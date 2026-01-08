ET de Varginha: veja a primeira reportagem de TV do Brasil sobre o mistério

A primeira reportagem de TV no Brasil sobre o mistério do ET de Varginha foi ao ar em 1º de fevereiro de 1996, exibida na TV Alterosa/SBT. O vídeo de 2 minutos e 17 segundos de duração que tornaria a história popular em todo o país faz parte do arquivo dos Diários Associados Minas e foi digitalizado pelo Estado de Minas.

06/02/1996 - Valquiria Silva (14 anos), Katia Andrade Xavier (22 anos) e Liliane Fatima Silva (17 anos) no local onde dizem terem visto o extraterrestre Tony Basilio/Arquivo EM

A reportagem exibida pelo Jornal da Alterosa dias depois de as jovens Liliane, Valquíria e Kátia supostamente terem avistado a criatura, na tarde de 20 de janeiro de 1996, contou com entrevista de uma das irmãs envolvidas no caso, comerciantes, militares e autoridades do município do Sul de Minas. A reportagem foi feita pela repórter Cláudia Tavares, da TV Alterosa de Varginha.

Veja a íntegra da primeira reportagem de TV do Brasil sobre o ET de Varginha.



Dos aguapés aos OVNIs

A reportagem da TV Alterosa/SBT sobre o mistério de Varginha foi ao ar na programação local daquele dia, que contava com a versão mineira do Aqui Agora e o Alterosa Notícias. Naquele mesmo dia, os noticiários mostraram os estragos das chuvas em Belo Horizonte ao longo do mês, como estava a greve dos cegonheiros em Minas, denunciou os problemas com aguapés na Lagoa da Pampulha, e conversou com a Rainha do Carnaval de BH de 1996, entre outras notícias daquela quinta-feira, 1º de fevereiro.

No dia seguinte (2/2), o Estado de Minas publicou a primeira matéria de um jornal impresso de circulação nacional sobre o mistério em Varginha, com o título "Ufólogo ouve depoimentos de testemunhas".

