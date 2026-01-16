Assine
overlay
Início Gerais
AVISTAMENTOS DE OUTRO MUNDO

ET de Varginha e mais: episódios ufológicos que não tiveram explicação

Aeroportos, estádios e operações militares… o Brasil acumula episódios ufológicos que seguem sem explicação oficial

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/01/2026 19:20

compartilhe

SIGA
x
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes.
Caso marcante na ufologia brasileira, o ET de Varginha ainda hoje é debatido crédito: reprodução YouTube

O Caso Varginha, ocorrido em janeiro de 1996, tornou-se o episódio ufológico mais conhecido do Brasil e um dos mais famosos do mundo. Mas ele está longe de ser um fato isolado. Desde a década de 1950, o país registra uma sequência de relatos envolvendo objetos voadores não identificados, encontros com criaturas estranhas, perseguições aéreas e investigações conduzidas pelas Forças Armadas. Alguns desses casos contam com documentos oficiais, testemunhas qualificadas e registros em radar — e continuam a desafiar explicações definitivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Operação Prato (1977)

Entre setembro e dezembro de 1977, moradores de vilarejos no litoral do Pará passaram a relatar ataques noturnos de luzes vindas do céu. As vítimas apresentavam queimaduras, marcas no corpo, tontura, anemia e febre. O fenômeno ficou conhecido como “chupa-chupa”, ou “luz vampira”, e gerou pânico em cidades como Colares, Mosqueiro e Vigia.

Diante da gravidade dos relatos, a Força Aérea Brasileira montou uma operação secreta para investigar o caso. A missão foi comandada pelo então capitão Uyrangê de Hollanda Lima, do esquadrão Para-Sar, especializado em busca e salvamento. Durante quatro meses, militares realizaram vigílias noturnas, entrevistas com vítimas e registros fotográficos e em vídeo.

Leia Mais

Segundo Hollanda, ele e sua equipe chegaram a observar um objeto gigantesco, com cerca de 100 metros, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. “Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas”, declarou anos depois.

A operação foi encerrada de forma abrupta por ordem do comando da Aeronáutica, decisão que até hoje intriga pesquisadores. Em 1997, Hollanda concedeu uma longa entrevista à revista UFO, afirmando que o material produzido era vasto e que apenas uma pequena parte havia sido divulgada. Dois meses depois, ele se suicidou. A morte levantou especulações, mas ufólogos como Ademar José Gevaerd descartam teorias conspiratórias. Ainda assim, a Operação Prato segue como um dos maiores enigmas da ufologia mundial.

Voo 169 da Vasp (1982)

Na madrugada de 8 de fevereiro de 1982, o comandante Gerson Maciel de Britto pilotava um Boeing 727 da Vasp entre Fortaleza e Rio de Janeiro quando percebeu um objeto luminoso acompanhando a aeronave. A luz mudava de cor — entre branco, laranja, azul e vermelho — e se aproximava perigosamente do avião.

O comandante tentou contato visual usando as luzes da aeronave e chegou a avisar os passageiros pelo sistema de som de bordo. Alguns deles confirmaram o avistamento, descrevendo uma estrutura com pontas e brilho intenso. Em determinado momento, radares chegaram a detectar um sinal próximo à aeronave, embora controladores tenham atribuído o registro a falhas técnicas.

Britto rejeitou a hipótese de que fosse o planeta Vênus ou um fenômeno atmosférico. “O objeto se movimentava para cima e para baixo”, afirmou. O caso nunca foi oficialmente explicado.

Avistamento no Estádio Morenão (1982)

Em 6 de março de 1982, durante uma partida entre Operário e Vasco da Gama, cerca de 23 mil torcedores presenciaram um objeto não identificado pairar sobre o Estádio Morenão, em Campo Grande (MS), por alguns segundos. Jogadores em campo também confirmaram o avistamento.

