Mistério alienígena: filmes imperdíveis sobre extraterrestres

“Sinais” entrou em cartaz em 2002, escrito e dirigido pelo indiano M.Night Shyamalan. A obra dividiu a opinião do público e da crítica com elogios à atmosfera criada para a história, mas reclamações quanto às atuações e ao roteiro. Mesmo assim, houve uma arrecadação de 72 milhões de dólares com bilheteria. Foto: Divulgação