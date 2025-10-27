O ufólogo e youtuber investigativo Anders Otteson registrou uma cena inusitada durante uma expedição em uma área desértica da Califórnia (EUA). Acampado próximo a uma base militar, ele supostamente filmou um objeto escuro e de formato incomum, sustentado por um pilar branco que, à distância, dava a impressão de emitir um raio luminoso.

Segundo Otteson, as imagens foram captadas nas proximidades das instalações da Lockheed Helendale, onde funciona a Skunk Works, divisão responsável pelos Programas de Desenvolvimento Avançado (ADP) da Lockheed Martin — conhecidos por abrigar experimentos ultrassecretos de aeronaves e armamentos militares.

O que é a Skunk Works?

A Skunk Works é reconhecida como o núcleo de inovações tecnológicas de ponta da defesa norte-americana. No local, foram desenvolvidos alguns dos projetos mais sigilosos da história da aviação, como o avião espião U-2, o SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk, primeiro caça furtivo operacional do mundo.

Devido ao alto grau de sigilo, a base se tornou alvo de teorias da conspiração que sugerem o envolvimento da divisão com tecnologia alienígena e engenharia reversa.

Ufólogo acredita em testes aeronáuticos avançados

Ufólogo registra objeto misterioso em campo de testes secretos dos EUA. Foto: Reprodução/YouTube