O ex-atleta Cocada, que participou da partida, descreveu o fenômeno como silencioso e completamente fora do comum. Pessoas fora do estádio relataram um clarão e um zumbido no céu. Apesar do grande número de testemunhas, não há fotos ou vídeos do episódio. Ainda assim, o caso ganhou manchetes nacionais e é considerado o maior avistamento coletivo de OVNIs no Brasil.

A Noite Oficial dos OVNIs (1986)

Em 19 de maio de 1986, radares do Cindacta detectaram dezenas de objetos luminosos sobre os céus de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Pilotos civis e militares relataram luzes que se moviam em alta velocidade, mudavam de direção abruptamente e desapareciam subitamente.

A FAB mobilizou cinco caças para interceptação. Nenhum conseguiu se aproximar dos objetos. No dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, confirmou publicamente os fatos e afirmou que os fenômenos demonstravam inteligência.

Relatórios oficiais confirmaram os registros em radar e os relatos dos pilotos, mas não apontaram a origem dos objetos. Até hoje, o episódio é considerado um dos encontros ufológicos mais bem documentados do mundo.

Caso Antônio Villas Boas (1957)

O fazendeiro Antônio Villas Boas afirmou ter sido abduzido por extraterrestres enquanto trabalhava à noite em sua propriedade, no Triângulo Mineiro. Segundo ele, foi levado para dentro de uma nave, submetido a exames, teve sangue coletado e manteve relações sexuais com uma alienígena.

O caso ganhou repercussão internacional e foi analisado por médicos, incluindo o doutor Olavo Fontes, que confirmou a existência de marcas no corpo do agricultor. Apesar da ausência de provas materiais conclusivas, o relato se tornou um dos primeiros e mais famosos casos de abdução do mundo.

Caso Feira de Santana (1995)

Na madrugada de 12 de janeiro de 1995, moradores relataram a queda de um objeto luminoso em uma fazenda na região de Feira de Santana (BA), seguida de um apagão elétrico que atingiu dezenas de cidades. Um fazendeiro afirmou ter encontrado uma nave metálica e criaturas estranhas, descritas como peludas e de baixa estatura.

Segundo testemunhas, militares recolheram os corpos e o objeto em uma operação sigilosa. O caso ganhou grande repercussão e é considerado um dos mais complexos da ufologia brasileira, com relatos de intimidação a testemunhas e suspeita de envolvimento de autoridades estrangeiras.

Caso Cláudio (2008)

Em novembro de 2008, policiais militares relataram avistamentos de objetos luminosos e encontros com criaturas na zona rural de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas. O diferencial do caso é a existência de documentação oficial, incluindo relatórios assinados por sete militares e quatro civis.

Além dos avistamentos, houve registros de falhas em viaturas e relatos posteriores envolvendo os chamados “homens de preto”. Para alguns pesquisadores, trata-se de um dos casos mais robustos da ufologia brasileira recente.

Relatos seguem até hoje

Dados do Arquivo Nacional mostram que, apenas em 2024, pelo menos 26 relatos de OVNIs foram feitos por pilotos e controladores à Aeronáutica. A FAB afirma que apenas cataloga os registros, sem realizar análises técnicas.

Segundo dados do Arquivo Nacional, o Brasil já acumula quase mil registros oficiais de avistamentos de objetos voadores não identificados ao longo de mais de seis décadas. Os documentos reúnem relatos feitos por pilotos comerciais e militares, controladores de voo e testemunhas em solo, catalogados principalmente pelo Comando da Aeronáutica entre 1952 e 2015, com novas atualizações anuais. 

