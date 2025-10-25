Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mistério alienígena: filmes imperdíveis sobre extraterrestres

LA
Lance
  • “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” - Dirigido por Steven Spielberg, que também ecsreveu o roteiro, ao lado de seis co-roteiristas. Entrou em cartaz em 1977.
    “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” - Dirigido por Steven Spielberg, que também ecsreveu o roteiro, ao lado de seis co-roteiristas. Entrou em cartaz em 1977. Foto: Divulgação
  • Richard Dreyfuss é o ator principal, no papel de Roy Neary, um eletricista que reside em Indiana e tem sua vida transformada com a chegada de uma nave de extraterrestres.
    Richard Dreyfuss é o ator principal, no papel de Roy Neary, um eletricista que reside em Indiana e tem sua vida transformada com a chegada de uma nave de extraterrestres. Foto: Divulgação
  • “Invasores de Corpos” - Lançado em 1978, foi dirigido por Philip Kaufman. Trata-se de uma releitura do clássico “Vampiros de Almas”, de 1956.
    “Invasores de Corpos” - Lançado em 1978, foi dirigido por Philip Kaufman. Trata-se de uma releitura do clássico “Vampiros de Almas”, de 1956. Foto: Divulgação
  • Na trama, Matthew Bennell, interpretado por Donald Sutherland, e amigos testemunham uma invasão alienígena. O elenco ainda contou com Leonard Nimoy, no papel do Dr. David Kibner.
    Na trama, Matthew Bennell, interpretado por Donald Sutherland, e amigos testemunham uma invasão alienígena. O elenco ainda contou com Leonard Nimoy, no papel do Dr. David Kibner. Foto: Divulgação
  • “Alien, o Oitavo Passageiro” é um longa-metragem que entrou em cartaz em 1979, dirigido por Ridley Scott, premiado com o Oscar na categoria de melhores efeitos visuais. Seu sucesso de bilheteria gerou a criação de livros, quadrinhos, brinquedos e mais cinco filmes da franquia.
    “Alien, o Oitavo Passageiro” é um longa-metragem que entrou em cartaz em 1979, dirigido por Ridley Scott, premiado com o Oscar na categoria de melhores efeitos visuais. Seu sucesso de bilheteria gerou a criação de livros, quadrinhos, brinquedos e mais cinco filmes da franquia. Foto: Divulgação
  • Enquanto retornava à Terra, uma nave espacial recebe sinais desconhecidos de um planeta vizinho. Alguns tripulantes tentam investigar e o terror é instalado.
    Enquanto retornava à Terra, uma nave espacial recebe sinais desconhecidos de um planeta vizinho. Alguns tripulantes tentam investigar e o terror é instalado. Foto: Divulgação
  • “E.T. O Extraterrestre” é uma célebre produção do diretor Steven Spielberg, que estreou em 1982. Ele se inspirou num amigo imaginário de sua infância, na década de 1960, quando seus pais se divorciaram.
    “E.T. O Extraterrestre” é uma célebre produção do diretor Steven Spielberg, que estreou em 1982. Ele se inspirou num amigo imaginário de sua infância, na década de 1960, quando seus pais se divorciaram. Foto: Divulgação
  • A propósito, o enredo traz uma amizade incomum entre um menino e o “E.T”, que ficou preso na Terra. O garoto é Elliot, representado por Henry Thomas.
    A propósito, o enredo traz uma amizade incomum entre um menino e o “E.T”, que ficou preso na Terra. O garoto é Elliot, representado por Henry Thomas. Foto: Divulgação
  • O filme “O Segredo do Abismo” foi lançado em 1989. James Cameron ficou responsável pelo roteiro e direção do longa-metragem. A história se passa após um misterioso naufrágio de um submarino norte-americano.
