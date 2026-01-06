30 ANOS DEPOIS...
ET de Varginha: uma linha do tempo nas páginas do EM
De Mãe Dinah a 'pedaço de nave': reportagens do Estado de Minas revelam curiosidades e repercussão mundial do caso no Sul de Minas
Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema, "usuário da internet" convocou médicos, jornalistas e ufólogos para tentar desvendar o caso | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 26/3/96: "Ufólogo acusa Mãe Dinah de se aproveitar do caso do ET de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/3/96: "Filmado em todo o País, objeto no céu não passa de uma ilusão ótica" | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 29/3/96: relatos em cidades mineiras atraÃram tambÃ©m ufÃ³logos dos EUA | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 30/3/96: placa com "inscrição misteriosa" foi atribuída a disco voador por moradores de Januária| 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃstico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por "autoridade judicial" alegava supostas "capturas de criaturas" | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 24/6/96 | "Rafael Toledo, arranjador, e Wolr Borges, vocalista, já fazem sucesso com a música" | 30 anos do ET de Varginha Foto: Arquivo Estado de Minas