Os casos variam de luzes intensas e objetos em alta velocidade a alvos detectados por radar, muitos deles sem explicação conclusiva. A própria Força Aérea Brasileira ressalta que o termo OVNI não implica, necessariamente, origem extraterrestre, mas reconhece que parte significativa dos registros permanece classificada como fenômeno aéreo não identificado, tornando o acervo um dos mais acessados e debatidos do Arquivo Nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Faz 30 anos que Varginha passou a ser famosa por uma suposta aparição de extraterrestre. Em setembro de 2025, a cidade inaugurou uma nova atração turística ligada ao famoso caso do ET. Uma escultura de quatro metros de altura, criada pelo artista plástico Renato Criaturas, foi instalada em frente ao Memorial do ET, no bairro Vila Paiva.-Divulgação
Faz 30 anos que Varginha passou a ser famosa por uma suposta aparição de extraterrestre. Em setembro de 2025, a cidade inaugurou uma nova atração turística ligada ao famoso caso do ET. Uma escultura de quatro metros de altura, criada pelo artista plástico Renato Criaturas, foi instalada em frente ao Memorial do ET, no bairro Vila Paiva. Divulgação
Conhecido por seu trabalho com criaturas fantásticas e pela participação na criação de personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, Renato projetou o monumento para se tornar ponto de parada obrigatória.-Divulgação
Conhecido por seu trabalho com criaturas fantásticas e pela participação na criação de personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, Renato projetou o monumento para se tornar ponto de parada obrigatória. Divulgação
A secretária de Turismo, Rosana Carvalho, destacou que a obra valoriza o Memorial e reforça a identidade da cidade:
A secretária de Turismo, Rosana Carvalho, destacou que a obra valoriza o Memorial e reforça a identidade da cidade: "Varginha já é referência internacional por sua história, e este novo atrativo vem para enriquecer a experiência de quem visita a cidade. Nossa expectativa é de que o fluxo turístico aumente e, com isso, todo o comércio local também seja beneficiado". Divulgação
A fama da cidade começou em 20 de janeiro de 1996, quando três jovens mulheres disseram ter avistado uma criatura marrom, de olhos vermelhos e de cabeça grande na cidade do interior de Minas Gerais.-reprodução YouTube
A fama da cidade começou em 20 de janeiro de 1996, quando três jovens mulheres disseram ter avistado uma criatura marrom, de olhos vermelhos e de cabeça grande na cidade do interior de Minas Gerais. reprodução YouTube
O episódio tomou uma proporção tão grande que chegou a ganhar uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo.-reprodução YouTube TV Globo
O episódio tomou uma proporção tão grande que chegou a ganhar uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo. reprodução YouTube TV Globo
Em meio aos boatos, chegou a especular-se que a criatura teria passado, inclusive, por autópsia. Após 20 anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos que participaram do caso, voltou atrás e afirmou que não houve contato com nenhum extraterrestre. -reprodução YouTube
Em meio aos boatos, chegou a especular-se que a criatura teria passado, inclusive, por autópsia. Após 20 anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos que participaram do caso, voltou atrás e afirmou que não houve contato com nenhum extraterrestre. reprodução YouTube
Os documentos oficiais do Exército, divulgados pela revista “IstoÉ”, em 2017, afirmaram que as meninas teriam visto “mudinho”, um morador local com problemas mentais.-reprodução YouTube
Os documentos oficiais do Exército, divulgados pela revista “IstoÉ”, em 2017, afirmaram que as meninas teriam visto “mudinho”, um morador local com problemas mentais. reprodução YouTube
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes. -reprodução YouTube
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes. reprodução YouTube
O apelo da propaganda sobre o tal extraterrestre foi irresistível e a cidade passou a ter no turismo um ponto forte na economia. Um monumento ao disco voador dá boas-vindas aos visitantes. -Oluap2512 wikimedia commons
O apelo da propaganda sobre o tal extraterrestre foi irresistível e a cidade passou a ter no turismo um ponto forte na economia. Um monumento ao disco voador dá boas-vindas aos visitantes. Oluap2512 wikimedia commons