    O filme “O Segredo do Abismo” foi lançado em 1989. James Cameron ficou responsável pelo roteiro e direção do longa-metragem. A história se passa após um misterioso naufrágio de um submarino norte-americano. Foto: Divulgação
  • “Marte Ataca!” combina comédia e ficção científica. Sua estreia ocorreu em 1996 e a direção ficou por conta de Tim Burton. A narrativa mostra uma ocupação de marcianos na Terra.
    “Marte Ataca!” combina comédia e ficção científica. Sua estreia ocorreu em 1996 e a direção ficou por conta de Tim Burton. A narrativa mostra uma ocupação de marcianos na Terra. Foto: Divulgação
  • Um ano depois, o filme “Contato” entrou em cartaz no cinema. A direção ficou sob a responsabilidade de Robert Zemeckis. A atriz Jodie Foster tem o papel principal como a doutora Eleanor ‘Ellie’ Arroway.
    Um ano depois, o filme “Contato” entrou em cartaz no cinema. A direção ficou sob a responsabilidade de Robert Zemeckis. A atriz Jodie Foster tem o papel principal como a doutora Eleanor ‘Ellie’ Arroway. Foto: Divulgação
  • Por sinal, a cientista identifica fortes sinais da existência da vida extraterrestre e fica com a incumbência de realizar o primeiro contato.
    Por sinal, a cientista identifica fortes sinais da existência da vida extraterrestre e fica com a incumbência de realizar o primeiro contato. Foto: Divulgação
  • Umas das sagas mais famosas envolvendo é “MIB: Homens de Preto”. A primeira obra cinematográfica estreou em 1997, dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelada por Tommy Lee Jones como Kevin (Agent K) e Will Smith como James (Agent J).
    Umas das sagas mais famosas envolvendo é “MIB: Homens de Preto”. A primeira obra cinematográfica estreou em 1997, dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelada por Tommy Lee Jones como Kevin (Agent K) e Will Smith como James (Agent J). Foto:
  • A MIB é uma agência governamental secreta responsável por vigiar a atividade alienígena. O filme foi inspirado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome. A sequência de longas-metragens foi lançada em 2002, 2012 e 2019.
    A MIB é uma agência governamental secreta responsável por vigiar a atividade alienígena. O filme foi inspirado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome. A sequência de longas-metragens foi lançada em 2002, 2012 e 2019. Foto: Divulgação
  • “Sinais” entrou em cartaz em 2002, escrito e dirigido pelo indiano M.Night Shyamalan. A obra dividiu a opinião do público e da crítica com elogios à atmosfera criada para a história, mas reclamações quanto às atuações e ao roteiro. Mesmo assim, houve uma arrecadação de 72 milhões de dólares com bilheteria.
    “Sinais” entrou em cartaz em 2002, escrito e dirigido pelo indiano M.Night Shyamalan. A obra dividiu a opinião do público e da crítica com elogios à atmosfera criada para a história, mas reclamações quanto às atuações e ao roteiro. Mesmo assim, houve uma arrecadação de 72 milhões de dólares com bilheteria. Foto: Divulgação
  • O ponto principal da trama envolve a descoberta de círculos no milharal do ex-pastor Graham Hess, representado por Mel Gibson. Gradualmente ele percebe que são indícios da presença de alienígenas na Terra. Joaquin Phoenix atuou como Merrill, irmão mais novo de Hess.
    O ponto principal da trama envolve a descoberta de círculos no milharal do ex-pastor Graham Hess, representado por Mel Gibson. Gradualmente ele percebe que são indícios da presença de alienígenas na Terra. Joaquin Phoenix atuou como Merrill, irmão mais novo de Hess. Foto: Divulgação
  • A “Guerra dos Mundos” é mais uma obra dirigida por Steven Spielberg. Foi lançada em 2005 e indicada a três categorias do Oscar: efeitos visuais, mixagem e edição de som.
