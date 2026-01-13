ET de Varginha: o que Congresso debateu sobre o caso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Você sabia que, o caso do ET de Varginha, que ocorreu no Sul de Minas em 20 de janeiro de 1996, foi tema de audiência pública, meses antes de completar 30 anos? O evento, realizado em setembro de 2025 na Câmara dos Deputados, em Brasília, abordou temas como objetos voadores não identificados, sigilo militar, direito à informação e soberania nacional — sem, no entanto, trazer respostas definitivas sobre o que teria ocorrido em janeiro de 1996.
Segundo ufólogos e pesquisadores ouvidos durante a audiência, o encontro não foi um evento isolado, mas parte de uma estratégia de institucionalização do Caso Varginha. A intenção, de acordo com eles, foi retirar o debate do campo marginal da ufologia e levá-lo oficialmente para dentro do Estado brasileiro.
O objetivo central era questionar formalmente o silêncio das Forças Armadas, especialmente do Exército, sobre documentos, operações e movimentações militares relatadas por testemunhas ao longo dos anos. “O foco era o uso da lei. A falta de informações oficiais do Exército precisava ser questionada juridicamente”, afirmou o ufólogo e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), Marco Antônio Petit.
A reunião foi organizada pelo deputado federal Chico Alencar (PSOLRJ) e ocorreu no âmbito de uma comissão da Câmara dos Deputados. “Um OVNI não significa necessariamente uma nave extraterrestre. O termo se refere a algo que não pôde ser identificado. Isso envolve o direito à informação e a soberania nacional”, afirmou o deputado na ocasião.
Entre os temas abordados estavam os relatos das testemunhas, depoimentos de militares, questionamentos sobre hospitais, mortes de animais e movimentação de tropas e solicitações formais de abertura de arquivos militares. “Se não houve nada, por que existe tanto sigilo?”, questionou.
Soberania nacional e acusações de cooperação internacional
Outro ponto recorrente no debate foi a suspeita de que materiais e informações teriam sido repassados a autoridades estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos — algo negado oficialmente pelo Exército e pelo Ministério da Defesa.
“Eles levaram tudo embora para os Estados Unidos, o que mostrou uma subserviência horrorosa do governo brasileiro. Houve quebra da soberania nacional com a entrega de materiais ao governo americano”, acusou Marco Antonio Petit na audiência.
Segundo ele, a questão foi levada ao Congresso como um problema de soberania nacional.
Durante a audiência, o ufólogo Vitório Pacaccini, autor do livro “Incidente em Varginha”, defendeu que o episódio envolveu uma grande operação militar. “Pelo menos cinco dessas criaturas foram capturadas de forma extremamente sigilosa, com apoio das forças militares”, afirmou.
Para ele, Varginha foi palco do maior caso ufológico do mundo. “As Forças Armadas não iriam mobilizar uma operação de segurança nacional para capturar um cachorro ou um gato diferente. Eles sabiam o que estavam fazendo”, disse na ocasião.
Pacaccini também afirmou ter sofrido intimidações e defendeu que o sigilo teria sido adotado para evitar pânico na população.
Durante a audiência, parlamentares e especialistas destacaram a Lei de Acesso à Informação (LAI) como principal instrumento jurídico para questionar o sigilo militar. Para os ufólogos, o problema não é apenas a negativa, mas a ausência de justificativas técnicas detalhadas para a manutenção do sigilo.
Segundo os pesquisadores, mesmo documentos classificados poderiam ter partes tornadas públicas, sem comprometer a segurança nacional.
No evento, durante o momento aberto para perguntas, Victor Rattes, integrante do MBL, subiu à tribuna usando um chapéu de alumínio. “Estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas deveria estar usando um chapéu de palhaço”, disse.
Em resposta, o editor da revista UFO, Thiago Luiz Ticchetti, defendeu a legitimidade do debate. “Estamos falando de um tema que qualquer pessoa nesta comissão participativa pode levantar. O direito à informação é de todos”, afirmou.