Uma outra estátua - esta da suposta criatura - também faz sucesso numa praça e chama atenção principalmente das crianças. -reprodução YouTube
Uma outra estátua - esta da suposta criatura - também faz sucesso numa praça e chama atenção principalmente das crianças. reprodução YouTube
O caso ainda é cercado de mistério até hoje. Em entrevista recente ao portal G1, o ufólogo Edison Boaventura Jr. afirmou que acredita que militares esconderam a verdade, para acobertar o episódio.-reprodução YouTube
O caso ainda é cercado de mistério até hoje. Em entrevista recente ao portal G1, o ufólogo Edison Boaventura Jr. afirmou que acredita que militares esconderam a verdade, para acobertar o episódio. reprodução YouTube
Mas o caso de Varginha não foi o único envolvendo supostas aparições estranhas no Brasil.-reprodução YouTube
Mas o caso de Varginha não foi o único envolvendo supostas aparições estranhas no Brasil. reprodução YouTube
Em 1977, várias pessoas da região de Colares, interior do Pará, afirmaram ter avistado objetos luminosos no céu.-reprodução YouTube
Em 1977, várias pessoas da região de Colares, interior do Pará, afirmaram ter avistado objetos luminosos no céu. reprodução YouTube
Algumas inclusive relataram ter tido queimaduras no corpo e outros problemas de saúde. -reprodução YouTube TV Globo
Algumas inclusive relataram ter tido queimaduras no corpo e outros problemas de saúde. reprodução YouTube TV Globo
Uma operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o caso. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978.-Andre Gustavo Stumpf Filho - wikimedia commons
Uma operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o caso. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Andre Gustavo Stumpf Filho - wikimedia commons
O líder da “Operação Prato” na época foi o capitão Uyrangê Bolívar de Hollanda Lima. Ele deu uma longa entrevista à revista “UFO”, 20 anos depois, alegando que imagens do caso haviam sido escondidas pela Aeronáutica. Meses depois, ele se suicidou.-reprodução youtube
O líder da “Operação Prato” na época foi o capitão Uyrangê Bolívar de Hollanda Lima. Ele deu uma longa entrevista à revista “UFO”, 20 anos depois, alegando que imagens do caso haviam sido escondidas pela Aeronáutica. Meses depois, ele se suicidou. reprodução youtube
Em outro episódio, na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados em quatro estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.-reprodução TV Globo
Em outro episódio, na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados em quatro estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. reprodução TV Globo
O caso ficou conhecido como “A noite dos discos voadores”. É o maior número de registros de OVNIs já avistados de uma única vez. Cinco caças da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram a ser acionados para irem atrás dos objetos. -reprodução Tv Globo
O caso ficou conhecido como “A noite dos discos voadores”. É o maior número de registros de OVNIs já avistados de uma única vez. Cinco caças da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram a ser acionados para irem atrás dos objetos. reprodução Tv Globo
Relatos dos militares indicam que os objetos pareciam “estrelas”, se moviam de forma anormal e mudavam de cor. O Fantástico divulgou áudios da operação, em que o controlador de voos da torre de São José dos Campos, Sérgio Motta, pede que não contassem a ninguém o que ele havia testemunhado.-reprodução TV Globo
Relatos dos militares indicam que os objetos pareciam “estrelas”, se moviam de forma anormal e mudavam de cor. O Fantástico divulgou áudios da operação, em que o controlador de voos da torre de São José dos Campos, Sérgio Motta, pede que não contassem a ninguém o que ele havia testemunhado. reprodução TV Globo
Antes mesmo desse caso, outro já havia chamado a atenção da mídia e das autoridades. Foi em 6/3/1982, no estádio “Morenão” (foto), em Campo Grande (MS), durante o jogo Operário x Vasco da Gama. -Operaniano Ms2016 wikimedia commons
Antes mesmo desse caso, outro já havia chamado a atenção da mídia e das autoridades. Foi em 6/3/1982, no estádio “Morenão” (foto), em Campo Grande (MS), durante o jogo Operário x Vasco da Gama. Operaniano Ms2016 wikimedia commons