    A “Guerra dos Mundos” é mais uma obra dirigida por Steven Spielberg. Foi lançada em 2005 e indicada a três categorias do Oscar: efeitos visuais, mixagem e edição de som. Foto: Divulgação
  • O longa é estrelado por Tom Cruise, que interpreta um homem divorciado, que trabalha como estivador e acaba tendo que proteger os filhos contra invasores extraterrestres.
    O longa é estrelado por Tom Cruise, que interpreta um homem divorciado, que trabalha como estivador e acaba tendo que proteger os filhos contra invasores extraterrestres. Foto: Divulgação
  • â??Os Invasoresâ? foi dirigido pela dupla Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, com estreia em 2007. Na trama, pessoas comeÃ§am a mudar de comportamento, de forma inexplicÃ¡vel.
    â??Os Invasoresâ? foi dirigido pela dupla Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, com estreia em 2007. Na trama, pessoas comeÃ§am a mudar de comportamento, de forma inexplicÃ¡vel. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Nicole Kidman e Daniel Craig estrelam esta produção cheia de suspense, que envolve a disseminação de um vírus alienígena.
    Nicole Kidman e Daniel Craig estrelam esta produção cheia de suspense, que envolve a disseminação de um vírus alienígena. Foto: Divulgação
  • “Presságio” é uma produção lançada em 2009 que une ficção científica e suspense. Nicolas Cage atua como o professor de astrofísica John Koestler, que fica intrigado com um escrito guardado numa cápsula do tempo.
    “Presságio” é uma produção lançada em 2009 que une ficção científica e suspense. Nicolas Cage atua como o professor de astrofísica John Koestler, que fica intrigado com um escrito guardado numa cápsula do tempo. Foto: Divulgação
  • A â??InvasÃ£o do Mundo: Batalha de Los Angelesâ? reÃºne aÃ§Ã£o, ficÃ§Ã£o cientÃ­fica e guerra, com direÃ§Ã£o de Jonathan Liebesman, em 2011. Aaron Eckhart faz o papel do sargento Michael Nantz, que volta Ã  ativa apÃ³s uma chuva de meteoros atingir o planeta.
    A â??InvasÃ£o do Mundo: Batalha de Los Angelesâ? reÃºne aÃ§Ã£o, ficÃ§Ã£o cientÃ­fica e guerra, com direÃ§Ã£o de Jonathan Liebesman, em 2011. Aaron Eckhart faz o papel do sargento Michael Nantz, que volta Ã  ativa apÃ³s uma chuva de meteoros atingir o planeta. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • O filme “A Chegada” reúne drama, ficção científica e suspense, com direção de Denis Villeneuve. Lançado em 2016, recebeu elogios da crítica e do público. Foi indicado para oito categorias do Oscar.
    O filme “A Chegada” reúne drama, ficção científica e suspense, com direção de Denis Villeneuve. Lançado em 2016, recebeu elogios da crítica e do público. Foi indicado para oito categorias do Oscar. Foto: Divulgação
  • O longa-metragem foi inspirado na novela “História da Sua Vida”, de 2000. A atriz Amy Adams vive a linguista Louise Banks, que tenta se comunicar com os extraterrestres.
    O longa-metragem foi inspirado na novela “História da Sua Vida”, de 2000. A atriz Amy Adams vive a linguista Louise Banks, que tenta se comunicar com os extraterrestres. Foto: Divulgação
  • “Não, Não Olhe!” combina terror e ficção científica. Dirigido por Jordan Peele, que havia se destacado por seu trabalho em “Corra e
    “Não, Não Olhe!” combina terror e ficção científica. Dirigido por Jordan Peele, que havia se destacado por seu trabalho em “Corra e "Nós”. Foto: Divulgação
  • O enredo conta a história de dois irmãos representados pelo atores Keke Palmer e Daniel Kaluuya,no interior da Califórnia. Eles presenciam episódios que envolvem atividade alienígena.
    O enredo conta a história de dois irmãos representados pelo atores Keke Palmer e Daniel Kaluuya,no interior da Califórnia. Eles presenciam episódios que envolvem atividade alienígena. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay