, entre outras notícias daquela quinta-feira, 1º de fevereiro.

No dia seguinte (2/2), o Estado de Minas publicou a primeira matéria de um jornal impresso de circulação nacional sobre o mistério em Varginha, com o título "Ufólogo ouve depoimentos de testemunhas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estado de Minas, 24/6/96 |
Estado de Minas, 24/6/96 | "Rafael Toledo, arranjador, e Wolr Borges, vocalista, já fazem sucesso com a música" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 26/3/96:
Estado de Minas, 26/3/96: "Ufólogo acusa Mãe Dinah de se aproveitar do caso do ET de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema,
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema, "usuário da internet" convocou médicos, jornalistas e ufólogos para tentar desvendar o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por "autoridade judicial" alegava supostas "capturas de criaturas" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 14/5/96:
Estado de Minas, 14/5/96: "ufólogos acreditam que a 'criatura' capturada dia 20 de janeiro esteja sendo estudada na Unicamp" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃ­stico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃ­stico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 30/3/96: placa com
Estado de Minas, 30/3/96: placa com "inscrição misteriosa" foi atribuída a disco voador por moradores de Januária| 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraÃ­ram tambÃ©m ufÃ³logos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraÃ­ram tambÃ©m ufÃ³logos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/3/96:
Estado de Minas, 28/3/96: "Filmado em todo o País, objeto no céu não passa de uma ilusão ótica" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha-Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas

Tópicos relacionados:

et-de-varginha minas-gerais varginha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay