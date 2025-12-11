Assine
AMOR DE OUTRO MUNDO

Ufólogo relata sexo e abdução entre humanos e alienígenas

Durante podcast, ufólogo defendeu a existência de contatos íntimos com extraterrestres e narrou casos que ocorreram no Brasil

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/12/2025 12:07

Ufólogo chamou atenção nas redes sociais ao contar casos de avistamentos, abduções e até sexo com alienígenas no Brasil
Ufólogo chamou atenção nas redes sociais ao contar casos de avistamentos, abduções e até sexo com alienígenas no Brasil crédito: FreePik

 “Conheço quem transou com ET”. A afirmação do ufólogo Edison Boaventura Jr. chamou atenção nas redes sociais. Durante participação no podcast “O Povo Quer Saber”, apresentado por Chico Barney no Canal UOL, o homem defendeu a existência de relações sexuais entre seres humanos e extraterrestres

Ao ser questionado sobre a "vida íntima e reprodutiva" de supostos seres extraterrestres, Boaventura Jr. afirmou que são vários os casos narrados na literatura ufológica. O ufólogo citou psicólogos de São José do Rio Preto (SP) que escreveram o livro “Casos de Contatos Sexuais com Ufonautas”, descrito por ele como “um livrinho de capa rosa” repleto de relatos brasileiros.

Para ilustrar sua fala, Boaventura Jr. resgatou o célebre Caso Antônio Vilas-Boas (1934-1991), conhecido por ser o primeiro relato de abdução no Brasil, em 1957. O lavrador estava arando a terra à noite em São Francisco de Sales (MG), na região do Triângulo, onde teria sido abordado.

“Estava preparando a terra à noite. Veio uma nave, pousou, desceram uns baixinhos, pegaram ele — era extremamente forte — e levaram para dentro da nave”, contou Boaventura Jr.

Dentro da nave, o lavrador teria tido suas roupas retiradas, recebido uma substância oleosa no corpo e passado por um procedimento em que teve sangue coletado. “De repente, entrou uma mulher nua. Não muito bonita, segundo ele, com cabelo meio esbranquiçado. Ela deu a entender o que pretendia. E aconteceu o ato”, narrou.

O ufólogo afirma que o encontro teria sido “consensual”, apesar da evidente situação de captura. “Não aconteceu à força. Mas aconteceu”, salientou.

Boaventura Jr. acrescentou que, no final, a extraterrestre teria feito gestos indicando uma possível gravidez ou algum “produto” daquela relação. “Ela apontou pra barriga e depois pra cima, num gesto de mímica. Não houve comunicação verbal”, apontou. 

Caso recente

Além de casos clássicos, Boaventura Jr. contou uma história que aconteceu em 2024, em Cláudio (MG), na região Oeste do estado, durante o período de queimadas. Dois técnicos trabalhavam em uma área rural quando avistaram uma luz na Serra do Ouro Fala. 

De início os dois acharam que era um trator no local. “Um dos técnicos acenou com o celular, brincando. A luz veio voando na direção deles”, contou o ufólogo.

Assustados, perceberam três seres luminosos os cercando. Na fuga, experimentaram o fenômeno conhecido como missing time — tempo perdido. “O trajeto levaria 30, 40 minutos. Eles levaram 1 hora e 20. Chegaram com dor de cabeça, sede intensa e confusos”, apontou. 

Segundo o ufólogo, mais tarde os dois homens fizeram desenhos com os olhos fechados e representaram a mesma criatura. “Um grey (suposto ser não humano amplamente associado ao fenômeno da abdução, recebe este nome em função da sua cor de pele) cinzento, magrinho, com olhos pretos grandes e dois dedos nas mãos e nos pés”, narrou.

ET ou lobisomem?

Durante o programa, Boaventura Jr. ainda abordou outro tema inusitado: a suposta confusão entre avistamentos de ETs e lobisomens. Ao contrário do que pode parecer, há muita semelhança entre os dois.

Ele explicou que, dentro de uma classificação adotada por grupos ufológicos como o GUG (Grupo Ufológico do Guarujá (SP)), existe a “tipologia gama”, responsável por cerca de 5% dos casos de avistamento. São relatos de seres peludos que, segundo ele, muitas vezes são confundidos com lobisomens.

“Às vezes você vai para Minas ou para o interior de São Paulo e o pessoal fala: ‘é lobisomem’. Só que às vezes não é lobisomem”, alertou. Ele lembrou que no Caso Varginha teria havido tanto a criatura sem pelos e de olhos vermelhos quanto versões “peludas”.

A diferença essencial, segundo Boaventura Jr., não está no aspecto físico, mas no contexto: “Quando tem nave, aí fica caracterizado que é ET.”

Estudo conduzido por pesquisadores das universidades Johns Hopkins e Dakota do Norte identificou sinais de que a superfície de Miranda, uma das luas de Urano, contém vastas reservas de água. Essa lua foi descoberta por Gerard Kuiper em 1948 e é notável por sua superfície extremamente variada. -NASA
A descoberta é importante porque a presença de água é uma das condições essenciais para a possibilidade de haver vida extraterrestre. -Reprodução
O distante planeta Urano é o terceiro maior do sistema solar (quatro vezes maior que a Terra) e possui diversas luas. A desconfiança de que algumas delas abrigam reservas oceânicas é um tema frequente. O estudo teve como objeto imagens feitas pela sonda Voyager 2, da NASA, em 1986. -domínio público
Além da Lua, satélite natural da Terra, existem outras luas, assim como no caso de Urano, que orbitam os planetas da Via Láctea, a galáxia em que estamos inseridos. Veja algumas marcantes e sua distância para a Terra.-Lua, satélite natural da Terra - NASA
No dia 10/10/1846, o astrônomo britânico William Lassell descobriu Tritão, a maior das luas que orbitam o planeta Netuno. -Domínio público Nasa
Tritão é uma lua gelada, única por ter uma órbita retrógrada, indicando que pode ter sido capturada por Netuno. Sua distância média da Terra é de cerca de 4,3 bilhões de quilômetros.-ZYjacklin's Nasa Domínio público
Uma das luas mais conhecidas é Europa, que orbita Júpiter. Descoberta pelo astrônomo italiano Galileu Galilei em 1610, ela é famosa por sua superfície de gelo e potencial para abrigar água líquida sob a crosta, o que pode indicar a possibilidade de vida. - NASA
A lua Europa fica a uma distância da Terra que varia, mas em média é de aproximadamente 628 milhões de quilômetros.-Montagem com imagens da NASA
Titã, que orbita Saturno, foi descoberta por Christiaan Huygens em 1655. É a única lua conhecida com uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio.- NASA
Titã apresenta lagos de metano líquido em sua superfície. A distância dessa lua de Saturno à Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.-NASA
Fobos é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Fobos tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte.- NASA
Segundo os cientistas, essa proximidade pode levá-la a colidir com Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros. -Reprodução de arte da órbita das luas Fobos e Deimos na órbita de Marte
GanÃ­medes Ã© uma lua que orbita JÃºpiter e foi descoberta por Galileu Galilei em 1610. Ela Ã© a maior lua do Sistema Solar.- NASA
A superfície de Ganímedes é composta por gelo e rocha, além de um possível oceano subterrâneo. Sua distância média da Terra é cerca de 628 milhões de quilômetros.-- NASA
Calisto orbita o planeta Júpiter e foi descoberta por Galileu em 1610. É a terceira maior lua do Sistema Solar .- NASA
A superfície repleta de crateras indica uma longa história geológica. Sua distância da Terra é similar à de Ganímedes, em torno de 628 milhões de quilômetros.-superfí- NASA
Jápero (orbita Saturno e foi descoberta por Giovanni Domenico Cassini em 1671. Ela é conhecida por sua característica bicoloridade.- NASA
É que ela tem um hemisfério escuro e outro claro, e pode ter uma atmosfera muito tênue. Sua distância da Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.- NASA
Charon é a maior lua de Plutão, descoberta por James Christy em 1978. Charon é notável por sua grande proximidade com Plutão.- NASA
Essa proximidade faz com que os dois corpos se comportem quase como um sistema binário. Na astronomia, o sistema binário significa quw ambos os corpos são ligados pela força da gravidade.- NASA