Esta reportagem do Estado de Minas de 2/2/96 foi a primeira sobre o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 3/2/96: entusiasta pelo tema, "usuário da internet" convocou médicos, jornalistas e ufólogos para tentar desvendar o caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/2/96: quatro ufólogos do Rio de Janeiro foram convidados por Ubirajara Rodrigues a entrar no caso | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 16/2/96: cinegrafista da TV Alterosa em Varginha, Vinício Cunha foi o primeiro a fazer o retrato falado do ET | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 27/2/96: mecânico relatou ter visto um OVNI sobrevoando a cidade | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/2/96: nas semanas seguintes ao caso, relatos se espalharam pelo Sul de Minas | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/3/96: UFMG conduziu anÃ¡lise sobre placa misteriosa com inscriÃ§Ãµes | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 10/3/96: o extraterrestre virou garoto-propaganda das lojas de rua de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 26/3/96: "Ufólogo acusa Mãe Dinah de se aproveitar do caso do ET de Varginha | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 28/3/96: "Filmado em todo o País, objeto no céu não passa de uma ilusão ótica" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 30/3/96: placa com "inscrição misteriosa" foi atribuída a disco voador por moradores de Januária| 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 7/4/96: caso no Sul de Minas atraiu a atenção de ufólogos de todo o país | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 5/5/96: caso virou tema para o humorÃstico 'Casseta & Planeta' | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/5/96: a Escola de Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações, foi o centro das atenções | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 14/5/96: "ufólogos acreditam que a 'criatura' capturada dia 20 de janeiro esteja sendo estudada na Unicamp" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 31/5/96: telefonema para a redação do EM feito por "autoridade judicial" alegava supostas "capturas de criaturas" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 4/6/96: ufólogo alegava que extraterrestres trouxeram o amor para a Terra | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 11/6/96: queda de meteorito em Monte Azul assustou moradores | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Estado de Minas, 24/6/96 | "Rafael Toledo, arranjador, e Wolr Borges, vocalista, já fazem sucesso com a música" | 30 anos do ET de Varginha Arquivo Estado de Minas
Um marco simbólico, sem respostas definitivas
Apesar das críticas e controvérsias, os organizadores avaliam que a audiência teve valor simbólico histórico, ao levar oficialmente o tema ao Parlamento. “É um marco na história da ufologia, porque é uma parte do governo conversando sobre isso”, resume Pacaccini.
Apesar de considerar um passo importante para que o Caso Varginha ganhe mais credibilidade, os ufólogos afirmam que não houve avanço concreto na abertura de arquivos ou no posicionamento das Forças Armadas.
“Ela teve um peso simbólico enorme, mas o Exército continuou sem abrir nada”, avalia Petit.
Faz 30 anos que Varginha passou a ser famosa por uma suposta aparição de extraterrestre.
Em setembro de 2025, a cidade inaugurou uma nova atração turística ligada ao famoso caso do ET. Uma escultura de quatro metros de altura, criada pelo artista plástico Renato Criaturas, foi instalada em frente ao Memorial do ET, no bairro Vila Paiva. Divulgação
Conhecido por seu trabalho com criaturas fantásticas e pela participação na criação de personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, Renato projetou o monumento para se tornar ponto de parada obrigatória. Divulgação
A secretária de Turismo, Rosana Carvalho, destacou que a obra valoriza o Memorial e reforça a identidade da cidade: "Varginha já é referência internacional por sua história, e este novo atrativo vem para enriquecer a experiência de quem visita a cidade. Nossa expectativa é de que o fluxo turístico aumente e, com isso, todo o comércio local também seja beneficiado". Divulgação
A fama da cidade começou em 20 de janeiro de 1996, quando três jovens mulheres disseram ter avistado uma criatura marrom, de olhos vermelhos e de cabeça grande na cidade do interior de Minas Gerais. reprodução YouTube
O episódio tomou uma proporção tão grande que chegou a ganhar uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo. reprodução YouTube TV Globo
Em meio aos boatos, chegou a especular-se que a criatura teria passado, inclusive, por autópsia. Após 20 anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos que participaram do caso, voltou atrás e afirmou que não houve contato com nenhum extraterrestre. reprodução YouTube
Os documentos oficiais do Exército, divulgados pela revista “IstoÉ”, em 2017, afirmaram que as meninas teriam visto “mudinho”, um morador local com problemas mentais. reprodução YouTube
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes. reprodução YouTube
O apelo da propaganda sobre o tal extraterrestre foi irresistível e a cidade passou a ter no turismo um ponto forte na economia. Um monumento ao disco voador dá boas-vindas aos visitantes. Oluap2512 wikimedia commons
Uma outra estátua - esta da suposta criatura - também faz sucesso numa praça e chama atenção principalmente das crianças. reprodução YouTube
O caso ainda é cercado de mistério até hoje. Em entrevista recente ao portal G1, o ufólogo Edison Boaventura Jr. afirmou que acredita que militares esconderam a verdade, para acobertar o episódio. reprodução YouTube
Mas o caso de Varginha não foi o único envolvendo supostas aparições estranhas no Brasil. reprodução YouTube
Em 1977, várias pessoas da região de Colares, interior do Pará, afirmaram ter avistado objetos luminosos no céu. reprodução YouTube
Algumas inclusive relataram ter tido queimaduras no corpo e outros problemas de saúde. reprodução YouTube TV Globo
Uma operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o caso. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Andre Gustavo Stumpf Filho - wikimedia commons
O líder da “Operação Prato” na época foi o capitão Uyrangê Bolívar de Hollanda Lima. Ele deu uma longa entrevista à revista “UFO”, 20 anos depois, alegando que imagens do caso haviam sido escondidas pela Aeronáutica. Meses depois, ele se suicidou. reprodução youtube
Em outro episódio, na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados em quatro estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. reprodução TV Globo
O caso ficou conhecido como “A noite dos discos voadores”. É o maior número de registros de OVNIs já avistados de uma única vez. Cinco caças da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram a ser acionados para irem atrás dos objetos. reprodução Tv Globo
Relatos dos militares indicam que os objetos pareciam “estrelas”, se moviam de forma anormal e mudavam de cor. O Fantástico divulgou áudios da operação, em que o controlador de voos da torre de São José dos Campos, Sérgio Motta, pede que não contassem a ninguém o que ele havia testemunhado. reprodução TV Globo
Antes mesmo desse caso, outro já havia chamado a atenção da mídia e das autoridades. Foi em 6/3/1982, no estádio “Morenão” (foto), em Campo Grande (MS), durante o jogo Operário x Vasco da Gama. Operaniano Ms2016 wikimedia commons
Jogadores e torcedores afirmaram ter avistado um objeto em forma de cilindro que, segundo eles, emitia luzes enquanto sobrevoava o estádio. Jan Mallander por Pixabay
Há relatos de que o local em torno do estádio se tornou um palco de tentativas de suicídio, o que levou a administração local a instalar câmeras de vigilância como precaução. Fronteira - wikimedia commons
Além disso, um grupo de cientistas fez uma descoberta importante que pode reforçar a ideia de vida alienígena fora da Terra. Myersalex/Pixabay
Foram encontradas moléculas com fósforo em uma nuvem de gás densa, localizada a aproximadamente 74 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nas bordas da galáxia. reprodução ufmg.br
Anteriormente, acreditava-se que o fósforo, um elemento essencial para a vida como a conhecemos, fosse escasso no espaço. Unsplash/Vincentiu Solomon
Porém, com a detecção de uma grande quantidade desse material nas extremidades da galáxia, astrônomos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, sugerem que a possibilidade de vida alienígena pode ser bem maior do que se pensava... reprodução / E.T.: O Extraterrestre
Em 2023, um dos grandes nomes da NASA, a agência espacial americana, fez uma declaração que surpreendeu muita gente. Administrador da Nasa, Bill Nelson disse que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre. Domínio público
A declaração foi dada durante entrevista coletiva após a divulgação do relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) encomendado pela Nasa em 14/9. Divulgação Nasa
Astronauta e político (foi senador), ele disse: “Se acredito que existe vida num universo tão vasto que é difícil compreender o seu tamanho? Minha resposta é sim”. Domínio público
O relatório de 33 páginas aponta que o surgimento de objetos voadores não identificados não pode ser explicado como evento extraterrestre, mas que as apurações e os estudos ainda estão em andamento. Albert Antony Unsplash
“Queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência”, afirmou Nelson. E você: acredita em vida extraterrestre? PhotoVision pixabay