Jogadores e torcedores afirmaram ter avistado um objeto em forma de cilindro que, segundo eles, emitia luzes enquanto sobrevoava o estádio. -Jan Mallander por Pixabay
Jogadores e torcedores afirmaram ter avistado um objeto em forma de cilindro que, segundo eles, emitia luzes enquanto sobrevoava o estádio. Jan Mallander por Pixabay
Há relatos de que o local em torno do estádio se tornou um palco de tentativas de suicídio, o que levou a administração local a instalar câmeras de vigilância como precaução.-Fronteira - wikimedia commons
Há relatos de que o local em torno do estádio se tornou um palco de tentativas de suicídio, o que levou a administração local a instalar câmeras de vigilância como precaução. Fronteira - wikimedia commons
Além disso, um grupo de cientistas fez uma descoberta importante que pode reforçar a ideia de vida alienígena fora da Terra.-Myersalex/Pixabay
Além disso, um grupo de cientistas fez uma descoberta importante que pode reforçar a ideia de vida alienígena fora da Terra. Myersalex/Pixabay
Foram encontradas moléculas com fósforo em uma nuvem de gás densa, localizada a aproximadamente 74 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nas bordas da galáxia. -reprodução ufmg.br
Foram encontradas moléculas com fósforo em uma nuvem de gás densa, localizada a aproximadamente 74 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nas bordas da galáxia. reprodução ufmg.br
Anteriormente, acreditava-se que o fósforo, um elemento essencial para a vida como a conhecemos, fosse escasso no espaço.-Unsplash/Vincentiu Solomon
Anteriormente, acreditava-se que o fósforo, um elemento essencial para a vida como a conhecemos, fosse escasso no espaço. Unsplash/Vincentiu Solomon
Porém, com a detecção de uma grande quantidade desse material nas extremidades da galáxia, astrônomos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, sugerem que a possibilidade de vida alienígena pode ser bem maior do que se pensava...-reprodução / E.T.: O Extraterrestre
Porém, com a detecção de uma grande quantidade desse material nas extremidades da galáxia, astrônomos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, sugerem que a possibilidade de vida alienígena pode ser bem maior do que se pensava... reprodução / E.T.: O Extraterrestre
Em 2023, um dos grandes nomes da NASA, a agência espacial americana, fez uma declaração que surpreendeu muita gente. Administrador da Nasa, Bill Nelson disse que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre.-Domínio público
Em 2023, um dos grandes nomes da NASA, a agência espacial americana, fez uma declaração que surpreendeu muita gente. Administrador da Nasa, Bill Nelson disse que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre. Domínio público
A declaração foi dada durante entrevista coletiva após a divulgação do relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) encomendado pela Nasa em 14/9.-Divulgação Nasa
A declaração foi dada durante entrevista coletiva após a divulgação do relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) encomendado pela Nasa em 14/9. Divulgação Nasa
Astronauta e político (foi senador), ele disse: “Se acredito que existe vida num universo tão vasto que é difícil compreender o seu tamanho? Minha resposta é sim”.-Domínio público
Astronauta e político (foi senador), ele disse: “Se acredito que existe vida num universo tão vasto que é difícil compreender o seu tamanho? Minha resposta é sim”. Domínio público
O relatório de 33 páginas aponta que o surgimento de objetos voadores não identificados não pode ser explicado como evento extraterrestre, mas que as apurações e os estudos ainda estão em andamento.-Albert Antony Unsplash
O relatório de 33 páginas aponta que o surgimento de objetos voadores não identificados não pode ser explicado como evento extraterrestre, mas que as apurações e os estudos ainda estão em andamento. Albert Antony Unsplash
“Queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência”, afirmou Nelson. E você: acredita em vida extraterrestre?-PhotoVision pixabay
“Queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência”, afirmou Nelson. E você: acredita em vida extraterrestre? PhotoVision pixabay

Tópicos relacionados:

brasil et-de-varginha mg minas minas-gerais ufologia varginha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay