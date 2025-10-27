Ufólogo registra objeto misterioso em campo de testes secretos dos EUA
Cena supostamente registrada por Anders Otteson mostra objeto em base; ele acredita que pode ser tecnologia em fase de testes
compartilheSIGA
O ufólogo e youtuber investigativo Anders Otteson registrou uma cena inusitada durante uma expedição em uma área desértica da Califórnia (EUA). Acampado próximo a uma base militar, ele supostamente filmou um objeto escuro e de formato incomum, sustentado por um pilar branco que, à distância, dava a impressão de emitir um raio luminoso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo Otteson, as imagens foram captadas nas proximidades das instalações da Lockheed Helendale, onde funciona a Skunk Works, divisão responsável pelos Programas de Desenvolvimento Avançado (ADP) da Lockheed Martin — conhecidos por abrigar experimentos ultrassecretos de aeronaves e armamentos militares.
Leia Mais
O que é a Skunk Works?
A Skunk Works é reconhecida como o núcleo de inovações tecnológicas de ponta da defesa norte-americana. No local, foram desenvolvidos alguns dos projetos mais sigilosos da história da aviação, como o avião espião U-2, o SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk, primeiro caça furtivo operacional do mundo.
Devido ao alto grau de sigilo, a base se tornou alvo de teorias da conspiração que sugerem o envolvimento da divisão com tecnologia alienígena e engenharia reversa.
- Mistério alienígena: filmes imperdíveis sobre extraterrestres
- Relembre: Estados Unidos abatem 4° objeto voador em uma semana
Ufólogo acredita em testes aeronáuticos avançados
Otteson, que mantém um canal no YouTube voltado à investigação de locais secretos dos Estados Unidos, acredita que o objeto flagrado pode ser uma aeronave experimental.
"Pode ser algo que está em estágio inicial de desenvolvimento, pode ser um novo caça tripulado ou um novo drone. Também pode ser um modelo desenvolvido especificamente para um teste", afirmou o ufólogo ao jornal The Sun.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ele destacou ainda que já filmou em outros locais de segurança máxima, como a famosa Área 51, e voltou a associar a equipe da Skunk Works a tecnologias de origem possivelmente extraterrestre
Interesse político por objetos voadores não identificados
Nos últimos anos, autoridades e parlamentares dos EUA têm demonstrado crescente interesse por fenômenos aéreos não identificados. Entre eles, o ex-secretário de Estado Marco Rubio, integrante do governo Donald Trump, tem pressionado por maior transparência sobre objetos misteriosos detectados no espaço aéreo americano.
Diversas audiências já discutiram a existência de tecnologias "exóticas" mantidas sob sigilo. Para Otteson, se tais tecnologias realmente existirem, "a Skunk Works quase certamente estaria envolvida".